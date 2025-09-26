米蘭時裝周｜Fendi瞬間年輕化！4大重點建構專屬的「元素大都會」

米蘭時裝周｜提到米蘭時裝周中一場深刻的時裝秀，必是正值100周年的Fendi。擺脫以往的成熟色調，整個會場以不同柔和色調的方塊組合而成，洋溢活力和繽紛的童趣，彷如置身於夢幻的「元素大都會」。 2026春夏系列同樣採用4大重點元素，來為這個「城市」空間，增添專屬的特色。



整個會場以不同柔和色調的方塊組合而成，彷如置身於夢幻的「元素大都會」。(品牌提供)

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素1. 色彩像素化色域

會場由Marc Newson設計和打造出像素化色域，締造出繽紛和歡樂的氛圍，配搭格紋手袋作呼應，充滿立體鮮明感和時尚玩味，帶大家回到柔和舒適的童趣世界。近年不少品牌都推出像素化的設計，不僅奇趣，而且帶有科技感，或者下一個的流行指標。

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素2. 「細世界 會變花花世界」

相較於年初時追溯品牌百年歷史，今次給人的感覺，就是年輕女孩所嚮往的夢幻世界，有著各種甜美元素，當中花卉圖案更是不斷出現，包括印象派花卉、露珠雛菊和太陽花等，並以刺繡、布料拼接和串珠等工藝，締造細緻的感覺。

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素2. 花花世界 (品牌提供)

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素3. 可愛趣緻掛飾

掛飾不僅為手袋增添趣味，而且展示出個人喜好和風格，締造出獨特的魅力。Fendi繼續帶來多款趣緻款式，包括太陽蛋、花朵和立方等，不少前排嘉賓在出發或抵達會場時，都有掛上松鼠、小女孩和男孩公仔，檀健次更抱著大型公仔到處走，相當可愛。

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素3. 可愛趣緻掛飾 (品牌提供)

米蘭時裝周｜Fendi 2026春夏系列元素4. 手袋Peekaboo

整個系列引人注目的一點，還有經典Peekaboo手袋。「Peekaboo」的意思為捉迷藏，因此在模特兒出場時，手袋前方都特別打開，展示內袋的不同圖案，如幾何組合、像素化串珠和珠片刺繡等，帶來不同的驚喜和趣味。