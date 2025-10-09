巴黎時裝周｜Valentino再見螢光蟲！2026春夏5重點：化繁為和平

由Valentino創意總監Alessandro Michele主理的2026春夏系列，日前於巴黎時裝周中展示，透過「螢光蟲」為題，運用光影舞動，帶出發人深思的議題。當中令人感詫異的，還有擅長極繁和嬉皮風格的他，在最新系列中褪去華麗繁複的層次配搭，並為模特兒套上高級服飾的廓形，揮別過去的形象設計。以下分析整個系列的5個重點。



當看到「螢光蟲」主題，不其然聯想到電影《再見螢光蟲》。同樣講述戰爭帶來的黑暗，Alessandro Michele相較過往反戰與和平的嬉皮精神，今次透過「螢光蟲」，抒發對現今混亂世代的希望。整個時裝秀概念啟發自義大利導演Pier Paolo Pasolini，他在1941年學生時期，亦曾寫信提到螢光蟲，藉此暗喻那時的各種情感。

我們需要先卸下視覺的干擾，重新學會凝視。唯有如此，才會發現當下的陰霾其實遊動着螢火光群：那是未來世界的訊號，是拒絕被標準化的美，是讓人重新觸到「人」本身的微妙頓悟。 Alessandro Michele

巴黎時裝周｜Valentino 2026春夏系列重點1. 蝴蝶結+皺褶=優雅

蝴蝶結可謂品牌的標誌元素，今個系列繼續看到它的身影，締造出甜美和從容隨性的氣質。結合皺褶的優雅，Alessandro Michele採用立裁垂墜技法，呈現出女性美妙的曲線輪廊，展現出高級瑰麗的感覺。

巴黎時裝周｜Valentino 2026春夏系列重點2. 螢火蟲

呼應「螢火蟲」主題，不僅於男裝西裝外套背後，繡上螢火蟲圖案，亦以同樣款式，轉化為大型的金屬首飾配件，如耳環和頸鏈等，非常適合復古的造型。與螢火蟲配搭的，是創意總監喜愛使用的花卉圖案，能夠展現出瑰麗優雅，而「Flower Power」在嬉皮世代中，更是自然純粹的抗戰及和平表達。

巴黎時裝周｜Valentino 2026春夏系列重點3. 粉彩色調

希望的白光，是從多種色彩混合而成。整個系列採用多種鮮明色調，如不同花卉般展示各樣的美。當中更有柔和的粉彩色調，以平衡亮眼感覺，展現舒適和年輕的氛圍。

巴黎時裝周｜Valentino 2026春夏系列重點4. 直角肩

相較鬆散輪廓，今次轉以俐落線條，來展現女生強勢和優雅的魅力。特別是透過剪裁打造的墊肩設計，迎合時下流行的直角肩廓形，締造好看的衣架子身材。

巴黎時裝周｜Valentino 2026春夏系列重點5. 亮面材質

要帶出螢光蟲般閃耀矚目，運用閃爍的珠片刺繡，締造出亮眼的醒神感覺。同時多個造型都採用亮澤光滑的布料，同時展現高雅魅力。