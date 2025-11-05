SOGO感謝祭2025｜崇光秋季周年慶第二階段！$140起入手護膚套裝

【SOGO感謝祭2025/SOGO Thankful Weeks2025】一年兩度的崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）第二彈正式開始了！整個秋季崇光感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店與啟德新店都會推出相應的優惠套裝，想把握優惠機會入手寵愛自己、閏密好友或母親的好物，大家不妨參考以下的攻略，入手寵愛自己或母親的好物！



SOGO Thankful Weeks 2025｜ SISLEY 人氣面膜修護套裝 HK$1,250 (價值HK$2,065）

提到秋冬護理，當然不少得面膜的位置！如果想入手面膜的話，不妨選擇以「植物美容學」為核心理念的SISLEY，這款人氣面膜修護套裝更是為缺水、疲憊肌膚而設，能夠一次過體會不同皇牌面膜，包括升級版亮白磨砂潔面啫喱、重塑年輕肌膚的緊緻和彈性的玫瑰煥采再生面膜、能為為肌膚瞬間保濕的藏紅花急救睡眠面膜、瞬間保濕面膜以及重現肌膚亮麗感的迅亮淨膚面膜。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ SHU UEMURA 植村秀 - ultime8 琥珀護膚套裝 (ultime8 琥珀精華面霜+) HK$820 (價值HK$1,024）

天氣漸凍，護理產品亦應隨之重點加強修護與補濕，以免令乾燥、敏感狀況加劇。SHU UEMURA這款琥珀護膚套裝中含有ultime8 琥珀精華面霜、unlimited水潤隔離防曬底霜以及unlimited 無限輕透持妝粉底液體驗裝，當中的珍貴草本精油配合pro-xylane及蓮花葉精華成份，能夠豐潤肌膚同時發揮緊緻功效。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ INNISFREE PDRN水光亮肌精華買1送1套裝 HK$320 (價值HK$640）

近年水光針可以說是護理界中不可少看的超新星，無論是擦抹或療程都引起極大關注度。如果你亦想感受水光針的威力，不妨先以無痛方式體驗，INNISFREE這款獲韓國Olive Young銷量No.1的PDRN水光亮肌精華，當中結合3重A醇複合成分及微分子綠茶PDRN，能夠無痛無痕實現水光針效果！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ THREE 平衡凝萃保濕舒眠套裝 HK$1,380 (價值HK$2,194)

偏好自然香氣產品的話，THREE以自然美學為理念，當中的植物成份以及香氣能夠讓護理過程變得更療癒。這款平衡凝萃保濕舒眠套裝中含有促進膠原蛋白生成的平衡凝萃保濕面霜，與能夠睡眠中修復肌膚的平衡活肌舒眠SQ精華油，溫和地放鬆緊張的肌膚和心靈，同時重現原生透亮肌。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ BOBBI BROWN 維他命營養美肌增量套裝 HK$1,320 (價值HK$2,036）

踏入秋冬，妝前護理就更加需要加強補濕！想入手妝前護理好物的話，不妨選擇質地清爽順滑，滋潤同時能夠撫平毛孔的 BOBBI BROWN維他命營養底霜吧。今次套裝中除了有兩罐正裝營養底霜，更有營養柔亮精華，能夠包辦整個護膚程序，輕鬆締造持久清爽完美底妝。

SOGO Thankful Weeks 2025｜KANEBO 佳麗寶 抗齡緊塑提拉精華液套裝 HK$2,100 (價值HK$3,000）

伴隨年齡增長，逆齡抗老的關鍵更在於緊緻膨彈的皮膚狀況，不想被看穿自己的真實年齡更需要注重皮膚緊緻，特別是眼睛周圍肌膚與臉部下顎線的張力。這款KANEBO的精華液套裝，精華液買一送一，能夠輕鬆回復緊緻、提拉肌！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ CLINIQUE 經典黃油增量套裝 升級特效潤膚露 HK$405 (價值HK$771 ）

提起由皮膚科醫生研製的CLINIQUE，不少人都會聯想起粉紅爆水珠珠，如果追求更明顯的補濕潤膚效果的話，質地更為厚潤的黃油系列就能滿足你。今次套裝中除了有200mL 升級特效潤膚露，更額外加送共155mL的升級特效潤膚露，無論居家、外出或旅遊都能感受其滋潤及修護的功效！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ APIVITA 深層去角質保濕面膜套裝HK$1,000 (價值HK$1,380）

