綠色珠寶推薦2026｜$10300起入門級DAMIANI、VCA款　歌頌女性典雅

大自然的翠綠，不僅擴闊壯麗，還能紓緩緊張情緒。古時玉器盛行，至今綠色依然是不少收藏家喜愛的色調，甚至連綠色珠寶都大受歡迎。以下整理各品牌的入門級綠色珠寶推薦，款式瑰麗精緻，而且價錢由9,700港元起。



綠色珠寶推薦2026｜款式1. DAMIANI Green Ceramic and Yellow Gold Ring with Diamond, 7mm HK$10,300起

以配有鑽石的黃金「D」字，鑲嵌在綠色陶瓷指環內，以不同質感的光澤，締造充滿層次感的活力，加上圓潤的造工，更顯現代時尚感覺。指環內刻有品牌標誌，盡展精細的魅力。

綠色珠寶推薦2026｜DAMIANI Green Ceramic and Yellow Gold Ring with Diamond, 7mm (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式2. Chaumet Jeux de Liens Harmony孔雀石手鏈 HK$20,100

簡單的交叉、繫結和蝴蝶結，背後寓意兩人緊緊相繫的紅線，帶出情投意悅的情感，並投放到手鏈設計圖案上，配搭孔雀石及明亮式切割鑽石，更展迷人和閃爍的光芒。

綠色珠寶推薦2026｜Chaumet Jeux de Liens Harmony孔雀石手鏈 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式3. Bvlgari Divas’ Dream耳環 HK$27,200

歌頌充滿羅馬精神的女神，以女性的優雅魅力為靈感，透過扇形孔雀石、並環繞密鑲鑽石，呼應羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽七圖案，展現女性美態之餘，同時和義大利美學致敬。

綠色珠寶推薦2026｜Bvlgari Divas’ Dream耳環 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式4. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra Pendant HK$29,100

優雅同時帶有幸運的美好寓意，以經典四葉草圖案為主，並採用18K黃金及孔雀石製作，邊緣綴以圓珠，更突顯出曲線廓形，締造甜美和活力的感覺。

綠色珠寶推薦2026｜Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra Pendant (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式5. PIAGET Rose手鏈 HK$38,500

採用代表優雅瑰麗的玫瑰圖案，配搭18K白金鍍銠，透過一片片花瓣重疊，打造出立體層次，看來更為閃爍和矚目。玫瑰鑲飾39顆明亮形切割圓形鑽石，以及1顆祖母綠作為花芯，締造出獨特的魅力。

綠色珠寶推薦2026｜PIAGET Rose手鏈 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式6. BOUCHERON Serpent Bohème戒指S號 HK$17,600

重新演繹1970年代的珠寶作品，透過扭紋與圓點設計，打造戒指的廓形，並鑲嵌一顆水滴形祖母綠色孔雀石，突顯典雅和瑰麗的感覺。戒指無論單戴或疊戴，都非常矚目。

綠色珠寶推薦2026｜BOUCHERON Serpent Bohème戒指S號 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式7. FRED Chrysoprase Pain de Sucre Ring

經典優雅的款式，特別鑲嵌一顆立體的綠玉髓，並以密鋪鑽石圍邊，不僅瑰麗矚目，而且閃爍動人。戒指外型較大，單戴已經非常矚目，適合在隆重的場合作配搭。

綠色珠寶推薦2026｜FRED Chrysoprase Pain de Sucre Ring (品牌官網)

綠色珠寶推薦2026｜款式8. Pomellato Isola Bangle HK$44,800

以輕柔的色澤展現知性美學。採用18K玫瑰金製成手鐲，配搭一顆被喻為「幸福之石」的橄欖石，以多邊切割展現清透的舒適美感，並綴以20顆白鑽，締造瑰麗璀璨的魅力。手鐲在竇石旁特別刻有品牌標誌，更添獨特個性。