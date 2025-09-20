鵝黃色珠寶推薦｜近年極受歡迎色調！熱門Dior、PIAGET款締造氣質

鵝黃色珠寶推薦｜近年流行彩色珠寶，當中柔和溫暖的黃色，更是大受歡迎。以下整理不同深淺的鵝黃色珠寶推薦，不僅予人雍容華貴的感覺，而且可以配搭多種造型，打造出自信和美好的氛圍。



鵝黃色珠寶推薦｜款式1. Damiani Margherita 黄金陶瓷黄水晶戒指(12毫米) HK$16,200

展示出可愛和年輕活力。以精緻的雛菊圖案為主，採用黃金塑造輪廓，綴以白色陶瓷工藝，花蕊則鑲嵌黃水晶，看來舒適和優雅。指環設計較幼，適合疊戴其他款式，締造個人風格。

鵝黃色珠寶推薦｜款式2. PIAGET Piaget Sunlight耳環 HK$57,000

耳環輪廓看來就像溫暖的太陽，以三角幾何圖案組成，展現出璀璨活力。在豐富層次的設計上，鑲嵌明亮形切割圓形黃色藍寶石和鑽石的配搭，加上不同大小的組合，照耀出閃爍迷人的感覺。

鵝黃色珠寶推薦｜款式3. Dior Diorette 單枚耳環 HK$42,100

透過重新詮釋大自然的純樸、並藉此向大自然致敬，採用18K玫瑰金打造多瓣雛菊，綴以其0.17卡鑽石，展現出低調的閃爍氛圍，而在花蕊位置，更以人手添加釉漆的方式，提升整體危調的飽和度，締造出鮮明的輪廓。

鵝黃色珠寶推薦｜款式4. BOUCHERON Serpent靈蛇戒指 HK$91,000

為Animaux動物系列款式之一，捕捉靈蛇扭動時的美態，以18K黃金製作出優雅高貴的曲線，配搭一顆重約19.16卡的橢圓形黃水晶，締造出華麗魅力，無論佩戴或收藏度都高。

鵝黃色珠寶推薦｜款式5. Van Cleef & Arpels Fleurs d’Hawaï Pendant HK$129,000

以鑽石組合成半球體花蕊，展現出更豐富的立體感覺，配搭色澤濃郁的水滴形黃水晶花瓣，捕捉了花卉盛放的美態。頸鏈長度落於鎖骨下方，更能突顯骨感，可以配襯方領和V領上衣，展現典雅魅力。

鵝黃色珠寶推薦｜款式6. Tiffany & Co. Elsa Peretti Fancy Color戒指

透過簡約自然的外形，歌頌彩色寶石的美態。戒指以18K黃金製作，加上霧面效果，帶有巴洛克時期的華麗和典雅，並以單顆黃水晶，締造出超勢的氣魄。