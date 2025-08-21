Zara聯乘Butterbear！泰國人氣奶油小熊 再度大放療癒童趣魅力

【ZARA/ZARA聯乘/黃油小熊】卡通角色IP 近年大熱，好比奢侈品般引起一股搶購瘋潮。週邊商品不單吸引明星藝人，奶油小熊（Butterbear）爆紅速度更被轉化成為一種軟實力，作為泰國觀光局觀光大使，流量與吸金量完美媲美真人偶像！繼年頭跳入潮流界，與ZARA推出限定地區聯乘後，近日更與ZARA推出第二彈系列，再度散發滿載療癒的童趣力量。



Zara 與Butterbear的第二彈聯乘系列可以說是皆大歡喜，系列包含男裝、女裝以及童裝，上至外出服飾、睡衣、配飾以及手袋都有，而且是全球都可以入手，Butterbear的粉絲真的不要錯過！

Butterbear for Zara｜BUTTERBEAR © 雙條紋 T 恤 HK$229

偏好休閑學院風穿搭的話，這款雙層效果的圓領T 恤，棕紅色配白色的間條，加上胸前BUTTERBEAR 的印花布章細節，易襯又不會太過誇張。

Butterbear for Zara｜ BUTTERBEAR © 托特包 HK$299

如果追求大容量的手袋，這款灰白配色的雙肩Tote Bag，飾有沙灘造型的BUTTERBEAR印花細節，充滿夏日感！手袋容量達15cm，那怕電腦、文件等亦能輕鬆收納其中，實用與可愛度兼備。

Butterbear for Zara｜ BUTTERBEAR © VICHY 格紋襯衫 HK$249

身材窈窕以及小個子女生有福了！這件粉紅色的中童格紋襯衫，採用小圓領與鬆緊中長袖設計，領口綴有手捧鮮花的BUTTERBEAR，能夠輕鬆襯出時下流行的MIUMIU學院風！

Butterbear for Zara｜ BUTTERBEAR © 絞花針織 POLO 衫 HK$249

近年POLO針織服飾再度掀起熱潮，想入手一件不易出錯的針織單品，可以先從針織外套或短板針織上衣著手。這件絞花針織 POLO 衫，胸前飾有低調眼鏡造型的BUTTERBEAR，加上雙色選擇，輕鬆搭出合適造型。

Butterbear for Zara｜ BUTTERBEAR © 單肩包 HK$279

腋下包的受歡迎程度並未減弱！這款外形可愛的雲朵腋下包，雲朵肩帶結合格紋印花，更可以將其束緊變成手束袋，加上可拆除的BUTTERBEAR吊飾，細節滿滿！

Butterbear for Zara｜ BUTTER BEAR © 布章棒球帽 HK$129

無論是休閑造型，或是想點綴當日造型，棒球帽都是相當不錯的單品。這款藍色的全棉棒球帽，後頸處更有同色調的蝴蝶結扣環與刺繡細節，絕對不容錯過！

Butterbear for Zara｜ BUTTERBEAR © 格紋印花頭巾 HK$99

由GD所帶起的頭巾熱潮，將配件搖身一變成為能夠修飾臉型與輪廓的好物，不論是想走率性、可愛、Y2K運動感或文藝復古風都可以。

