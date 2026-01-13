氣墊粉底推薦2026｜18大好評Cushion：ARMANI柔焦無瑕 這款極持妝

氣墊粉底推薦｜便攜又實用的氣墊粉底，可說是女生手袋或化妝台必備美妝。氣墊粉底不僅粉底液和粉餅的優點，還能輕鬆塑造出清透裸妝，近年不少美妝品牌都紛紛推出不同妝感和功效的產品，包裝更是越出越精緻！這次「01女生」精選了多款不能錯過的氣墊粉底，包括DIOR、Gucci Beauty、ARMANI beauty、GIVENCHY等，大家在入手時不妨參考看看！



氣墊粉底推薦1. CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK BEAUTIFYING CUSHION FOUNDATION 夢幻柔光粉氣墊 HK$505

CHARLOTTE TILBURY 所推出的PILLOW TALK 夢幻柔光粉氣墊，一拍即實現中至高度遮瑕的夢幻柔光肌膚，可多層疊加、有效平滑膚質、隱形任何瑕疵。產品採用持久配方，質地不厚重、不卡粉以及不乾燥，全天候都能呈現出完美底妝！氣墊共推出4款專為亞洲膚色而設的色調，可營造猶如原生肌的妝效，自然通透、膨潤飽滿且不帶面具感。

氣墊粉底推薦2. Bobbi Brown 蟲草修護精華氣墊粉底SPF40 PA++++ HK$635

Bobbi Brown 蟲草修護精華氣墊粉底蘊含多種護膚成分，包括透明質酸鈉丶含美容成分的稀有中草藥丶以及荔枝及青蘋果萃取物，即時喚活丶滋潤及保護肌膚。極致柔滑配方更配備SPF 40 PA++++，可為肌膚築起保護屏障，抵禦如UVA/UVB和藍光等環境污染物。此外，更提供有效的持妝8小時，不易卡粉，具抗氧化效果，能打造猶如第二層肌膚，極致透亮的水潤妝感。

氣墊粉底推薦3. ARMANI beauty ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒：HK$240；粉底補充裝HK$440

ARMANI beauty的絲光輕透氣墊修護粉底，獨有破格精華粉底配方，自然修飾肌膚瑕疵及膚色不均、遮蓋毛孔、達到全日柔焦無瑕的完美妝效。而早前再度推出全新粉盒「高訂裸粉粉盒」，彷彿為底妝產品換上戀愛感滿載的裸粉服飾，在裸粉皮紋盒面配上銀色的品牌經典標誌，貫徹高訂精品的細緻感。

氣墊粉底推薦4. BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF 15 HK$540

Burberry 所推出的Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底，融入了嶄新的Trench Protect風衣防護科技，會在肌膚形成一層防水透氣的薄膜，可打造出輕盈透氣且不易脫妝。氣墊粉底蘊含能即時締造柔霧效果的竹子粉，以及回復肌膚水油平衡的木棉花精粹，持續為肌膚補水，塑造完美啞緻妝效。此外氣墊粉底備有六種色調，可瞬間與肌膚融合並提供中至高度遮瑕效果，有效均勻膚色和淡化毛孔細紋。

氣墊粉底推薦5. Gucci Beauty Cushion de Beauté 氣墊粉底 HK$620

漂亮的化妝品總是有讓女士們無法抗拒，作為禮物最合適！Gucci Beauty的Cushion de Beauté氣墊粉底能塑造自然透亮的日常妝容，散發優雅氣息。這款方便隨身攜帶的氣墊粉底採用24小時持久保濕配方，細緻呵護肌膚，瞬間塑造水潤亮澤妝效。此外含有抗氧化成分 Lipochroman 和蝴蝶灌木萃取的抗污染複合成分，則保護肌膚抵禦外來侵害，成分更與蝴蝶灌木萃取相輔相成，有效阻隔藍光侵害，而配分還具備SPF20 PA++礦物防曬功效，可減少陽光對肌膚的損害。

氣墊粉底推薦6. LAURA MERCIER 極致持久鑽光氣墊粉底 HK$550

LAURA MERCIER的極致持久鑽光氣墊粉底，配方特別注入鑽石粉末，有效提升皮膚亮澤度，且備有中至高度遮瑕力，讓肌膚透現自然原生光澤感。氣墊粉底更結合SPF 50 UVA/UVB PA++++高度防曬系數保護肌膚，有效抵禦紫外線傷害，同時提供長達12小時的貼膚透薄的完美持妝效果。

氣墊粉底推薦7. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++ HK$660

Givenchy Prisme Libre高級訂製稜鏡系列產品，自推出以來都是備受歡迎，其中全新的高級訂製稜鏡柔光氣墊，更是將將光感底妝與養膚配方合二為一，帶來貼心便攜的柔光氣墊粉底。產品提供清新輕盈的底妝效果，24小時柔光妝感、持久不脫色、保濕護膚。此外更結合了89%護膚成分組成的配方，從塗上粉底開始，肌膚瞬間滲透光澤，實現上妝同時養膚，塑造出均勻、通透、柔光的肌膚。

氣墊粉底推薦8. PAUL & JOE BEAUTÉ 糖瓷絲潤精華氣墊 HK$410

PAUL & JOE BEAUTÉ的糖瓷絲潤精華氣墊，以90%精華液基底為肌膚注入高濃度保濕能量，並蘊含越橘葉萃取與金盞花萃取，可修護肌膚及防止暗沉，整天維持清新明亮的妝容。此外，更採用品牌獨家的「 SECRET OF GEL 秘密凝膠配方」能柔化肌膚瑕疵，讓妝容更自然透亮。

