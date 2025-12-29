林志玲首跳啦啦隊應援驚艷全場！5方法助保持凍齡外貌、完美身材

林志玲日前為台灣職籃「洋基工程籃球隊」驚喜獻出第一次籃球賽啦啦隊舞蹈表演！林志玲曾於日本為棒球賽開球，這次是首次公開應援籃球賽開幕戰，與「洋基女孩YoungKey Girls」啦啦隊一同熱舞，演出少女時代的〈Oh!〉，非常有活力且動作精準，與隊員間毫無違和，引得全場歡呼。而讓人驚訝的是，林志玲的肌膚與身材保養，完全不想已經是51歲，育有一兒，完全看不出歲月痕跡。



51歲林志玲仍充滿少女感

今年（2025年)「台灣第一名模」林志玲出席第78屆康城影展（Cannes Film Festival）！林志玲在2019年與日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，兩人婚後育有一子，其後漸漸將重心放在家庭上。這次走上康城影展紅地毯，其凍齡外貌及身材管理即驚艷眾人！林志玲今年已踏入51歲，但仍然充滿少女感，看起來像是只有30多歲，讓人羨慕不已。一起來看看林志玲的凍齡保養，以及身材管理方法。

林志玲臉部過敏 出席康城影展紅地毯 依然驚艷全場（GettyImages）

林志玲受邀出席第78屆康城影展《腓尼基計劃（The Phoenician Scheme）》《腓尼基大作戰 The Phoenician Scheme》首映禮紅地毯，身穿Nicole + Felicia的黑色訂製晚禮服，配上來自Qeelin的高級珠寶，盡顯她的知性高雅氣質。不過原來在走上紅地毯前一天，林志玲透露因不熟悉的枕頭導致臉部過敏紅腫，但看現場未經精修圖片狀態依然非常好。

林志玲現身VALENTINO巴黎2025秋冬系列時裝秀驚艷全場（品牌提供）

「台灣第一名模」林志玲日前（3月9日）於巴黎VALENTINO LE MÉTA-THÉÂTRE DES INTIMITÉS 2025秋冬系列時裝秀，以一身Valentino早秋2025系列服飾現身，瞬間吸收眾人注目。當時林志玲身穿黑色薄紗透視連身裙，黑色薄紗上有著精緻刺繡配上低胸設計，帶來約隱約的效果，充滿神秘感。

林志玲還穿上黑色膝下刺繡絲襪及黑色高跟鞋，將她的長腿更顯修長，也展現出她多年如一日的魅力。

林志玲凍齡方法1. 注重補水：每日喝2公升水

林志玲很注重為身體補水﹐不僅是肌膚上護理，對於身體也是。她會堅持每天至少喝2公升的水，可幫助身體的新陳代謝。此外，她也盡量不吹冷氣，共注重家居的室內濕度，會使用精油蒸汽機增加濕度，可以避免肌膚或空氣乾燥。林志玲更曾分享會在牀頭放條濕毛巾，保持室內一定的濕度，免得讓肌膚太過乾燥。

林志玲凍齡方法1. 注重補水：每日喝2公升水（IG@chiling.lin）

林志玲凍齡方法2. 做足防曬

林志玲曾分享過自己假如果身上只能帶一樣護膚品，哪就一定是防曬產品，務求隨時隨地都能補擦。她提醒女生們不是只有陽光會導致曬黑，也不要以為在室內就不會曬黑，這是錯誤的想法。在日常還要配合物理防曬，在室外一定會撐傘或戴是帽子，以及使用SPF 30或以上的防曬乳，這樣才足夠。

林志玲凍齡方法2. 做足防曬（IG@chiling.lin）

林志玲凍齡方法3. 堅持運動、穿高跟鞋來訓練核心

想要身體線條變得緊緻好看，運動是很重要！林志玲曾分享自己一到夏天就會去游泳，平日的話很喜歡跑步，也會偶爾配合健身器材，務求能健康地減脂增肌。

除了運動外，林志玲也有一個很有趣的保持身材方法，她會穿高跟鞋來訓練核心，這樣不只能腿部線條修長，還能強化腳踝和核心的穩定性。日常穿著高跟鞋來訓練，除了讓她可保持身材，還能使她在出席活動時，更能展現出更從容優雅的氣質。

林志玲凍齡方法3. 堅持運動、穿高跟鞋來訓練核心（IG@chiling.lin）

林志玲凍齡方法4. 不會控制飲食

擁有完美身材比例的林志玲，曾透露自己並沒有控制飲食，認為健康才是最重要，不要因為想瘦身而去節食，這樣很容易會使身體機能變差。她認為合理的飲食與適當的運動，才是維持身材的最佳方式，所以她很注重飲食均衡及營養攝取，喜歡食新鮮的蔬果，讓身體有更好的新陳代謝。

林志玲凍齡方法4. 不會控制飲食（IG@chiling.lin）

林志玲凍齡方法5. 保持好心情：帶着微笑起牀

大眾對於林志玲的印象都是溫柔、優雅知性和高情商，時刻都是笑臉迎人，這也是她凍齡的最重要方法。她表示每天早上起牀的時候，都一定會讓自己帶着微笑起牀，認為這樣可讓身體自然而然也有著正能量，使心態保持年輕。