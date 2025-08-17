門小雷與INITIAL推聯乘系列！本土文化、港式情懷化作時尚藝術

提到最代表香港的元素，定必是一道道香港美食，芸芸美點中最能代表傳統港式風味，必是以「快靚正」而閒名的茶餐廳（冰室）。適逢INITIAL 25週年，邀請到知名漫畫家暨插畫家門小雷，以港式情懷、本地元素打造出一系列跨文化單品，由外套、上衣到長裙都別具收藏價值！



INITIAL x門小雷｜重點1. 呼應周年主題

創立於2000年的本地設計師品牌INITIAL，今年是品牌成立的第25年，品牌以「凝結時光・未來已至」為題打造周年旅程，是次系列則是繼品牌萌寵「面面」與「痴痴」後的力作，將過往歷程化身成符號，揉合本土文化精神。

INITIAL x門小雷｜重點1. 2. 港式情懷元素

為了展現本土情懷，除了結合服裝、藝術的兩大本地薑，更將不少舊香港元素揉合其中，讓整個氛圍更為生動：舊式磁磚、汽水架、港式奶茶、甜筒少女，配合天花吊扇、舊式鐵皮屋設計的舊冰室設計，雖然現實中這種復古「港味」已經碩果僅存，相信今次合作亦能夠勾起不少人的童年回憶。

INITIAL x門小雷｜重點3. 中性版型剪裁

雖然今次聯乘系列主要集中於女裝，單品包括外套、Tee、襯衫上衣以及長裙，當中細節滿滿：採用中性版型剪裁，男生亦能輕鬆穿著。配合手工暈染、仿舊印花工藝，讓港式故事，仿如走進90年代電影畫面中的既視感，讓時尚能夠融入日常、得以連接文化脈絡。