即將步入秋冬，對於皮膚而言，保濕則需要更多與更多！APIVITA以源自蜜蜂及植物萃取的天然配方而成，不論是任何肌膚都能夠得到高效與深層的滋潤，這款套裝中含有48包面膜，由去角質磨砂、保濕、活膚到保濕滋潤都有，無論是整個秋冬自用或與好友閏密共享都十分合適。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LA MER 強韌舒緩套裝 HK$5,040 (價值HK$6,415）

正在考慮入手甚麼聖誕好物的話，不妨入手這款LA MER禮盒套裝，當中包含能夠促進肌膚賦活更生的肌底修護液、可以鞏固肌膚屏障的極緻修護精華以及可以深層水潤肌膚的精華面霜，一站式包辦好整個護膚程序。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ ALBION 健康化妝水N 330mL套裝 HK$700 (價值 HK$1,190）

想素顏亦能展現亮麗水潤肌膚的話，從護膚的第一步就要好好注意，選擇合適的化妝水，為肌膚底層做好準備。ALBION的健康化妝水一直是熱賣單品，當中含有獨有有機「北之薏仁」精華與精油，能夠針對不穩定膚況，調理肌膚新陳代謝，速效改善各種肌膚問題。這款套裝中除了有皇牌健康化妝水，更有同系列的洗髮露、護髮素、潔膚皂與面膜，讓整個膚況都能有明顯的提升。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ fresh 全新！紅茶全方位緊緻套裝 HK$3,070 (價值 HK$4,794)

來到剛入秋的轉季天氣，修復保濕絕對是首要之事！無論是想解決皮膚乾燥或鬆弛的皮膚需求，fresh的全新紅茶系列就能幫到你，當中含有的高度抗氧化物配方，能夠全方位提升肌膚緊緻度、細緻度以及柔軟度。這個套裝包含了精華水、面霜、眼霜以至面膜，能夠一次過照顧好整個皮膚需求。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面組 HK$730 （價值HK$1,112）

想護膚的功效發揮得更好的話，除了選擇合適的護膚組合外，護膚的第一線也絕不能馬虎了事！無論有否化妝或外出，黏附在皮膚上的污垢與油份都需要好好清潔，清潔得宜才能擊退暗瘡、黑頭，不讓皮膚的老舊廢物積存。這款SUQQU的潔面套裝包括了絕緻晶艷潤采潔膚霜或絕緻晶艷潤采潔面乳，另外附送三小支潔面旅行裝，無論是日常和旅行，均能實現水潤清透的彈潤美肌。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ Charlotte Tilbury 魔法注水霜護膚套裝 HK$790 (價值HK$1,166)

無論你是喜愛簡潔護膚，或懶於護膚，絕不能錯過魔法注水霜，一支多效、日夜適用，能夠明顯減少毛孔、舒緩肌膚泛紅，而且撫平乾紋。這款護膚套裝不單可以試用到作為新一代革命性升級護膚科研產品魔法注水霜，更有魔法精華油、能量精華、魔法面霜等多款人氣產品，讓你全方位的投入Charlotte Tilbury的魅力當中。

SOGO Thankful Weeks 2025｜SK-II 護膚面膜增量套裝 HK$1,130 (價值HK$1,788)

重要日子前，相信不少女生都有居家護膚的傾向，特別是敷上面膜後的ME TIME寫意又舒適。 SK-II這款高濃度護膚面膜，相信早已收服不少女生的心，今次推出的增量套裝多達十五片，能夠與閏密好友分享這份喜悅，共同感受PITERA的高效天然生物力量，讓皮膚煥然一新！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ CHANTECAILLE 提拉補濕升級版鑽石面膜+ 皇牌套裝 HK$2,060（價值HK$3,090）

如果你之前從沒有嘗試過CHANTECAILLE 的產品，十分推薦先由這款升級版鑽石面膜開始！當中的「鑽石級緊顏煥亮配方」能力深入肌底層注水並緊緻、撫平細紋，輕鬆達至拯救肌膚的功效，而且套裝價錢能夠額外有多25mL的鑽石面膜+，無論是外出作為15分鐘急救面膜、上機急救或是車程的睡眠面膜都可以。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LANEIGE 黃金3管精華2件套裝 HK$1,300 (價值 HK$2,415)

這款前年誕生的黃金3管精華，將光彩精華、緊緻精華與抗皺精華三為一體，首創的3管分離設計能夠將高效成分獨立封存，而且讓皮膚一次過達至緊緻塑顏、精準淡紋與激煥光澤，激活肌膚年輕力量。 今個套裝絕對是全年最抵的價錢，額外加送60mL，相等於1.5枝貨裝大小！

