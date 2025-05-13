花花繩結帽爆紅！7大值得買的韓國潮牌棒球帽：Matin Kim、EMIS

【cap帽｜韓國品牌】韓國潮牌近年備受熱棒，到訪旅遊時也會前往逛逛，除了入手潮流服飾外，一頂有個性的帽子也是購物清單中之一！近在社交平台Threads中，有著花花繩結的「Old Things Never Die」帽，是近期爆紅的時尚單品，不少人都想搶先入手！其實除了這款帽子，許多韓國潮牌的帽子相同時尚精緻，也能為不同穿搭增添亮點，一起來看看吧！



韓國潮流品牌-帽子推薦1. ONGO「Old Things Never Die」帽子

近期在社交平台Threads中爆紅的花花繩結帽，是來自韓國品牌ONGO。帽子後有著繩結花花設計，不僅是甜美的裝飾，更是用它調節帽圍大小﹐加上帽舌弧度比較彎，可以從視覺上修飾臉形。帽子正面有著「Old Things Never Die」字樣刺繡，而且有多種顏色供亦選擇，都是很適合夏天的繽紛色彩。

韓國潮流品牌-帽子推薦2. EMIS Logo帽子

EMIS是這兩年韓國最熱門的帽子品牌，在韓國女生們人手一頂，也許多人到訪韓國必買的品牌。EMIS帽子最熱門的款式，是以簡單的品牌Logo配上不同顏色的帽子，讓不同穿搭風格的女生都能從中找到喜歡的帽子，搭出最型格的穿搭。

韓國潮流品牌-帽子推薦2. EMIS Logo帽子（IG@emis_official2017）

韓國潮流品牌-帽子推薦3. Matin Kim FOR LOVERS LOGO POINT BALL CAP

Matin Kim是由韓國設計師金浩昊（Kim Dein）於2018年創立的品牌，品牌以簡約時尚與日常經典為設計理念，打造出充滿個性的時尚單品。這款棒球帽設計簡單，正面有著「For Lovers by Matin」字樣以及不同圖案的刺繡﹐甜美浪漫，又很適合用作街頭風穿搭。

韓國潮流品牌-帽子推薦4. Marithé François Girbaud

Marithé François Girbaud是於法國創立的時尚品牌，以高端設計與休閒裝結合受到全球喜愛，但在2019年與韓國時尚公司LAYER合作並引進韓國後。其後設計融合韓系風格，推出了多款復古風帽子及服飾，同時找來韓國人氣明星車銀優、高允貞、Crush等拍攝廣告，引起眾年輕人搶購！

韓國潮流品牌-帽子推薦4. Marithé François Girbaud（IG@marithe_hk）

韓國潮流品牌-帽子推薦5. Covernat

Covernat是韓國受眾非常廣的品牌，設計偏向美式街頭風，再結合韓系審美及風格，帶來一件件偏受韓國年輕人喜愛的帽子及服飾。品牌帽款樣式非常多，還經常推出聯乘設計，讓人輕易找到心儀款式。

韓國潮流品牌-帽子推薦5. Covernat（IG@covernat_）

韓國潮流品牌-帽子推薦5. Covernat（IG@covernat_）

韓國潮流品牌-帽子推薦6. ATiiSSU

ATiiSSU是2025年全新的品牌，是由Gentle Monster團隊推出的副線品牌，早前stray kids成員Felix率先戴上了它們的一頂帽子，前衞又具型格機能感。該品牌的首個企劃為「WING CAMPAIGN」，主打款設計靈感來自「翅膀」，透過立體雕塑結構與輕量材質的結合，呈現出彷彿戴上帽子就能起飛的未來感輪廓，款式與眾不同。

韓國潮流品牌-帽子推薦7. MMLG Logo帽子

MMLG是韓國人氣模特兒Wonjoong Kim 及Jiwoon Park 所創立的潮牌87MM副線，以日常穿著為設計理念，同時主打中性街頭休閑風，讓潮流不分別。品牌帽子以其Logo款式最受歡迎，有著簡約品牌標誌配上百搭的顏色，是每日都能戴的款式。