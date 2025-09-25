米蘭時裝周｜DIESEL如何成年輕人的時尚指標？從時裝展示參透原因

米蘭時裝周｜相信對GEN Z而言，都會認識DIESEL這個品牌，以中性和街頭文化的形象，建立出屬於新一代的時尚世界。隨著Y2K風格盛行，DIESEL繼而冒起，成為年輕人的時尚指標，到底為甚麼大受歡迎？不如從品牌日前於米蘭時裝周，展示的2026春夏系列中尋找答案。



米蘭時裝周｜DIESEL時裝秀重點1. 全民參與

雖然大多時尚迷嚮往時裝秀，卻非人人能夠參與。「這是屬於大眾的DIESEL，所有人能同時探索此系列。」創意總監Glenn Martens本著這個想法，在今次發布的系列展示中，以尋寶遊戲的方式，邀請全民共同參與、認識品牌匠心細節和突破。這項活動得到米蘭市政府支持，在55個地方放置「出奇蛋」裝置，模特兒會在內展示造型，不僅免費參與，而且最快收集所有造型的人，將獲得驚喜禮物。

時尚本身是場遊戲，我們樂在其中。每人也能擁有前排席位。 DIESEL創意總監Glenn Martens

米蘭時裝周｜DIESEL時裝秀重點2. 工業風格

年輕時尚講求舒適，傾向柔軟和寬鬆的設計，因此中性和隨性的工裝造型，正中他們的喜好。一貫以往採用多個牛仔款式，今個系列主角同樣是牛仔布，經過豐富的工藝處理，以仿舊緞面牛仔提花面料，加上激光技術打造專屬做舊效果，予人復古和層次效果，同時呈現出不同的印花圖案。而飛行員夾克的做舊設計，更顯粗獷的中性魅力。

米蘭時裝周｜DIESEL時裝秀重點3. 頹廢美學

年輕人才懂的時尚，便是穿洞的設計。整個系列糅合工業風與破壞感，打造出別注的頹廢美學，運用不同大小的洞，隱約展現出身體的性感部位，並在下半部位以拼接方式，將不同印花圖案相連，締造出對比感，同時展示慵懶垂墜的感覺。這種風格不僅鮮明，而且帶給年輕人共嗚感覺。

米蘭時裝周｜DIESEL時裝秀重點4. 捉緊年輕人口味的手袋

DIESEL手袋亦是暢銷款式之一。今次手袋糅合時下流行元素，包括牛角hobo與雲朵包、East-West袋與長手柄，重新組合成時尚可愛的設計。