VCA入門級珠寶推薦｜四葉草、瓢蟲帶幸運意思！5萬元內經典款式

VCA入門級珠寶｜四葉草是幸運的象徵，也是Van Cleef & Arpels的經典圖案，深受少女們喜愛。隨著珠寶價值提升，以下整理VCA當中7大入門級經典珠寶款式，不僅蘊藏多種具意義的設計，而且價錢不過5萬港元。



VCA入門級珠寶推薦1. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra珍珠貝母吊墜 HK$24,000

從四葉草中汲取靈感，打造出具幸運寓意的優雅輪廓，配以珍珠貝母及18K黃金圓珠飾邊，強調出經典和瑰麗的感覺。圖案設計源自1968年，至今依然深得喜愛，是個歷久常新的易襯款式，不少運動員和名人都常佩戴。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra珍珠貝母吊墜 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦2. Van Cleef & Arpels Perlée Clovers鑽石吊墜 HK$41,100

同樣以四葉草為主軸，深深刻印在18K黃金環飾上，綴以由16顆圓形鑽石及黃金圓珠組成四葉草圖騰，加上圓珠飾邊，締造典雅美學。吊墜可以配搭手鏈帶或頸鏈帶，以打造不同造型。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Perlée Clovers鑽石吊墜 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦3. Van Cleef & Arpels Sweet Butterflies珍珠貝母吊墜 HK$13,300

蝴蝶予人美妙夢幻的感覺，同時有著脫變重生的意義。品牌將這份大自然的傑作，收錄在自家設計中，捕捉蝴蝶拍動雙翼時的美態，化成輕盈優雅與柔美婉約氛圍的吊墜，加上珍貴材質，締造簡約知性的魅力。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Sweet Butterflies珍珠貝母吊墜 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦4. Van Cleef & Arpels Zodiaque黃金圓墜 HK$20,300

具個性意義的設計款式，從品牌悠久的傳承中汲取靈感，以Poetic Astronomy詩意星象系列為藍本，透過珍貴材質和精湛工藝，刻劃出滿載詩意的十二星座符號，配搭做舊效果和設計，打造復古和典雅的魅力。吊墜需另配頸鏈，以配搭不同造型。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Zodiaque黃金圓墜 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦5. Van Cleef & Arpels Frivole迷你紅寶石手鏈 HK$16,800

微風輕佛下搖曳生姿的萬千花朵，品牌將此刻的靈動場景，留在精緻和瑰麗的珠寶內。採用鏡面拋光18K金，打造出3片心形花瓣，並組合成迷人的花卉，加上紅寶石花芯，看來甜美優雅，而且容易襯搭。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Frivole迷你紅寶石手鏈 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦6. Van Cleef & Arpels Lucky Spring紅玉髓縞瑪瑙手鏈 HK$26,300

瓢蟲寓意希望、正面，如果降落在身上，更有幸運降臨的意思。除了四葉草，品牌的小瓢蟲圖騰亦是經典設計，以頌揚春季萬象更新。手鏈以18K玫瑰金、紅玉髓和縞瑪瑙製成，以3種不同的鮮明色調，締造甜愛和優雅的氛圍。

VCA入門級珠寶推薦｜Van Cleef & Arpels Lucky Spring紅玉髓縞瑪瑙手鏈 (品牌官網)

VCA入門級珠寶推薦7. Van Cleef & Arpels Perlée Couleurs孔雀石耳環 HK$26,100

簡約典雅的耳環，與精緻妝容互相映襯，更顯出高雅華麗的魅力。採用大膽色彩的孔雀石，上面展示出清晰和碧綠的紋理，綴以18K黃金圓珠飾邊，締造層次活力。