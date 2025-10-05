巴黎時裝周｜自由的家居服？Louis Vuitton展示何為奢華居家藝術

【巴黎時裝秀/春夏時裝秀2026】 提到生機盎然的春夏，必定會聯想起愜意且放鬆的休息時光。今個春夏，Louis Vuitton一改往日的旅行元素，轉以向內尋求。創作總監Nicolas Ghesquière 把視作人生庇護所的家居為靈感，於羅浮宮中發表最新春夏女裝系列，為我們展示生活藝術與親密情懷的聯繫，演繹自由且真實的自我。



時尚圈少有的傳奇！長達十五年之約

有留意時尚圈的話，應該對不時替換的創作總監並不陌生，而Nicolas Ghesquière可說是「長情」代表，他以俐落、創意和前衛的設計風格見稱，與Louis Vuitton的關係旅程逾十載，上年更被加簽五年合約！

創作總監Nicolas Ghesquière今季於羅浮宮中發表最新Louis Vuitton春夏女裝系列（IG＠louisvuitton）

Louis Vuitton 春夏時裝秀2026｜焦點1. 秀場巧思

今季時裝秀於羅浮宮中舉行，場地更是法國王后路易十四的母親奧地利的安妮曾經居住過的夏季行宮。 除了原來的羅浮宮裝潢，Louis Vuitton更邀請到知名舞台設計兼室內設計師Marie-Anne Derville重新裝飾點綴。會場化身展示空間，帶人走進最令人放鬆的家居，這邊不單有1930年代Michel Dufet的裝飾藝術座椅與Marie-Anne Derville 自己所設計的家具，更有不少藝術家與大師的作品。

Louis Vuitton 春夏時裝秀2026｜焦點2. 秀場眾星雲集

除了秀中精緻的服飾，眾星雲集的秀場亦是焦點所在，包括法國第一夫人Brigitte Macron、Emma Stone、Zendaya、BLACKPINK的Lisa、Stray Kids成員Felix等一眾品牌大使及好友。

Louis Vuitton 春夏時裝秀2026｜焦點3. 家居單品細節

參考居家服飾而打造的45套造型，巧妙融入1940年代風格，打造出有如貴族感的服飾，充滿飄逸的廓形與流動感。

Louis Vuitton 春夏時裝秀2026｜LOOK 1（getty images）

Nicolas Ghesquière的玩味創意不單發揮於廓形上，他更將日常可見的家居元素轉換是設計細節，例如充滿門簾影子的串珠流蘇連衣裙、具花瓶雕塑感的立體上衣、立體剪裁的睡袍以及圍巾變成腰帶等等，精緻設計細節配合舒適柔軟的居家元素，讓居家時光不單是溫馨，更變得奢華。

Louis Vuitton 春夏時裝秀2026｜焦點4. 全新精彩單品

今季更有不少全新單品登場，包括呼應秀場佈置棕金配色的硬型化妝箱、注入全新圖案的Side Trunk、充滿鮮活色調的Nano Noé和綴有花朵圖案的Pochette Vibe，充滿春日靈動感。

另外，Nicolas Ghesquière所選用的材質或鞋履配件，看來亦預告著明年的時尚潮流趨勢，例如毛絨、流蘇以及立體花卉元素等。