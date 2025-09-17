從時裝周中看Coach近期當紅的4大原因！揭示2026年手袋的至潮揹法

踏入紐約時裝周的第五天，Coach展開高實用度的辦工室造型美學，發布由創意總監Stuart Vevers率領的2026春季系列。最新系列時裝秀在紐約市36號碼頭附近舉行，強調簡潔和清脆的細節處理，並反映出現今世代如何重新詮釋個人風格。隨著年輕一代對輕奢品牌的追求，Coach近年討論度急增，特別是手袋款式，獲大眾盛讚「開外掛」，到底它當中的魅力何在唸呢？



Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點1. 2026年手袋的正確揹法

相較浮誇和複雜的手袋，Coach傾向高實用度的設計。憑藉簡約鮮明的輪廓線條、大容量和多用途，加上捕捉到年輕人的喜好，旋即成為話題。在今個2026春季系列，依然沿用這條方程式，包括幾何圖案口金包及長筒形的East West手袋，同時模特兒清一色以腋下手袋的側揹方法展示，就如預告和引領下一季的關鍵，就是要「解放雙手」。

Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點2. 任何人都穿出自信

相信不少人購物時試過，模特兒相片和實物有落差，甚至暴露自己的缺點，穿起來顯得更缺自信。Coach在這次新作中，採用微寬鬆的剪裁，能夠不破壞原來的衣服廓形，同時視覺上調整比例，讓整個人看來更為修長、更具氣勢。例如在大碼模特兒身上的圖案印刷背心裙，便特意加寬肩膊位置，以提升上半身的倒三角比例。即便有別於傳統模特兒的身形，一般人依然可以駕馭。

Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點2. 任何人都穿出自信 (品牌提供)

Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點3. 日常易搭實用款

人生大多時間都在上學和上班，因此學園風和辦工室造型的興起，已經說明了近年的時尚趨勢，轉向日常生活化，愈易搭不同造型的款式愈受歡迎。Coach時裝秀乘著這個趨勢，展現出多種不同的辦工室打扮。驟眼看帶有層次活力和時尚感，拆分逐件單品的話，則是簡約、能夠互相配搭的組合，使一班打工仔在千篇一律的服飾中，也能找到襯搭的樂趣，展現個人的性格和特質。

Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點3. 日常易搭實用款 (品牌提供)

Coach 2026春季系列時裝秀｜話題焦點4. 輕奢、親民

在經濟大環境下，輕奢品牌獲得不少關注，特別是Coach採用的皮革，使用棒球手套的打磨工序，看來光澤順滑，而且更為耐用，深受剛進社會的年輕一群歡迎，同時滿足他們的預算和高級感覺。

此外，Coach還有一班明星家族成員，位位都充滿陽光活力，自信、風趣地展現出個人特色，在提升品牌曝光度之餘，亦加深大家對品牌的理念和形象 —— 自信活力。