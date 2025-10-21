崇光感謝周年慶2025｜SOGO美妝優惠套裝推薦：SHISEIDO、Benefit

【崇光感謝周年慶2025｜SOGO Thankful Weeks】SOGO Thankful Weeks將於10月24日正式開始！這個半年一度的城市盛事，是不少女生大掃貨的時機會，尤其各美妝品牌都會推出不同的優惠套裝，包括SHISEIDO、Benefit、 CHARLOTTE TILBURY等，都是每年大家特別留意的品牌。以下為各位女生精選了人氣必搶的彩妝或護膚優惠套裝，大家可以參考一下。



崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝1. SHISEIDO 全新ULTIMUNE皇牌全盛精華及補充裝組合（啟德店限定）HK$2,195（價值HK$3,920）

SHISEIDO推出了多款精選優惠組合，包括超人氣ULTIMUNE皇牌全盛精華及全新VITAL PERFECTION去紋淨斑Magic Cream A+，不但為肌膚注入活力與滋養。

其中全新ULTIMUNE皇牌全盛精華及補充裝組合，一套包括了全新ULTIMUNE皇牌全盛精華75ml及10ml、全新ULTIMUNE皇牌全盛精華 (補充裝)75ml、SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 70ml x 2件、VITAL PERFECTION Magic滋潤亮光水 75ml、VITAL PERFECTION Magic滋潤亮光乳液 30ml、VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1對、淨肌防禦潔面泡沬 50ml、全新全天候感肌抗禦防曬保濕啫喱凝霜 5ml和精美化妝袋。

崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝2. Benefit 不毛之地地膚清潔組合（銅鑼灣店限定） HK$675（價值HK$1,283）

Benefit推出多款低至5折優惠套裝，全方位滿足女生們的需要，大家萬勿錯過！其中不毛之地地膚清潔組合，當中包括暢通毛孔深層潔淨卸妝油、深層净化毛孔泥膜、Lookin’ POREfessional毛孔細緻組合和Benefit超柔軟毛毛化妝袋。

崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝3. LAURA MERCIER 皇牌持久底妝套裝（啟德店及銅鑼灣店） HK$750（價值HK$1,250）

底妝權威品牌Laura Mercier推出了一系列皇牌優惠套裝，最高折扣更低至55折，各位美妝迷必須把握機會入手優惠套裝！其中皇牌持久底妝套裝，包括自選極緻全效養膚底霜（貨裝）、柔光透明蜜粉（貨裝）、天鵝絨粉撲（貨裝）、迷你純淨無瑕柔霧粉底液（指定色號）、迷你純淨無瑕精華遮瑕液（指定色號）、粉撲收納袋以及精美化妝袋。

崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝4. SUQQU 晶采艷澤粉底液組（銅鑼灣店限定） HK$680（價值HK$1,286）

SUQQU隆重推出多款極致奢華的秋季限定套裝， 以應對乾燥轉季的護膚需求，同時打造細緻無瑕、持久展現光采的秋日妝容！其中晶采艷澤粉底液組，包括了晶采艷澤粉底液 30mL、晶采極潤妝前乳旅行裝 10g、晶采艷澤粉底液旅行裝 5mL、晶采防曬日霜旅行裝 6g、絕緻艷澤粉霜旅行裝 4g以及晶采艷澤蜜粉旅行裝 4g。

崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝5. 雪花秀 滋盈琉光潤顏水乳套裝（啟德店及銅鑼灣店）HK$885（HK$1,235）

雪花秀為崇光感謝周年慶亦推出了多個優惠套裝，其中滋盈琉光潤顏水乳套裝，包括了滋盈琉光潤顏水150ml、滋盈琉光潤顏乳125ml、煥白提亮防曬乳霜10ml、禦時緊顏參養精華5ml以及潤燥再生精華8ml。

崇光感謝周年慶2025｜人氣美妝優惠套裝6. CHARLOTTE TILBURY 無瑕濾鏡美顏液套裝（啟德店及銅鑼灣店）HK$890–HK$965（價值HK1,129-HK$1,204）

荷里活星級化妝品牌 Charlotte Tilbury 一直以來創造出多款經典、奢華、極具標誌性的魔法護膚及美妝品，深受大眾熱捧。這次推出多款限定魔法王牌套裝，其中無瑕濾鏡美顏液套裝，包括自選粉底液30ml、自選迷你粉底掃套裝或雙頭粉底掃、迷你摩登霧感唇膏–PILLOW TALK、迷你輕盈無瑕蜜粉–FAIR和魔法注水霜7ml。

▼▼▼【按圖看】更多崇光感謝周年慶2025，彩妝或護膚優惠套裝推薦｜包括narciso rodriguez Parfums、ISSEY MIYAKE Parfums、Tory Burch等等，都是熱門必搶的套裝，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