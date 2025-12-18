聖誕禮物｜$500內實用交換禮物推薦！Hermès/CHANEL/LV/Dior

聖誕禮物推薦｜聖誕節最期待的是送禮物環節，如果與家人朋友交換禮物的話，有的會選創意驚喜，有的則會傾向貼心實用的款式。由於交換禮物都會有指定金額，以下盤點多款HK$500以下有趣和精緻的禮物推薦，大家不妨參考一下。



聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式1. Hermès Adhesive Tape HK$490

近年流行自訂手作，為單品增添個性和專屬感，因此這款圖案針織布料貼紙，或是個不錯的選擇。Petit H系列為匠人的創作空間，會運用製作手袋和服飾時，所剩下的物料，重新演繹成一件有趣和精緻的單品，因此每件貼紙都是獨一無二，而且可用於相簿、書藉和手機殼等，打造自己喜歡的風格。

聖誕禮物推薦｜Hermès Adhesive Tape (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式2. Louis Vuitton Extraodinary Voyages HK$450

若然喜歡旅行的話，這本由Louis Vuitton及Atelier EXB推出的書籍，或會加深對旅途的興趣。裡面收錄50個中途站，展出多種交通工具，包括火車、氣墊船、遠洋郵輪、飛機、半履帶車和雷單車等，用時有著Gaston-Louis Vuitton珍藏的1000枚酒店標籤貼紙作插圖，非常特別。

聖誕禮物推薦｜Louis Vuitton Extraodinary Voyages (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式3. Dior Beauty Rouge Dior Sequin Liquid Duo - Limited Edition HK$430

今年的Dior Beauty聖誕系列，以璀璨歡樂的馬戲團為靈感，因此這款唇釉特別換上金色包裝，配合雙頭設計亮澤唇彩，色澤飽和、滋潤，同時一端的百搭色調，更能提升豐滿水潤的感覺。

立即購買：Selfridges

聖誕禮物推薦｜Dior Beauty Rouge Dior Sequin Liquid Duo - Limited Edition (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式4. CHANEL Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres HK$480

富含白山茶花及玻尿酸，並採用微囊科技，以微細氣泡封存白山茶花精萃，質感滋潤舒適，而且能夠鎖緊水分，為雙唇提供長時間水潤狀態。

立即購買：Selfridges｜Harrods

聖誕禮物推薦｜CHANEL Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式5. Chloé Atelier des Mains Scented Soap澄澈香氛皂 HK$280

充滿優雅和知性香氣，以清爽且帶有奶油香玉蘭花香為中調，氣味清新柔和，予人舒適療癒的感覺。香氛皂以純素製造，能夠產生綿密輕盈的泡沫，而且可以使用很久時間，非常實用。

立即購買：Selfridges

聖誕禮物推薦｜Chloé Atelier des Mains Scented Soap澄澈香氛皂 (品牌提供)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式6. GODIVA 聖誕巧克力小熊型禮盒7顆裝 + 水晶球雪花杯 HK$427

若然喜歡美食的話，不妨享用甜而不膩的朱古力。GODIVA以「The Most Chocolatey Time of the Year」為題，延伸出可愛的小熊禮盒，盛載多款經典朱古力、片裝朱古力及松露朱古力等，締造美味的驚喜。由12月1日起，於門店購買禮盒時，可以HK$128加購GODIVA水晶球雪花杯，以增添浪漫的氛圍。

聖誕禮物推薦｜GODIVA 聖誕巧克力小熊型禮盒7顆裝 + 水晶球雪花杯 (品牌提供)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式7. American Eagle Aerie Happy Snit半開襟T恤 HK$390

向對上送上貼心暖意，這款T恤剪裁貼合，不僅保暖，而且款式亦展現出女性柔和悠閒的感覺，散發閒適和知性的魅力，加上色調容易襯搭，是個不錯的選擇。

立即購買：American Eagle 官網

聖誕禮物推薦｜American Eagle Aerie Happy Snit半開襟T恤 (品牌提供)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式8. Coach 經典Signature小熊毛絨手袋掛飾 HK$500