氣墊粉底推薦9. Serge Lutens Spectral cushion foundation 柔滑活魅氣墊粉底 HK$1,090

Serge Lutens的柔滑活魅氣墊粉底，是以品牌的柔滑活魅粉底霜塑造而成，可為肌膚帶來自然光彩，在柔軟觸感的細膩呵護下，讓肌膚散發出純淨的光澤，令人一見傾心。

氣墊粉底推薦10. JSM Beauty Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300

JSM Beauty持久遮瑕裸膚氣墊粉底，是根據鄭瑄茉30年化妝經驗所研發的七種色調，切合亞洲女生膚色設計，提供最自然的色號。而氣墊粉底添加了高保濕成分，大大提升肌膚細緻度及高度貼合肌膚，上妝同時為肌膚提供源源不絕的水分。而妝感是輕盈服貼，打造出自然透亮的水光感，全天候持久服貼、不黯沉及不卡粉，肌膚長期保持清爽通透狀態！

氣墊粉底推薦11. NARS 水光氣墊粉底SPF 50+/PA+++ HK$420

NARS水光氣墊粉底當中蘊含的360°全面防禦複合物，提供先進的多功能防護層，輕輕一抹即高度防曬修護，能有效明顯減低因壓力與疲勞而產生的肌膚痕跡，抵禦如城市污染、藍光、懸浮碳微粒與PM 2.5微粒帶來的環境壓力。配合可自由疊加的自然遮瑕度和光澤感，氣墊粉底能即時均勻膚色，全日為肌膚注入保濕水感，觸感同時全日清爽。

氣墊粉底推薦12. VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION高訂輕透氣墊粉底 HK$680

Valentino Beaut的Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底，可即時打造澎彈潤澤的飽滿肌膚質感和全日持久的立體高光。只需輕拍動作便得到24小時持久、輕透高遮瑕妝效、及持久光澤。氣墊粉底蘊含護膚成分銀耳萃取、佛手柑精油及維他命E等，配方滿足你全天候晝夜保濕和滋潤需求，輕盈舒適。肌膚更顯飽滿彈潤，全天候散發水潤的「膠原感」光澤。

氣墊粉底推薦13. ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR SOFT GLOW MATTE CUSHION 持久無瑕霧光氣墊粉底 HK$420

如果本身是Double Wear極限粉底液的忠粉，這款氣墊粉底你也不能錯過！承襲皇牌持久防曬粉底的獨家技術，質感輕透自然，能修飾和淡化瑕疵，上妝後24小時完美鎖色，極致持妝。雙重保濕鎖水技術，令肌膚全日感覺水潤。SPF45/PA+++能抵禦紫外線和藍光傷害，維他命E有效對抗環境污染物和自由基的侵害，全面照顧肌膚日間需要。

氣墊粉底推薦14. DIOR恆久貼肌透亮氣墊粉底 HK$420

Dior過往推出新美妝品，總會引起一時熱話。全新恆久貼肌透亮氣墊粉底採用網紗技術，當中極細膩及粘附薄膜能確保高度遮瑕的持久妝效。另外，更注入透明質酸，能維持48小時水潤保濕，持久護膚。配方具備SPF 50 PA+++系數防曬效能，強效抵禦紫外線。而最吸引的是，粉盒飾上標誌性藤格紋圖騰設計，顏值極高，精緻女生必備。

氣墊粉底推薦15. MAKE UP FOR EVER HD SKIN CUSHION 高清持妝氣墊粉底 HK$450

誰說遮瑕度與補濕並不能並存？深受不少化妝師喜愛的MAKE UP FOR EVER，將皇牌的粉底轉化成能夠與肌膚同步的氣墊粉底，以猶如第二層肌膚為配方理念，輕盈透薄同時能夠疊加使用，而且具備SPF 50+ PA ++++的防曬效能，輕鬆塑造極自然的半霧面底妝。

氣墊粉底推薦16. EXCEL 輕盈潤澤氣墊粉餅 HK$279

想打造上班好氣息或輕裸妝的心機妝容，這款輕盈透亮的EXCEL 輕盈潤澤氣墊粉餅或者能夠令你滿意。當中蘊含73%美容精華以及亮膚成分，能夠長時間保持妝容清爽不泛油，上妝多久亦能保持剛上妝般的完美狀態！

氣墊粉底推薦17. fwee 玻璃光感氣墊粉底 HK$178

人氣韓國美妝品牌 fwee登陸香港後，今個秋冬終於帶來榮獲「韓網0負評」美譽、穩居Olive Young熱銷榜前列的「Cushion Line-Up」氣墊粉底系列！其中這款專門打造光澤感的「玻璃氣墊粉底系列」，外盒淺藍色優雅的玻璃材質已經相當好看，另外當中採用Xfine Glass Technology技術，配以約67%的天然精華，保濕鎖水但不容易「過亮」或「油光」，輕鬆打造半光澤妝效。

氣墊粉底推薦18. THE WHOO 奢耀 光感無瑕氣墊粉底 SPF50+ PA+++ #21／#23 HK$470

THE WHOO所推出的奢耀 光感無瑕氣墊粉底，採用長效水潤3D光感配方設計，配方蘊含高保濕植萃精油，為肌膚提供潤澤及鎖水效果，並添加亮采精油及亮采粉成分，賦予肌膚多角度光線折射光采，於覆蓋瑕疵同時為妝容增添立體光感，長時間保持水潤光澤。妝感輕薄並持久服貼，特別適合乾性或缺水油性肌膚；配合專用雪紡粉撲使用，更有效均勻上妝，打造自然原生光感妝效。