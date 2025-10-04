10月美妝快訊｜焦點率先看：以Céline Dion為靈感香水、急救補濕

【10月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】10月秋意漸濃，除了護膚品和化妝品需要換上成分更滋潤的產品外，許多全新產品還換上充滿節日氣息的包裝，讓人想通通入手。這次「01女生」集合了多個品牌10月新推出的產品，包括：以Céline Dion為靈感的Charlotte Tilbury STAR CONFIDENCE香水、GUCCI BEAUTY素顏霜、SUQQU水光霜等，都是非常實用的美妝新品。



10月美妝快訊1. Charlotte Tilbury STAR CONFIDENCE 100ml HK$1,520

Charlotte Tilbury 推出全新FRAGRANCE COLLECTION OF EMOTIONS香水系列，其中的STAR CONFIDENCE，這是一款令人著迷、富有磁性細膩的香水。這款香水是以Céline Dion為靈感繆斯，務求賦予世界上每一個人追尋夢想的超能力，都能散發出自信光芒。

香水以甜美多汁的黑加侖子散發清新香氣，與精緻醉人的茉莉花精油融合，展現出天然廣藿香油的溫暖誘惑，以及充滿活力的自信橡木苔精油和神聖的達瓦納油，激發一種引人入勝的吸引力。

10月美妝快訊1. Charlotte Tilbury STAR CONFIDENCE 100ml HK$1,520（品牌提供）

10月美妝快訊2. SUQQU 晶采潤澤水光霜 18g HK$370 10月3日正式發售

SUQQU全新推出的晶采潤澤水光霜，非常便利，只需輕輕一抹可即時賦予肌膚水潤滋養成分。產品具備多效護理的潤膚霜含多種複合保濕成分，可即時為肌膚鎖住水分、讓肌膚柔潤無比。配合質地柔軟的膏體，令其淡淡的光澤可輕薄延展，即使疊加在妝容上，也不會與妝容不相融或脫妝，更可作為定妝的高光產品點綴於臉頰、鼻樑，並為易乾燥的雙頰持久地賦予柔滑光澤。

10月美妝快訊2. SUQQU 晶采潤澤水光霜 18g HK$370 10月3日正式發售（品牌提供）

10月美妝快訊3. belif kittybunnypony聯乘特別版 紫芹48hr潤澤炸彈霜增量禮盒 HK$435 10月3日正式發售

belif 皇牌紫芹48hr潤澤炸彈霜配方針對舒緩乾裂不適的肌膚，保濕同時修復肌膚；於今年更特別聯乘韓國人氣印花品牌kittybunnypony推出紫芹48hr潤澤炸彈霜增量禮盒。禮盒特別附贈刺繡束口袋，設計上以傳統刺繡工藝方式，一針一線呈現Happy Bunny 化身補水速遞員，並背著belif水分營養跳躍的可愛圖案，讓圖案更細緻立體。

10月美妝快訊3. belif kittybunnypony聯乘特別版 紫芹48hr潤澤炸彈霜增量禮盒 HK$435 10月3日正式發售（品牌提供）

10月美妝快訊4. GUCCI BEAUTY GLOW SKIN TINT 亮肌素顏霜 HK$525

Gucci Glow Skin Tint 亮肌素顏霜集潤色保濕霜與遮瑕霜於一身，將自然裸妝帶到全新層次。這款二合一素顏霜具備輕盈粉底的遮瑕效果和保濕面霜的滋潤功效，能在肌膚上形成一層柔焦薄膜，令肌膚加倍亮澤細緻。素顏霜含有89%護膚成分，多重透明質酸能深層滲透各層肌膚，源源注入水分，令肌膚展現健康水潤光感。

10月美妝快訊4. GUCCI BEAUTY GLOW SKIN TINT 亮肌素顏霜 HK$525（品牌提供）

10月美妝快訊5. Cetaphil 全新賦活胜肽塑顏系列 10月中旬正式發售

Cetaphil即將推出與皮膚科醫生攜手研創的賦活胜肽塑顏系列，讓所有膚質都可每日早晚使用的護膚品，全天候改善細紋、皺紋、光澤度、均勻度、明亮度、膚質、緊緻度、彈性與柔軟度等9大歲月痕跡。

當中包括卸淨水、臉部精華、眼部精華和日霜都是通過眼科及皮膚科醫生測試、不含香料，並均注入從大豆萃取而成的核心抗老成份-全新純化胜肽，其性質溫和，不需讓肌膚建立耐受性，更絕不會出現乾燥脫皮、泛紅刺痛、光敏感、吸光等各種副作用的情況下，全天候為肌膚帶來能媲美A醇的抗老效果，重回健康的年輕光采。