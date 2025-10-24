Sogo感謝祭2025｜17折起Kate Spade、Furla、LeSportsac優惠手袋

【SOGO感謝祭2025/SOGO Thankful Weeks2025】來到一年兩度的祟光感謝祭（SOGO Thankful Weeks），適逢40周年，特別化為「祟光感謝周年慶」，推出更豐富的優惠活動。以下為大家整理必受注目的優惠手袋，大家不妨記低，到時去搶購心頭好。



Sogo感謝祭2025/SOGO Thankful Weeks2025｜Part1：10月24至11月9日

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋1. FURLA Flow Mini Top Handle（只限啟德SOGO）HK$1,990（原價HK$4,360，即46折）

今年受歡迎的灰藍色調，配合經典的金屬標誌，締造知性優雅的魅力。手袋設計帶不同曲線輪廓，展示出柔和的氛圍，可以手提或側揹，而且容量可以擺放一般隨身物，是個實用易襯的款式。

Sogo感謝祭2025｜FURLA Flow Mini Top Handle (品牌提供)

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋2. Michael Kors Cheryl Medium Backpack #Camel HK$1000（原價HK$4,500，即23折）

無論運動或行山等，都需要帶備一個容量大的背囊，攜帶時也較方便。這款背囊以兩款同色調的啡色配搭，展現出和諧的層次立體感，加上中間掛著一個醒目的金屬標誌，為造型增添時尚魅力。

Sogo感謝祭2025｜Michael Kors Cheryl Medium Backpack #Camel (品牌提供)

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋3. LeSportsac 小型斜揹袋 （網店） HK$584（原價HK$730，即8折）

將經典的帆布袋形設計，結合黑白兩色配搭，展現出俐落的對比時尚，給人舒適悠閒的感覺。手袋前方設有兩個拉鏈外袋；後訪同樣有兩個小型外袋，可以整齊地擺放多樣物品。

Sogo感謝祭2025｜LeSportsac 小型斜揹袋 (SOGO網店)

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋4. Kate Spade New York Perry 手提/斜揹兩用手袋 （網店）HK$850（原價HK$5,000，即17折）

手袋以典雅的梯形輪廓，配合甜美的薄荷綠色，展現出優雅的少女感覺，可以襯搭淺色調造型。手袋設有手提帶和肩帶，方便襯搭不同服飾，而且容量不錯，適合上班或日常使用。

Sogo感謝祭2025｜Kate Spade New York Perry 手提/斜揹兩用手袋 (SOGO網店)

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋5. Furla Nuvola L Hobo #Greige（只限銅鑼灣SOGO）HK$2,190（原價HK$5,490，即4折）

同樣適合上班使用，手袋外形較大，上方以hobo曲線設計，締造出柔和悠閒的感覺，配合易搭的拿鐵色調，以及設有標誌金屬配件的皮革手提帶，看來充滿簡約時尚的魅力。

Sogo感謝祭2025｜Furla Nuvola L Hobo #Greige (品牌提供)

Sogo感謝祭2025｜必受注目優惠手袋6. Michael Kors Tribeca Large Quilted Leather Shoulder Bag (Denim) HK$1,600（原價HK$4,400，即37折）

近年流行牛仔款式，沒想到Michael Kors也會將這款加入優惠行列。手袋以翻覆設計，配搭格紋流蘇（Fringe）圖案，展現出優雅的度假感，加上鏈扣肩帶，締造優雅氛圍。