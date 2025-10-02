巴黎時裝周｜Dior少女風一晚長大！5點締造Jonathan Anderson時代

巴黎時裝周期間，Dior帶來新任創意總監Jonathan Anderson的首個女裝系列作品，一改以往品牌的極繁與浪漫幻想風格，轉向簡約線條和獨特細節，就像少女變成大人般，展現不同魅力、卻同樣優雅。雖然設計大變，但從部分細節看則依舊熟悉，以下整理2026春夏系列的4大重點，Jonathan不僅向歷代設計師致敬，還發展出自己的新方向。



巴黎時裝周｜Dior 2026春夏系列重點1. 靈動的裙襬

或許沒上一代來得驚嘆連連，但這份簡約，更讓人清晰看到品牌精細的工藝特色。從首個造型開始，便看到裙子隨著步伐節奏，輕逸地擺動，就像加入裙撐般充滿動感，並以皺褶做出扭紋線條，不僅修飾身材，亦能提升隨性和優雅的感覺。

(Getty Images)

巴黎時裝周｜Dior 2026春夏系列重點2. 優雅在上重點在下

進行時裝秀期間，鏡頭焦點不時落於下半身，可見出Jonathan在維持上半身端莊優雅的同時，把創意都發揮在下半部分，如南瓜裙褲、蕾絲裙襬、蝴蝶結衣襬和像素化傘裙等，都展現出他有趣的品味和風格。

(Getty Images)

巴黎時裝周｜Dior 2026春夏系列重點3. 向Dior先生致敬

整個系列中的一個造型，是從1949秋冬系列「Junon」禮裙取靈感，再加以現代設計演繹，以向當時的設計師Dior先生致敬。Jonathan將原本的花瓣裙設計，縮小應用到整條連身裙上，看來閃爍和飄逸。

(Getty Images)

(Getty Images)

巴黎時裝周｜Dior 2026春夏系列重點4. 全新廓形設計

若然細心留意Dior的歷史，可發現服裝廓形一直都是亮點：Dior先生的「New Look」、Yves Saint Laurent的「梯形線條」及Marc Bohan的「Slim Look」等。而在2026春夏系列中，Jonathan嘗試擴充臀寬，並向下垂直延伸，打造出嶄新的外形輪廓，感覺新鮮。

(Getty Images)

巴黎時裝周｜Dior 2026春夏系列重點5. 現代Lady Dior

全新手袋亦是關注重點。這款擁有經典Lady Dior的輪廓，並以蝴蝶結和斗篷般的設計，展現出甜美感覺。而連接手柄的金屬配件，更沿用經典Dior字體，並以O字修飾穿孔位置，以締造趣味感覺。

巴黎時裝周｜Jisoo率先配帶Dior新袋。 (Getty Images)