記者開箱情人節珠寶品牌！Harry Winston=夫妻？尚美見證浪漫的愛

【情人節珠寶開箱/情人節珠寶2026】在情意連綿的情人節夜裡，浪漫氣氛濃罩如珠寶般閃耀醉人，就讓「01女生」化成紅娘，利用「紅線」將珍貴回憶牽引和串連。以下精選情人節珠寶品牌，向大家傳遞它們代表的愛情故事。



情人節珠寶品牌精選：Tiffany & Co. Lock & Knot系列

提及愛意的話，不少得大部分女生都喜歡Tiffany & Co.的Lock及Knot系列。前者靈感源自1883年Tiffany古典珍藏庫的掛鎖，就如這款手鐲，透過簡煉清晰的設計，象徵永恆和緊密的關係。Knot系列同樣寓意愛的緊密連結，取材自1889年的繩結作品，將金屬互相纏繞，展現出優雅浪漫的愛情篇章。

情人節珠寶品牌精選：（左起）Tiffany & Co. Knot黃金雙排鉸鏈手鐲、Lock玫瑰金及白金半密鑲鑽石手鐲（陳葦慈 攝）

情人節珠寶品牌精選：Chaumet Bee de Chaumet系列

當年Chaumet創辦人、法國珠寶家Marie Étienne Nito為拿破崙的御用珠寶商，見證國王與約瑟芬王后的愛情故事。延續這份浪漫，品牌透過設計來傳遞意念，Bee de Chaumet便是其一，以六角形組合成瑰麗璀燦的花卉圖案，並在玫瑰金上鋪鑲明亮式切割鑽石，凝聚迷人的光芒。

情人節珠寶品牌精選：（左起）Chaumet Bee de Chaumet玫瑰金鑽石吊墜及手鐲（陳葦慈 攝）

情人節珠寶品牌精選：Boucheron Quatre系列

經歷不斷磨合才能悟出愛情相處的大智慧。Boucheron的Quatre系列，有著不同的材質、顏色和質感，並能互相組合和映襯，以象徵戀愛中的「和而不同」，從而提升個人氣質與魅力。其中雙圈同心圓（Double Gordon）設計元素，從建築中取靈感，採用凸起的條狀建築設計，寓意將情侶圍繫一起的永恆之愛。

情人節珠寶品牌精選：（由上至下）Boucheron Quatre Radiant系列黃金和白金密鑲鑽石戒指、Quatre Radiant系列白金密鑲鑽石Clou de Paris戒指、Quatre Radiant系列黃金和白金密鑲鑽石單鑽戒指、Quatre Black系列白金和黑色PVD戒指（大號款）（陳葦慈 攝）

情人節珠寶品牌精選：Harry Winston Sparkling Cluster系列

品牌受歡迎的原因之一，便是「HW」的字母縮寫，不僅代表品牌，亦可解作「丈夫與妻子（Husband & Wife）」。Sparkling Cluster系列採用紅寶石、粉紅藍寶石及鑽石鑲嵌，綻放溫暖浪漫的璀璨光芒。

情人節珠寶品牌精選：（由上至下）Harry Winston Sparkling Cluster系列紅寶石、粉紅藍寶石鑽石戒指、耳環及手鏈（陳葦慈 攝）

情人節珠寶品牌精選：Pomellato Together系列

歌頌不同界限束縛的珍貴關係。Pomellato的Together系列，顧名思義透過多個圈形重疊圖案，同時被緊緊扣在一起，打造溫馨陪伴的感覺。設計以最簡約俐落的線條，勾勒出立體和真摰的魅力，綴以密鋪鑽石突顯珍貴的一刻。

情人節珠寶品牌精選：（左起）Pomellato Together 18K玫瑰金白鑽戒指及耳環（陳葦慈 攝）

情人節珠寶品牌精選：Chopard L’Heure du Diamant系列

呈獻Chopard對舞蹈與光影捕捉的喜愛。L’Heure du Diamant系列採用玫瑰金製作，扇形輪廓像舞蹈裙子般，展現出華麗優雅的感覺，加上粉紅藍寶石及鑽石的點綴，看來矚目迷人，散發女性知性魅力。