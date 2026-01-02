叱咤2025｜明星珠寶盤點：JACE、MC戴動物首飾、Amy Lo撐本地品牌

叱咤2025｜每逢1月1日舉辦的《叱咤樂壇頒獎典禮》，昨晚在亞洲國際博覽館完滿進行。今次大會主題為「難先要你做」，不少歌手都以難駕馭的華麗珠寶和禮服，展現出強勢優雅的氣場。以下盤點歌手們的華麗珠寶配搭，不知大家喜歡哪個造型呢？



叱咤2025｜明星珠寶造型盤點1. 鄧麗欣（Stephy） - Pomellato

勇奪「我最喜愛女歌手」的Stephy，以簡約俐落的西裝層次造型，來突顯Pomellato耳環和頸鏈，透過環環相扣的設計，締造出中性型格的魅力。而手上的戒指，則以較大廓形及寶石，提升奢華感覺。

叱咤2025｜鄧麗欣（Stephy） - Pomellato (IG@stboo)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點2. JACE - Bvlgari

造型大膽革新的JACE，選擇以代表性的「蛇」點綴造型。她穿上Versace的翠綠色緊身中長裙，配搭Bvlgari經典的蛇形Serpenti頸鏈、手鐲、耳環，以及B.ZERO1戒指，展現出活力與神秘誘惑，而曲髮瀏海更能締造線條美態。

叱咤2025｜JACE - Bvlgari (IG@jacechw)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點3. 林家謙 - Tiffany & Co.

唱作才子林家謙奪下「作曲人大獎」及「唱作人金獎」，實至名歸。他的造型亦充滿文學氣息，以塗鴉西裝外套襯搭寫滿文字的黑色領呔，展現出趣味層次，再加上Tiffany & Co. Elsa Peretti海星胸針、Tiffany Apollo by Tiffany鑽石胸針和Bird on a Rock戒指，締造活力氛圍。

叱咤2025｜林家謙 - Tiffany & Co. (品牌提供)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點4. 張天賦（MC）- Cartier

在頒獎禮中奪得3個獎項的張天賦，造型較為典雅和紳士，在黑色絨面西裝上繡有圖案，襯搭珍珠布帶，展現出柔和魅力。內在則帶有狂野的一面，以Panthère de Cartier美洲豹胸針和戒指，散發強勢和進取的決心，加上蕾絲點綴更展魅力。

叱咤2025｜張天賦（MC）- Cartier (品牌提供)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點5. 梁嘉茵（Serrini）- Damiani

Serrini繼續發揮玩味時尚觸覺，穿上小眾品牌PH5的鬱金香圖案禮裙，配襯Damiani高級珠寶系列Mimosa頸鏈，為整場氣場更添魅力。該珠寶系列為創辦人兒子Damiano以妻女為靈感，透過設計展現出的女性力量與堅韌意志，與Serrini的個性非常合襯。

叱咤2025｜梁嘉茵（Serrini）- Damiani (IG@gwendolyn.spot)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點6. 盧慧敏（Amy）- LE MANORLE

奪得「生力軍女歌手銀獎」的Amy Lo，將白色Calvin Klein西裝外套當成禮裙，配搭Isabel Marant的鏡面高跟鞋，締造柔和與型格融合的氛圍。至於珠寶方面，她選擇Karina及谷愛凌都喜愛的香港珠寶品牌LE MANORLE耳環及戒指，為造型更添帥氣。

叱咤2025｜盧慧敏（Amy）- LE MANORLE (IG@amylo_lqamy)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點7. 馮允謙（Jay）- Tiffany & Co.

擁有迷人歌聲的Jay Fung，昨晚奪下「男歌手金獎」、「唱作人銅獎」及「十大歌曲」。而他身上的Tiffany & Co.石上鳥胸針，亦非常醒目和搶眼，以藍寶石、鑽石及紅寶石散發的耀眼光芒，交織出迷人矚目的感覺，在黑色簡約西裝上更為突出。

叱咤2025｜馮允謙（Jay）- Tiffany & Co. (品牌提供)

叱咤2025｜明星珠寶造型盤點8. 邱彥彤（Marf） - Boucheron

在舞台帶來歌舞的COLLAR成員Marf，選擇配戴Boucheron的Quatre系列耳環、手鐲及戒指，展現其型格個性。同時為迎合團隊的黑金造型，珠寶亦以同色列點綴，締造出和諧感覺。