薄底鞋推薦2025｜跟著ROSÉ換上大熱運動鞋：PUMA、Adidas、Nike

薄底鞋推薦｜來到2025年的下半年，薄底鞋依然熱潮不退，款式越出越吸引！薄底鞋的零落差設計能讓雙腳回復猶如赤足狀態，減低足部問題，所以不少慢跑鞋都是採用薄底設計。現時許多品牌所推出的薄底鞋，更是纖薄外觀和精緻設計，成為了展現時尚品味的單品。這次「01女生」為大家精選了近期新款薄底鞋，都是甫推出即掀起熱話的款式。



薄底鞋推薦1. Atmos Pink x adidas Taekwondo Mei

adidas 與Atmos Pink聯乘推出全新版本的Taekwondo Mei，為薄底芭蕾風運動鞋再添一員。運動鞋以黑色緞面配上無鞋帶的鞋舌，左右兩側亦有品牌標誌性的三條線設計，使運動鞋設計獨特又時尚。最值得一提的是運動鞋扣環處，附有一個可拆卸的大蝴蝶結，為造型增添浪漫與甜美。⁠

薄底鞋推薦1. Atmos Pink x Adidas Taekwondo Mei（圖片來源： Adidas官 網）

薄底鞋推薦2. PUMA x ROSÉ Speedcat PRM 女子休閒鞋

這是近期話題度最高的運動鞋！PUMA與全球品牌代言人兼創意合作夥伴 Rosé早前正式發佈首個聯名系列。以 Rosé 獨到視角解碼運動美學，將設計理念凝練為運動與時尚的雙重敘事，並特別推出專屬「ROSIE」標識，充分彰顯聯名身份。Rosé將她的個人美學注入Speedcat鞋型。以米白主調搭配黑色跑道，詮釋日常清新風尚；薄底構造賦予輕盈腳感；常規鞋帶之外增設創意蝴蝶結綁帶，打破常規，盡顯俏皮靈動。

薄底鞋推薦2. PUMA x ROSÉ Speedcat PRM 女子休閒鞋（圖片來源：PUMA 官網）

薄底鞋推薦3. Nike x Jacquemus聯名 Moon Shoe運動鞋

在Jacquemus 2025春季巴黎時裝秀上，公布了與Nike的最新聯乘系列。這雙名為「Moon Shoe」的運動鞋，是Nike首款採用鬆餅格鞋底的設計，並融入了現代芭蕾美學，以尼龍材質鞋面與Nike Regrind外底，打造出更貼合地面與時尚外型的運動鞋。運動鞋細節上更融入了Jacquemus的標誌性設計，及帶來三款配色，都讓人愛不釋手。

薄底鞋推薦3. Nike x Jacquemus聯名 Moon Shoe運動鞋（圖片來源： Nike官網）

薄底鞋推薦4. Gucci Shift系列運動鞋

Gucci今年以全新Shift系列運動鞋，加入薄底鞋行列。全新運動鞋以超輕量、輕盈及貼地為核心設計，打造兼具運動功能與時尚感的百搭單品。運動鞋以流暢輪廓，搭配源自馬術基因的品牌標誌性Web織帶，與彈性後跟設計，詮釋精緻動感，隨心所欲裝卸的鞋跟輕鬆打造日常百搭造型。

薄底鞋推薦4. Gucci Shift系列運動鞋 （圖片來源：Gucci官網）

薄底鞋推薦5. Vans Super LowPro

Vans將復古競賽鞋款的靈感注入現代技術，打造全新的Super LowPro。這款滑板鞋重新詮釋品牌Style 84 經典外型，加入了現代化設計；鞋舌上則融入了經典Serio 標誌，向品牌歷史致敬。鞋身以麂皮鞋身呈現，並加入Zig Zag鞋眼設計和T-Toe結構與傳統打孔細節，完美還原復古運動鞋的魅力。