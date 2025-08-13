美妝趨勢2025|Hailey Bieber掀起檸檬黃熱潮：rhode PRADA Beauty

【檸檬黃｜夏日美妝趨勢】在去年一陣奶油黃色熱潮，而今個夏季依舊是黃色，是轉變成更明亮清爽的檸檬黃，色彩更熱烈清新！檸檬黃，如同它的名字是指檸檬熟成後呈現的黃色，鮮豔且帶有活力的感覺，讓人聯想到溫暖的陽光。這種不僅可以運用在服裝或配飾上，也能添加在妝容上，有著一種耳目一新的氣息。



檸檬黃美妝趨勢1. rhode Lemontini系列彩妝

「檸檬黃」熱潮，可說是由Hailey Bieber帶起。由她創立的品牌rhode，於今個夏日推出限量系列Lemontini，以清爽明亮的檸檬黃為產品主色調，充滿夏日氣息。其中品牌的皇牌產品-Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜，將原本的潤唇蜜加入了檸檬口味，及以清新的黃色包裝呈現。此外，品牌為此系列還推出了黃色唇蜜手機殼及唇蜜腰鍊，Hailey Bieber更親自演繹，讓人想通通入手。

檸檬黃美妝趨勢1. rhode Lemontini系列彩妝（IG@haileybieber）

Hailey Bieber更親自演繹rhode Lemontini系列彩妝（IG@haileybieber）

檸檬黃美妝趨勢2. PRADA Beauty 黃色護唇膏

PRADA Beauty 繼經典綠調 U000 和莫測藍調U001兩款護唇膏後，今個夏日再度推出大膽色調護唇膏-黃色。護唇膏靈感來自Prada 2011年春夏系列的香蕉印花設計，同樣融合品牌一貫的極簡質感與護唇功能，有效24小時全天候修護、滋潤和強化唇部肌膚屏障，更會散發著香蕉香氣。

檸檬黃美妝趨勢2. PRADA Beauty 黃色護唇膏（IG@pradabeauty）

檸檬黃美妝趨勢3. Onitsuka Tiger 香水系列

日本時尚品牌Onitsuka Tiger 鬼塚虎，今年推出了品牌首款香水系列，以「身披靜謐光芒（Wearing Quiet Radiance）」 為主題，象徵反差對比之美。共推出四款香水，分別是ONITSUKA TIGER ONE、ONITSUKA TIGER TWO、ONITSUKA TIGER THREE 和 ONITSUKA TIGER FOUR，旨在重新喚起連結本質的寧靜感，同時散發強烈耀眼的光芒。四款香水盛載於鮮豔亮眼的黃色瓶身之中，展現品牌標誌性色彩。瓶身設計巧妙捕捉光影流動，配上品牌專屬字體標誌，進一步突顯其優雅氣質。

檸檬黃美妝趨勢3. Onitsuka Tiger 香水系列 （品牌提供）

檸檬黃美妝趨勢4. PAUL & JOE BEAUTÉ閃爍眼影 HK$190

PAUL & JOE BEAUTÉ所推出的單色閃爍眼影，不論是單層塗抹，還是疊滙營造深邃層次感，都能呈現極致優雅的迷人效果。其中色號 #02Crêpes Suzette乳黃色，有著自然細膩的感覺，眼影蘊含著珍珠微粒，均勻緊密地分布於產品基底之中，塗抹上妝後有著細膩柔和的光澤，可與肌膚自然融合。

檸檬黃美妝趨勢4. PAUL & JOE BEAUTÉ閃爍眼影 HK$190（品牌提供）