巴黎時裝周｜ 比女人更懂女人！Saint Laurent展現萬變的女性力量

【巴黎時裝秀/春夏時裝秀2026/YSL】 春夏時裝周不知不覺間已走到最後階段，今季的重點包括新接手Chanel的Matthieu Blazy、Dior女裝新掌舵人Jonathan Anderson，以及接手Balenciaga的Pierpaolo Piccioli等多位新任創意總監的春夏首秀。除了群起新秀，經典品牌亦為大家帶來驚喜新意，就讓我們回顧為巴黎時裝周揭開序幕的Saint Laurent時裝秀。



來到品牌創意總監Anthony Vaccarello任職的第九個年頭，今季為大家展現出自信的現代女性力量的願景。過去他憑一人之力讓Saint Laurent成為性感代名詞，他的設計風格集大膽性格與優雅於一身，展示出難以駕馭且不失格調的「Woman Power」風格，因而收獲「比女人更懂女人」的美名！

Anthony Vaccarello今季展現出充滿詩意的Saint Laurent春夏篇章（getty images）

Saint Laurent 春夏時裝秀2026｜重點1. 艾菲爾鐵塔下的浪漫

Saint Laurent時裝秀於艾菲爾鐵塔下舉行，場內以簡潔的白配綠色為主調，晚霞影襯星空下，讓整場秀更添浪漫。場內的白色花叢佈置更暗藏巧思，品牌LOGO化身成場內花叢，讓模特遊走於品牌LOGO中，致敬經典同時開啟品牌新篇章。

巴黎時裝周｜Saint Laurent 春夏時裝秀於艾菲爾鐵塔下舉行（getty images）

Saint Laurent 春夏時裝秀2026｜重點2. 持續進行的80年代色調美學

今季延續上季色彩鮮豔的秋冬系列，珊瑚色、寶石藍色、檸檬黃色、橄欖色與黑色再度亮相，無需強調LOGO，已充滿品牌色彩，富80年代色彩風格，以此致敬初始的聖羅蘭美學，同時以誇張的配飾為造型注入鮮明的生命力。

Saint Laurent 春夏時裝秀2026｜重點3. 廓形、材質展現女性力量

強調倒三角比例的Vaccarello輪廓貫穿整個系列，五十套造型廓形參考了品牌90年代的高級時裝系列，加以重塑細節與材質，為復古增添新鮮感。

秀中可以分為三大部分，初端以經典的黑白配色皮革服飾展開，為了平衡大膽的硬朗感覺，Anthony Vaccarello特意加入巨大的蝴蝶結細節，延續Saint Laurent原始美學同時注入柔和詩意。

Saint Laurent 春夏時裝秀（getty images）

緊接其後，俐落剪裁的風衣更是印證Anthony Vaccarello 對女性內在力量的信念，模特擺動間可見風衣選用了透視材質，塑造「走路有風」的形象。

Saint Laurent 春夏時裝秀（getty images）

最後仿巴洛克風格的不對稱禮裙更是焦點所在，誇張肩線禮裙外觀厚實，擺動間卻展現出輕盈的流動垂墜感，再次以服飾展現不同面向女性所具備的可能性。