手袋掛飾絕對是今年的大熱單品，而這款Coach掛飾亦別具特色，以小熊公仔為輪廓，配搭印滿品牌標誌圖案的人造皮革和精緻牛皮，營造出日常時尚品味，加上稍微鼓起的設計，手感軟綿和療癒。

聖誕禮物推薦｜Coach 經典Signature小熊毛絨手袋掛飾 (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式9. Kipling Red House Cardy HK$390

手袋掛飾同時具備實用的卡片套功能。Kipling再度聯乘《花生漫畫》，以史努比躺在狗屋上的圖案，打造出趣致和生動的感覺。掛飾背後設有3個卡位，同時印有品牌標誌，配搭黑色掛繩，能夠掛在手袋和身上。

聖誕禮物推薦｜Kipling Red House Cardy (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式10. Samuel Ashley CHIIKAWA Leather Bag Charm HK$349

不時聯乘人氣卡通的品牌Samuel Ashley，今次攜手CHIIKAWA，推出多款可愛的精品。當中拉鏈手袋掛飾非常實用，以主角們的大頭作設計，裡面可以擺放戒指、散紙或耳機等，拉鏈位置繫有和諧色調的皮革帶，盡顯溫柔甜美的感覺。

聖誕禮物推薦｜Samuel Ashley CHIIKAWA Leather Bag Charm (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式11. Versace Le Jardin Plate 10cm HK$490

若然是位精緻女孩，必留意這款小碟的設計，可以擺放蛋糕，配搭巴洛克圖案，盡是華麗璀璨的氛圍。小碟採用陶瓷製作，直徑約10厘米，無論使用或擺設都適用。

聖誕禮物推薦｜Versace Le Jardin Plate 10cm (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式12. Jo Malone London Holly Cracker經典花果香 HK$440

提升聖誕的喜悅，以聖誕拉炮作為造型，綴以冬青與聖誕鈴花紋，打造出濃厚的節日氣氛。這款裡面載有經典清香的英國梨與小蒼蘭古龍、牡丹與胭紅麂絨手部及身體沐浴凝膠及鼠尾草與海鹽護手霜，透過療癒迷人的香氣，讓整個聖誕假日更為放鬆。

聖誕禮物推薦｜ Jo Malone London Holly Cracker經典花果香 (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式13. Mark & Spencer 羊毛鏈條裝飾毛衣 HK$468

糅合百變設計與優雅格調，將今年Patone年度色「雲上舞白」，注入溫暖的毛衣上，襯搭粗金屬鏈的點綴，即時增添華麗的節日氛圍。可以配搭金屬色柔軟闊褲，打造出從容不迫的感覺。

聖誕禮物推薦｜Mark & Spencer 羊毛鏈條裝飾毛衣 (品牌提供)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式14. comcoca 大學風英字LOGO圓領毛衣 HK$259

提到冬天都會聯想到毛衣，予人溫暖舒適的鬆弛感。這款版型寬鬆，上面有著學院風字母刺繡，展現出活力的度假氛圍，無論襯搭裙子或長褲，都散發悠閒的魅力。

聖誕禮物推薦｜comcoca 大學風英字LOGO圓領毛衣 (品牌提供)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式15. Herownwords FLOAT Short Sleeve Polo Crop Top HK$468

無論運動或日常都能穿著，採用輕薄透氣的FLOAT布料，能夠防紫外線和抗菌，加上貼合技術和無縫隨意裁Free Cut技術，穿著時更為舒適。

聖誕禮物推薦｜Herownwords FLOAT Short Sleeve Polo Crop Top (品牌官網)

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式16. lululemon Double Roller HK$480

趁著聖誕假期做舒展運動和按摩。這款按摩滾輪能夠按壓手臂和大腿，亦可伸展背部，非常方便。加上黑白雲石紋色調，更顯靜態的美感，營造出悠閒放鬆的氛圍。