Hermès 時裝秀｜貫徹十年的美學！毛絨元素,窄長手袋成今季主角？

【巴黎時裝秀/秋冬時裝秀2025/巴黎時裝周2025】今季Hermès秋冬時裝季可以說是將皮革工藝發揮得淋漓盡致！為呼應年頭所公佈的年度主題「Drawn to Craft」，秋冬系列更是從服飾、手袋單品到鞋履都以皮革工藝為主軸，從中強調品牌與馬術文化的關連。



Hermès 將今季秀場相當有心思，以大地色調的毛毯作為泥地，加上棕色間隔為廄舍的設計，打造出一個仿馬房的空間。為服飾以深穩的深色調配以中性線條，細節與剪裁中亦有考慮到功能性需求。除了服飾，秀場中的手袋新品亦相當吸引眼球！

Hermès 秋冬時裝秀以皮革工藝為主軸，從中強調品牌與馬術文化的關連（Getty Images）

Hermès 時裝秀｜秋冬重點手袋1. 毛絨拼接元素

毛絨、毛呢等元素一向都是秋冬常客，Hermès 今季更是將其加入經典的Birkin、Picotin手袋，並結合同色調的皮革與毛絨，打造出剛柔並重、相互照映，同時反映拼接工藝的作品。

Hermès 時裝秀｜秋冬重點手袋2. 「瘦身」手袋

雖然法棍包、保齡球包等窄長型手袋成為大熱，Nadège Vanhée 並沒有跟從大隊，反而從形態中力求變革，打造出多款新手袋：扁平形態的 Plume手袋、全新化妝箱手袋等，精緻同時富新鮮感。

Hermès 時裝秀｜秋冬重點手袋3. 金屬配件注入幾何元素

Hermès 的金屬工藝不容多說，常備的金屬配件超過1,500種，雖然最為人熟悉的必是Birkin 手袋上的旋鈕式金屬鎖扣、Kelly 手袋的扣環式前蓋，或者是Constance 手袋的H型扣等。金屬配件除了象徵精密的工匠精神，更是品牌的標誌。今個秀場，Hermès更率先展示出全新窄長型的金屬配扣。