紐約時裝周｜色調配搭判定是否美國女生？5重點詮釋現代穿搭風格

紐約時裝周完滿閉幕，今次2026春夏系列同樣精彩，包括Ralph Lauren、Calvin Klein Collection、COS和Coach等，都引起超高話題度。綜觀所有時裝秀，不難看出重新詮釋的現代女性穿搭氛圍和風格，到底美國女生都具備哪些個性和特質呢？



紐約時裝周｜美國女生穿搭重點1. Monotone

若要以一詞定義美國女生，或會是「簡約隨性」，不作太多修飾，敢於表達真我。相較極繁層次，今個2026春季系列追求簡約低調，不透過服飾強烈表達個性，反而讓人將視線放回個人身上，認識最內在的自己。因此，多個品牌都有monotone的設計，如Calvin Klein Collection和Alice+Olivia，運用疊穿和皺褶締造低調的活力。

Calvin Klein Collection 2026春季系列 (IG@calvinklein)

Alice+Olivia 2026春季系列 (IG@aliceandolivia)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點2. 外剛內柔色調

此外，美國女生敢於發表意見的特質，亦可從外剛內柔的穿搭中呈現。Ralph Lauren和Khaite便以黑白對比色調，來展現出強勢。而Michael Kors和Coach則以溫暖的咖啡色調，配搭軍裝綠調帶來陽剛感覺。另外也有不少品牌（Ulla Johnson及FFORME）展出代表自信女生的紅調造型。

Ralph Lauren 2026春季系列 (品牌提供)

Michael Kors 2026春夏系列 & Coach 2026春季系列 (IG@michael kors & Coach提供)

Ulla Johnson 2026春夏系列 及 FFORME 2026春夏系列 (Getty Images)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點3. 予人有規劃的西裝外套

無論是台上的模特兒們，還是前排嘉賓，都可看到西裝外套的身影。她們常穿搭的程度，就像是端莊儀容和禮貌的象徵，予人簡練及精明的感覺。例如在Tory Burch的2026春夏系列中，透過服裝啟發女性的複雜性，並展現她們多面向的風格，當中便有多款西裝外套。而探究女性力量的Alexander Wang 2026春季系列，則把西裝外套當成連身裙，加上露膚的剪裁，締造出Office Siren的性感魅力。

Tory Burch 2026春夏系列 (IG@toryburch)

Alexander Wang 2026春季系列 (Alexander Wang)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點4. 趣味掛頸吊飾

雖然造型不浮誇，但會從細節中低調地展現個人魅力。Michael Kors和Coach的上班造型，特別將小型銀包當成掛飾，為造型增添實用的趣味，同時也讓人聯想到員工證件，看來就似擺脫苦悶工作、並從中作樂的工作人生。

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點：趣味掛頸吊飾 (Coach提供)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重：趣味掛頸吊飾 (IG@michaelkors)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點5. 不單調的圖案彩繪

今季流行豹紋和蛇紋等動物圖案，而在紐約時裝周的獨特之處，便是常會出現帶有美國特色的地方印刷圖案，如Off White、Coach及Alice+Olivia等，都以塗鴉和油彩的方式呈現，不僅能夠展現活力，更是自我認同的自信表達。

紐約時裝周｜Off White重返紐約時裝周 (IG@off____white)

紐約時裝周｜美國女生穿搭重點：不單調的圖案彩繪 (Coach提供)