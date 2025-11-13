冬季香水推薦2025｜營造冬日舒適氛圍：CHLOÉ、Maison Margiela

【冬日香水】踏入冬季，隨著天氣與溫度的變化，穿搭、妝容和喜歡的香氣也隨之有著變化。在秋冬季時，許多人都會較喜歡濃郁或溫暖香調香水，這類香氣能提供溫暖感，和營造沉穩寧靜且舒適氛圍。「01女生」為大家整理了冬日香水的較常見和適合的香調，以及香水推薦，大家可以參考一下。



冬日適合的香調：

木質調：檀香、雪松、紙莎草等

美食調：香草、焦糖、蜂蜜等

東方調：辛香料、琥珀、麝香、乳脂等

皮革調：帶有穩重、自信與成熟的魅力

其他：醛香、桂花、忍冬、蕨類等



冬日香水推薦

冬日香水推薦1. CHLOÉ ATELIER DES FLEURS CEDRUS限量版香氛 50ml HK$1,105

CHLOÉ Atelier des Fleurs系列的Cedrus香氛展示雪松木一直隱藏的迷人特質，優雅演繹這種高貴的經典香水材料，調香師大膽結合雪松木、香根草和檀香三種香調，調配出飄渺靈動的香氣。並採用由法國藝術家Anne-Sophie Barlet設計的全新限量版香氛瓶，以自由簡潔的線條勾勒若隱若現的優雅雪松枝椏，並以銳利的筆觸營造鮮明對比，令人想起雪松木的針葉。展現即興味道的水彩插畫結合明亮清新的綠色、暖杏棕色、玫紅色和粉棕色，配以奪目的黑色調點綴，完美體現雪松木香調的柔和細膩特質。

冬日香水推薦1. CHLOÉ ATELIER DES FLEURS CEDRUS限量版香氛 50ml HK$1,105（CHLOÉ）

冬日香水推薦2. Maison Margiela Fragrances Replica By the Fireplace eau de toilette 100ml HK$1,320

Maison Margiela的Replica系列By the Fireplace EDT是充滿冬日氣氛的香水，精準捕捉了圍爐取暖的溫馨畫面。香水初調是粉紅胡椒與橙花精油，彷彿踏入寒冷空氣的瞬間；隨之而來的是溫暖的栗子香與奶油般順滑的香草氣息，而基調則以柔和的木質與安息的煙燻感收尾，宛如木柴在壁爐中噼啪作響後留下的餘燼。能在冷冽寒風中帶來一股暖意與安全感，是秋冬不可或缺的感性之選。

冬日香水推薦2. Maison Margiela Fragrances Replica By the Fireplace eau de toilette 100ml HK$1,320（圖片來源： Maison Margiela Fragrances官網）

冬日香水推薦3. LOEWE Solo Cedro 50ml HK$990

LOEWE的Solo Cedro是一款明亮溫暖的木質調香水，為秋冬注入充滿優雅氣息。香水以溫暖雪松為核心，其乾燥木質感被的苦澀橙皮、濕石香調的薰衣草與肉豆蔻等溫柔包裹，使得香氣在清新與醇厚之間取得了完美平衡。它彷彿是冬日森林中穿透雲層的一縷陽光，既有木質調的沉穩內斂，又散發著絲絲活力，適合追求精緻品味的女生。

冬日香水推薦3. LOEWE Solo Cedro 50ml HK$990（圖片來源：LOEWE官網）

冬日香水推薦4. ACQUA DI PARMA YUZU Eau de Parfum 100ml

Acqua di Parma的Yuzu EDP，是為冬日帶來了明亮清爽和充滿活力的的氣息。香水的前調是由柚子、佛手柑和花椒所組成，帶出清新、微苦卻又極具穿透力的柑橘芬芳，彷彿冬日一道明亮光彩。再逐漸融入溫潤的檀香與麝香基調，香氣輕盈卻足夠的暖意，適合追求低調奢華的女生。

冬日香水推薦4. ACQUA DI PARMA YUZU Eau de Parfum 100ml（圖片來源：ACQUA DI PARMA官網）

冬日香水推薦5. L'Artisan Parfumeur Christophe Raynaud Eau de Parfum 100ml

L'Artisan Parfumeur是由調香師Christophe Raynaud所推出的同名EDP，是一款深邃而感性的木質調香水，以他對摩洛哥皮革工坊的記憶為靈感。香水以覆盆莓的鮮活果香穿越午後驕陽，映襯嶄新皮革細膩質地，如光影在工紡斑駁牆面上的交織畫作。最後有著琥珀如微光火花，點燃嗅覺沈浸與視覺想像的雙重奏。​香氣層次豐富且充滿故事感，非常適合浪漫的秋冬季。

冬日香水推薦5. L'Artisan Parfumeur Christophe Raynaud Eau de Parfum 100ml（圖片來源： L'Artisan Parfumeur 官網）

冬日香水推薦6. L’Occitane en Provence CÈDRE GINGEMBRE雪松薑香淡香氛 50ml HK$580

L’Occitane所推出的CÈDRE GINGEMBRE雪松薑香淡香氛，以高貴的雪松和閃爍的薑香，交織出一場令人屏息的逸境。以薄荷的清新在空氣中綻放，辛辣薑韻點燃心跳﹐木質雪松則穩穩收尾，營造出溫暖氣氛。

冬日香水推薦6. L’Occitane en Provence CÈDRE GINGEMBRE雪松薑香淡香氛 50ml HK$580（品牌提供）

冬日香水推薦7. Charlotte Tilbury MORE SEX 香水 100ml HK$1,520

MORE SEX 散發著性感與魅力的氣息，宛如瓶中響奏著令人著迷而極具誘惑的交響樂。由情感增強分子所帶動：性感的香調、令人著迷的皮革香氣與柔滑的麝香﹐能喚醒渴望與激情。MORE SEX融合了大膽的黑胡椒、琥珀木和引人入勝的杜松子精油﹐能夠增強吸引力，營造出令人心動的氛圍。這款香水讓您展現最具魅力的自我，散發撩人韻味，自信地吸引身邊的每一個人。