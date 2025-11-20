聖誕禮物推薦｜精選Hermès、LV送禮清單　向親朋摰愛送上真誠暖意

聖誕禮物推薦｜送禮是門學問，當中包含真誠與暖意，無論贈予或接收，都無比幸福快樂。今個聖誕，帶著體貼的心意，盛載於一份精緻的禮物盒中，珠寶、圍巾和手袋等，都是個不錯的選擇。



聖誕禮物推薦｜Pomellato Iconica 18K玫瑰金耳環及密鑲鑽石 HK$312,000

每當盤起頭髮，都想襯搭珠寶，以添矚目迷人氣質。特別是垂墜耳環，不僅修飾面形，而且Iconica的多重角度設計，還能締造立體和活力感，提升整個人的精神感覺。

聖誕禮物推薦｜Pomellato Iconica 18K玫瑰金耳環及密鑲鑽石 (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Tiffany & Co. 18K玫瑰金雙圈鑲鑽石戒指 HK$51,000

如櫻桃酒般甜美醉人，以雙圈纏繞指環的設計，加上綴滿明亮式切割鑽石，予人閃爍和緊密的魅力誘惑，同時像蝴蝶結的外形，亦帶有可愛活力的氛圍。

聖誕禮物推薦｜Tiffany & Co. 18K玫瑰金雙圈鑲鑽石戒指 (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Loro Piana Grande Unita頸巾 HK$5,500

溫韾晚餐後，戴著軟綿頸巾，頓時充滿暖意。頸巾以全羊絨製作，配以「frisson」加工，使頸巾富有光澤，而且質感柔滑輕逸，帶來舒適體驗。

聖誕禮物推薦｜Loro Piana Grande Unita頸巾 (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Louis Vuitton Vivienne Fashionista Bag Charm HK$10,900

迎接歡樂派對，Vivienne亦換上華麗服飾，以閃爍珠片造型，襯搭Speedy手袋，展現高雅感覺。今年流行公仔袋飾，透過「IP人物」展示喜好與風格，而Vivienne的外形跟樣貌，便是從Louis Vuitton的經典花卉圖案轉化而成。

聖誕禮物推薦｜Louis Vuitton Vivienne Fashionista Bag Charm (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Hermès La Cite Cavaliere la Nuit embroidered scarf 90 HK$26,300

派對與藝術相連，讓氣氛推向高潮。Hermès絲巾將法國景致呈現眼前，配以馬的剪影圖案，締造出精緻和活力的氛圍。黑色部分特別以不同的珠片人手刺繡，展現多樣質感，兼具藝術美學。

聖誕禮物推薦｜Hermès La Cite Cavaliere la Nuit embroidered scarf 90 (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Prada Petit Sac Noir 迷你天鵝絨及納帕軟皮水桶包 HK$ 17,200

包裝禮物是件喜悅的事，若以手袋作禮物的話，Prada水桶袋以天鵝絨和納帕皮革製成，展現出精緻與現代美學，加上柔軟的圓桶外形，帶有柔和及優雅的感覺。配以球形吊墜鏈條，更具節日派對的氛圍。

聖誕禮物推薦｜Prada Petit Sac Noir 迷你天鵝絨及納帕軟皮水桶包 (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Anteprima Fluido Mini Shoulder Wirebag HK$2,695

施展灰姑娘的法術，閃爍的銀色手袋為舞會增添夢幻感覺。今年流行金屬色手袋，Anteprima亦推出閃爍薰衣草色調，加上經典wirebag設計，展現華麗的氣魄。

聖誕禮物推薦｜Officine Universelle Buly Metallic Baume des Muses HK$2,200

讓漂亮的東西隨身攜帶。BULY全新打造的頸鏈，打開後藏有柔軟的潤唇膏，可以隨時保護雙唇和身體肌膚，用完後更可作首飾的收藏盒，非常多用途。盒身設有專屬訂製刻字，品牌特意於歐洲訂造重逾100磅的機器，並採用創辨人Ramdane Touhami設計的字體，從17、18世紀教堂石碑取靈感，盡顯典雅魅力。

聖誕禮物推薦｜Anteprima Fluido Mini Shoulder Wirebag 及 Officine Universelle Buly Metallic Baume des Muses (陳葦慈 攝)

聖誕禮物推薦｜Hermès Beauty Rocabar Silk Powder Healthy Rosy Glow, Rocabar Rose HK$1,050

為聖誕倒數解凍，以Hermès Beauty修容盤，為雙頰締造紛紅的甜美感覺。圖案靈感源自Henri d’Origny設計的一條絲巾，透過簡潔的圓點和線條，將馬匹的動態魅力，留住在圖案中，展現出藝術與美妝的糅合。