開箱4大夏日時尚趨勢！運動、沙灘單品盡顯活力氣場｜時尚主場

【夏日時尚趨勢Summer Time｜時尚主場】暑假雖然尾聲，但天氣仍然炎熱，不如透過活力穿搭，來為自己消一消氣！對喜於表達自我的Z世代，無論何時何地，造型上至少有一樣物品，代表自己的個性和故事，同時反映時下流行趨勢，並糅合出獨有的時尚新勢力。



時尚主場｜夏日時尚趨勢1. 運動風格 Be Active!

付出汗水換取活力！在陽光普照的天氣下，不活動伸展一下，實在對不起自己，讓自己度過閒適放鬆的時刻。運動時尚成為主流，在辛勤地做健身時，看到心愛的服飾單品，定會感到滿足和充滿電。

Louis Vuittion Rush Xplorer Sneaker HK$9,450

以黑白對比展現鮮明感，Louis Vuitton波鞋透過側面的標誌設計，以及鞋舌及鞋背的LV皮革帶，散發出高雅和活力的氣息。

lululemon The Mat 5mm HK$580

將日然累積的壓力和疲倦，從伸展中抒發。lululemon特設的瑜伽墊，表面採用革新和高抓力的面料，即使在高溫出汗的環境，依然保持重心穩定。而且可以雙面使用，予人不同的感覺。

lululemon The Hot/Cold Bottle 10oz HK$350

運動後喝口清涼的水！水樽採用雙層真空絕緣的不銹鋼，可以保持開水的冰涼或溫暖感，而且瓶蓋防漏水，帶備於手袋中非常便利。

時尚主場｜夏日時尚趨勢2. 沙灘時尚 Beach Style

清涼海邊是消暑遊玩勝地，面對汪洋大海，靜聽海水拍打岸邊，或者在海中漂浮，都感到身心暢快。於沙灘上看著奔走的人們，更像個歡樂的時裝秀，有著多種清新或華麗的造型。而自己，當然也是其中一員！

Dior 連身泳衣 HK$8,400

提及夏日必想到清涼和性感的沙灘時尚。近年趨向連身泳衣的設計，Dior便搭以海軍藍色的經典Dior Oblique印花圖案，展現出華麗和優雅的氣魄。

Dior Oblique70方巾 HK$3,950

如果單穿泳衣不夠個性，可以配搭一條方巾，當作頭巾、圍巾、披肩和腰帶，也是個很好的想法。這款以真絲斜紋布製作，飾有對角同色系緹花飾帶，加上對比的Dior Oblique圖案設計，展現出現代時尚的魅力。

Fendi Small Roll Brown FF Raffia Crochet Shopper with pouch HK$14,500

與陽光海灘匹配的，想必是籐編手袋！Fendi手袋由品牌與Made For A Women共同打造，將當地採購的酒椰棕櫚葉纖維，以手工鉤織成長方輪廓，搭以標誌性FENDI FF標誌，展現出整體俐落的悠閒魅力。配備棕色亞麻可拆除小袋，增添可愛甜心氛圍。

Fendi Fling Yellow Ayers Medium-Heeled Thong Sandals HK$8,200

清爽涼鞋解開雙腳的悶熱感，同時炫耀腳上的美甲。這款以黃色水蛇皮製作，重點在於品牌字母F的圖案，看來雍容和優雅，加上高跟設計，以修飾腿部比例。

時尚主場｜夏日時尚趨勢3. 繽紛單品 Colorful Match

在和暖的陽光襯托下，所有東西都變鮮明，色彩服飾更顯繽紛，讓體內的多巴胺急升。

GUCCI Sneaker in Pink GG Nylon and Suede with Leather Ankle Strap and Green-Red-Green Web Detail

將鮮明色調放在雙腳上，看來既低調又帶活力。波鞋使用多種紅調組成，配搭經典紅綠斜紋，展現出時尚和立體感。特設皮帶扣在腳腕，更為突顯腿部的幼細，同時締造優雅。

MR P. Camp-Collar Printed ECOVERO-Twill Shirt 約HK$1,637

在性感裝束上，套上一件開胸恤衫，頓添一抹神秘魅力。MR P.恤衫採用環保斜紋布，質感輕滑細軟，提供舒適的觸感。Camp Shirt設計源於50年代的悠閒襯恤，因此這款具有復古元素，展現出獨特的格調。

RIMOWA Cabin U Kids Edition #Gloss Scuba Blue HK$5,500

旅遊時推著色彩的行李箱，為美好的心情助攻。RIMOWA運用天藍色，締造出鮮明和療癒的氛圍，加上容量不錯，設有隔層防止掉出物件，而且推動時順暢，打造愉悅的體驗。

Leica SOFORT 2 HK$3,400

錄下美好的小時光。體型輕型可愛的Leica即影即有相機，最近對焦距離高達10厘米，擁有各10種鏡頭及濾鏡效果，包括專屬單色濾鏡。可以連接至應用程式，並列印相片，留下珍惜的回憶。

時尚主場｜夏日時尚趨勢4. 特別圖案 Funny Pattern

今季大玩圖案配搭，特別是動物印花圖案，盡顯高貴和熱情的氣質。

Charles & Keith Jessy Recycled Polyester Leopard-Print Bow Heeled Sandals HK$639

從雙腿開始營造神秘性感！Charles & Keith低跟鞋採用部分的可持續物料，透過豹紋和鞋跟，締造魅惑狂野的時尚美學。同時添上可愛趣緻的蝴蝶結，展現出對比的情趣。

Guerlain 霓裳羽衣系列MÉTÉORITES幻彩流星鳳鳴朝陽彩妝粉盒 HK$635

袋內的美妝也要配合造型，Guerlain全新的霓裳羽衣系列，取材自金色的鳳凰華麗羽毛，以亮紅和斑點米色圖紋，配搭豹紋，展現出艷麗氣場。粉盒內則以珍珠形設計，搭以全新珠粉色調組合，助肌膚散發自然紅潤的光采。

