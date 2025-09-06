以Miu Miu 營造「叛逆千金感」5大手袋推薦：半月Hobo、East-West

憑著甜美又叛逆的風格，Miu Miu成為近年高話題度的品牌之一。由時裝到髮飾小配件，都融入了活力、復古、優雅等元素，打造出品牌獨有的「千金感」，成了時下女生追求的穿搭風格。而且更邀請了幾個與Miu Miu形象吻合的品牌大使加入，完美演繹品牌產品使得人氣再度上升。這次「01女生」精選了5款精緻且極具辨識度的Miu Miu手袋，一起成為「Miu Miu Girl」。



Miu Miu手袋推薦1. Miu Miu Aventure nappa leather top-handle bag HK$32,300

Miu Miu 所推出的Aventure mini nappa leather bag，擁有著精緻優雅的輪廓，為日常造型增添個性。手袋採用納帕（nappa）皮革製成，帶有皮革手柄，和可拆卸及調節長短皮革肩帶，正面飾有壓花刻字徽標和復古金色裝飾五金件，使手袋更精緻復古。

Miu Miu手袋推薦2. Miu Miu Aventure nappa leather bag HK$23,200

Miu Miu的Aventure nappa leather bag，設計靈感源自2009年品牌標誌性風格，再重新詮釋出的獨特造型，增加了手袋的功能和雋永本質。手袋的品牌標誌是以浮雕字母呈現，並採用高級柔軟的皮革製作而成，尺寸為高19x寬33x長5cm，使手袋擁有著復刻優雅魅力。

Miu Miu手袋推薦3. Miu Miu Arcadie matelassé nappa leather bag HK$28,800

Miu Miu Arcadie Matelassé手袋，由上架就備受女生們喜歡。手袋以Miu Miu標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，配上長方廓形，正面飾有Miu Miu金屬標誌，有著品牌獨特的甜美和優雅。手袋的大小為12x27x9cm，除備有原本的手柄外，還備有可拆除及調校長席的肩帶，是很實用的款式！

Miu Miu手袋推薦4. Miu Miu Wander matelassé nappa leather hobo bag HK$22,000

Miu Miu的這款hobo bag，有著近幾年流行的半月廓形，加上採用品牌標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，營造出品牌獨有的「千金感」。手袋正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鍊開合，手柄與手袋融為一體，簡直是將復古元素與現代優雅風格巧妙融合，讓人愛不釋手。

Miu Miu手袋推薦5. Miu Miu Leather top-handle bag HK$26,700

Miu Miu的這款top-handle bag，有時下流行的「East West Bag」，有纖細的長方形廓形，也因此使手袋容量變得更實用。手袋採用做舊的小牛皮製作而成，增添了復古元素，加上頂部精緻的皮革手柄，是一款融合了優雅與精緻元素的手袋。