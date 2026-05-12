鵝黃色珠寶推薦｜近年極受歡迎色調！熱門Dior、GRAFF款締造氣質

鵝黃色珠寶推薦｜近年流行彩色珠寶，當中柔和溫暖的黃色，更是大受歡迎。以下整理不同深淺的鵝黃色珠寶推薦，不僅予人雍容華貴的感覺，而且可以配搭多種造型，打造出自信和美好的氛圍。



鵝黃色珠寶推薦｜款式1. Damiani Margherita 黄金陶瓷黄水晶戒指(12毫米) HK$16,200

展示出可愛和年輕活力。以精緻的雛菊圖案為主，採用黃金塑造輪廓，綴以白色陶瓷工藝，花蕊則鑲嵌黃水晶，看來舒適和優雅。指環設計較幼，適合疊戴其他款式，締造個人風格。

鵝黃色珠寶推薦｜Damiani Margherita 黄金陶瓷黄水晶戒指(12毫米) (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式2. Pomellato Nudo Classic Ring HK$19,900

展現出寶石的純粹自然色澤，採用約6.5卡檸檬晶，該款水晶被譽為「歡樂之石」，予人明亮溫暖的感覺。玫瑰金戒指設計簡約圓潤，搭以顯眼的主石，無論單戴或疊戴周樣矚目。

鵝黃色珠寶推薦｜Pomellato Nudo Classic Ring (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式3. Dior Diorette 單枚耳環 HK$44,500

透過重新詮釋大自然的純樸、並藉此向大自然致敬，採用18K玫瑰金打造多瓣雛菊，綴以其0.17卡鑽石，展現出低調的閃爍氛圍，而在花蕊位置，更以人手添加釉漆的方式，提升整體危調的飽和度，締造出鮮明的輪廓。

鵝黃色珠寶推薦｜Dior Diorette 單枚耳環 (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式4. BOUCHERON Serpent靈蛇戒指 HK$100,000

為Animaux動物系列款式之一，捕捉靈蛇扭動時的美態，以18K黃金製作出優雅高貴的曲線，配搭一顆重約19.16卡的橢圓形黃水晶，締造出華麗魅力，無論佩戴或收藏度都高。

鵝黃色珠寶推薦｜BOUCHERON Serpent靈蛇戒指 (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式5. Van Cleef & Arpels Fleurs d’Hawaï Pendant HK$136,000

以鑽石組合成半球體花蕊，展現出更豐富的立體感覺，配搭色澤濃郁的水滴形黃水晶花瓣，捕捉了花卉盛放的美態。頸鏈長度落於鎖骨下方，更能突顯骨感，可以配襯方領和V領上衣，展現典雅魅力。

鵝黃色珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Fleurs d’Hawaï Pendant (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式6. Tiffany & Co. Elsa Peretti Fancy Color戒指

透過簡約自然的外形，歌頌彩色寶石的美態。戒指以18K黃金製作，加上霧面效果，帶有巴洛克時期的華麗和典雅，並以單顆黃水晶，締造出超勢的氣魄。

鵝黃色珠寶推薦｜Tiffany & Co. Elsa Peretti Fancy Color戒指 (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式7. GRAFF Icon雷地恩形切割黃鑽和白鑽戒指 HK$135,000

經典優雅的款式設計，以約1.51卡Icon枕形黃鑽作為主石，並以閃爍白鑽包圍，形成如花束般立體和明亮的感覺。指環同樣以白鑽鋪排，更顯華麗與矚目魅力。

鵝黃色珠寶推薦｜GRAFF Icon雷地恩形切割黃鑽和白鑽戒指 (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式8. De Beers Aura梨形黃鑽吊墜頸鏈 HK$80,500

以梨形黃鑽為中心，配搭18K黃金鑲爪打造一致感。同時將圓形明亮式密釘鑲鑽石包圍主石，加上18K白金底座，締造出柔和的色調與光芒，散發黃鑽的華麗魅力。頸鏈配以42厘米長飾鏈，配搭絲質恤衫或裙子盡顯優雅。

鵝黃色珠寶推薦｜De Beers Aura梨形黃鑽吊墜頸鏈 (品牌官網)

鵝黃色珠寶推薦｜款式9. Jacob & Co. Great Yellow Diamond Ring

喜歡以大顆色彩鑽石作為珠寶設計的Jacob & Co.，將雷迪恩切割方形黃鑽，鑲嵌於黃金底座上，配搭白金戒環，以及鋪滿閃爍白鑽，瞬即締造矚目與華麗的感覺。