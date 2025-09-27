米蘭時裝周｜Max Mara致敬的龐巴度夫人是誰？最大洛可可風推動者

米蘭時裝周｜Max Mara在米蘭時裝周中，展現出女性自信優雅的一面。2026春夏系列以「現代洛可可」為靈感，將古典優雅感覺，與現代的俐落線條融合，在簡約的剪裁上，增添細緻設計，如貝殼般的華麗褶襞、鉛筆裙搭薄紗及薄紗拼接而成的裙裝等。當中黑色腰帶及俐落套裝，更是向龐巴度夫人（Madame de Pompadour）致敬，宣揚其「個人主義」精神。



這或是辦公室女生的福音，從時裝秀中發現到很多不錯的穿搭單品。整個系列清晰條理，由卡其、灰白和米色順序表達，並以西裝外套展現簡練感覺，而中段至最尾的羽毛層疊設計，更顯示出洛洛風格的輕逸和優美。

Max Mara 2026春夏系列以「現代洛可可」為靈感，將古典優雅感覺，與現代的俐落線條融合，在簡約的剪裁上。(Getty Images)

系列致敬的龐巴度夫人，為洛可可風的的推崇者。在路易十五繼位後，皇宮由凡爾賽遷回巴黎，生活方式亦從華麗漸趨小巧和低調，洛可可風格應運而生，強調S及C形曲線，設計多數不對稱，更會以繽紛和奇異圖案的璧紙，締造神秘迷幻的感覺。

米蘭時裝周｜龐巴度夫人 (Getty Images)

生於該年代的龐巴度夫人，雖然是位生於富貴之家的平民，但有著美貌和智慧。她自小受良好教育，曾跟隨巴黎歌劇院的知名聲樂老師學藝，並參與當時啟蒙運動領袖主持的俱樂部，以學習政治和經濟。她亦開辦沙龍，經常邀請畫家、雕塑家和哲學家等一起交流和認識。

而在1745年的化妝舞會中，龐巴度夫人遇上路易十五，兩人交談甚歡，很快便墜入愛河，並住進凡爾賽宮。她深得路易十五的竉愛，不僅為其購置愛麗榭宮（Palais de l'Élysée），亦在凡爾賽宮花園旁建造小特里亞農宮（Petit Trianon），惜在未建成前，龐巴度夫人便因肺結核過世。

米蘭時裝周｜路易十五為龐巴度夫人建造小特里亞農宮 (Getty Images)

龐巴度夫人一直崇尚洛可可風格，不僅大力提拔和贊助當時的藝術家，如洛可可藝術創立者的徒弟François Boucher，他擔任皇宮的首席畫家，也作室內裝飾；木匠Jean-François Oeben所創作的傢俬，亦深得龐巴度夫人鍾愛，在他離世後被發現有多達10款家具，正準備運送給買家龐巴度夫人。

此外，龐巴度夫人亦提攜製瓷廠Manufacture nationale de Sèvres，助塞夫爾瓷器成為當時的流行單品，當中工廠的一款經典粉紅色「Rose Pompadour」，便以她命名。