巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏新款手袋整理！Classic Flap變柔軟

CHANEL日前在巴黎時裝周中，展示創意總監Matthieu Blazy設計的品牌首作，預告2026春夏系列，將會引領流蘇及戲劇元素的造型熱潮。「01女生」從時裝秀中，整理出6個CHANEL新款手袋，不知道大家喜歡哪款呢？



巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋1. 菱格紋化妝袋

手袋外形令人聯想到Gabrielle手袋，以化妝袋般的大小，搭以經典菱格圖案，並換上皮革鏈帶，而右上角的金屬扣位置，更低調地用雙C標誌點綴，展現出簡約條線美學。

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋2. Classic Flap變奏版

將經典重塑成玩味設計。CHANEL的Classic Flap手袋，是女生們夢寐以求的款式，看來典雅和百搭。今次Matthieu Blazy特別改變手袋的筆挺線條，變成柔軟不定的波浪形，並推出酒紅、黑色和銀色調，看來將是重點宣傳款之一。

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋：Classic Flap變奏版 (品牌提供)

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋3. 金屬扣袋

簡約經典的款式設計，將雙C標誌作為中心，並以對比的白色，來突出主角，展現出舒適悠閒的魅力。手袋以金色閉合設計，充滿復古魅力，而且易於襯搭。

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋：金屬扣袋 (品牌提供)

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋4. 麂皮East West手袋

近年流行大袋款式，CHANEL將可愛和簡約的East West設計，結合柔和溫暖的大地色調麂皮，締造出時尚易搭的魅力，適合日常、運動或上班配搭。

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋：麂皮East West手袋 (品牌提供)

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋5. 柔軟Classic Flap大袋

擺脫經典的筆挺建築美學，近年不少手袋都加入柔軟材質的設計，以不一樣的凹凸輪廓，展現出舒適慵懶的獨特體驗。就如這款Classic Flap手袋，改以軟綿和大袋設計，不僅使用上更為方便實用，而且長期配帶也很舒適。

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋：柔軟Classic Flap大袋 (品牌提供)

巴黎時裝周｜CHANEL 2026春夏系列手袋6. 流蘇袋

2026春夏系列有著多款流蘇和層次設計。當中這款球形手袋，便採用流蘇包覆，打造如「草球」般可愛而富趣味的設計。同時配搭流蘇造型，展現出一致和諧的魅力。