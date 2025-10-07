巴黎時裝周｜Hermès 2026春夏系列7大重點手袋：Kelly袋變托特袋

巴黎時裝周期間，相信時尚迷都會關注Hermès 2026春夏系列時裝秀，不僅服飾設計和理念，手袋款式更是趨勢。今個系列注入時下流行元素，為經典Kelly手袋帶來拼色設計和托特袋剪裁之餘，亦有水桶、Hobo和East-West等元素。以下整理當中8款，不知大家傾向哪種設計呢？



巴黎時裝周｜Hermès手袋1. 拼色Kelly手袋

經典Kelly手袋源自歌頌摩納哥王妃Grace Kelly，以精緻的鎖頭和皮帶設計，展現出優雅端莊的魅力。今次特別以黑白對比的拼色設計，為手袋注入鮮明活力，同時展現出強勢氣場。

巴黎時裝周｜Hermès手袋2. Kelly托特袋

為Kelly手袋進行變奏，以長型實用的托特（Tote）造型，展現出悠閒和隨性。從模特兒身上可見，手袋以外縫線製作，外觀較為挺身，而且能看到精細工藝，搭以Kelly金屬配件，感覺更為優雅，同時提升收納的安全性。

巴黎時裝周｜Hermès手袋3. 馬銜扣水桶袋

水桶袋熱潮勢不可擋，繼Maximors手袋後，Hermès再度以馬銜扣，結合皮革工藝，締造出日常優雅的手袋款式。手袋以水桶外形設計，頂部可將柔軟皮革貼合，再以馬銜扣鎖起，讓手袋呈現出修長的感覺，配搭皮革肩帶，締造悠閒、隨手可用的便捷感覺。

巴黎時裝周｜Hermès手袋4. 馬銜扣Hobo袋

以長耳的Hobo設計，締造隨性和可愛的感覺。手袋外形以U形設計，並以馬銜扣裝飾皮帶，增添經典和矚目的魅力。肩帶採用短身、可調節設計，並以不對稱的長度，營造趣緻玩味。

巴黎時裝周｜Hermès手袋5. East-West手袋

經典優雅的設計，以長身的East-West輪廓，增加時尚和實用感覺，看來簡潔和優雅。這款手袋運用鮮艷色調，締造鮮明輪廓和活力，是容易配搭、歷久常新的設計。

巴黎時裝周｜Hermès手袋6. 梯形袋

除了經典的Bolide手袋，現時有更多的Hermès梯形袋選擇。手袋設計小巧和薄身，設有與Herbag同樣的金屬扣，看來具有現代的鮮明亮眼感覺，配搭長肩帶，攜帶方便。

巴黎時裝周｜Hermès手袋7. 小型手袋

今個系列同樣有小廢包的設計，圓形底部可以提升手袋容量，而信封袋外形亦展現出可愛感覺。配搭銀色金屬手柄，不僅展現出現代科技感，配備長肩帶，可跟隨模特兒的展示方式手提，看來更來趣緻可愛。

巴黎時裝周｜Hermès手袋8. 柔軟手挽袋

以絲質的布料配搭挺身的皮革。手袋以華麗的花卉圖案，點綴整個造型，而且設有大容量，非常方便。袋上的肩帶可以手提或手挽，加上柔軟觸感，讓整體看來更舒適悠閒。