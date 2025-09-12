皮革手袋變頸飾？Michael Kors 以大地色調為紐約春夏時裝周揭幕

【紐約時裝秀/春夏時裝秀2026】冬去春來，時裝周亦迎來春夏新品，春夏時裝周亦隨之揭開序幕，由紐約、倫敦、米蘭到巴黎，整個月份都能大飽眼福。首當其衝的是Michael Kors，秀場於Terminal Warehouse中舉行，以簡潔利落的裝潢襯托整個春夏系列的「樸實優雅」（Earthy elegance）聯想，以下就讓我們重溫這場揭幕盛事。



Michael Kors 春夏時裝秀｜亮點1. 「樸實優雅」（Earthy elegance）

今季的單品洋溢輕鬆且俐落的鬆弛感，Michael Kors 於訪問解釋今季的靈感來自旅行，自己受印尼和法屬波利尼西亞的長袍和長褲所吸引。為了將這些設計融入繁忙都市生活，因而從材質上著手，打造出既有中性簡約線條， 同時不會過於局束的設計。

Michael Kors 春夏時裝秀｜亮點2. 大地色調呼應主題

樸實與優雅的結合，讓任何年齡、身形與膚色的女生亦能輕鬆駕馭，正呼應上季他所言：「世界上任何地方，人們都想要一種輕鬆的感覺。 」整個系列共57個造型，以樸實的大地色調為主，間中會有低飽和度的金色、黑色或白色加入，讓人不禁聯想起大地復甦的階段。

Michael Kors 春夏時裝秀｜亮點3. 流蘇與皮革元素

除了飄逸感外，不難發現流蘇與皮革元素充斥整個系列，從首飾、配件、手袋到鞋款都能看到它們，為造型增添玩味之餘，亦讓鬆弛感與質感細節有所昇華。

Michael Kors 春夏時裝秀｜亮點4. 多位名人巨星驚喜現身

多位Michael Kors 的好友現身秀場，包括知名演員「Pepper」Gwyneth Paltrow、Olivia Wilde、前明星造型師 Law Roach、Robert Pattinson的妻子Suki Waterhouse、Lisa Rinna與Lili Reinhart等人。