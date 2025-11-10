11月時尚快訊｜品牌推出節日精選！惠利來港、Longchamp亮綠色店

將近年末，不少地方都開始瀰漫節日氣氛，很多人更會準備禮物，向摰愛送上祝福和心意。如果尚未籌備節目的話，以下的時尚資訊，或是個不錯的靈感和參考。



11月時尚快訊｜7日：Louis Vuitton 全新廣告佳節特輯

Louis Vuitton於聖誕佳節前，推出廣告特輯《Le Voyage des Lumières》，由Jonas Lindstroem執導及掌鏡，從品牌發源地Asnières工坊開啟旅程，沿途捕捉醉人夕陽、夢幻北極光、熾熱營火及旅遊精神，締造出佳節的浪漫和歡欣的氛圍。

11月時尚快訊｜Louis Vuitton 全新廣告佳節特輯 (品牌提供)

11月時尚快訊｜7日：Max Mara「THE CAMEL, timeless」活動

韓國女星惠利、本地藝人倪晨曦、魏浚笙及Jenny Tsang等，出席於尖沙咀海港城的Max Mara活動。惠利穿上Max Mara 2026早春系列，配搭大衣締造層次穿搭魅力，同時展現優雅氣質。店內特別設置「駝色角落」，展示惠利早前為Max Mara駝色世界演繹的作品，盡顯現代女性的自信與魅力。

11月時尚快訊｜7日：Anok Yai 獲得時尚大獎年度模特兒

英國時尚協會（BFC）宣布，今屆由Pandora呈獻的時尚大獎「年度模特兒」獎項，將由27歲埃及出生、南蘇丹裔美籍模特兒Anok Yai奪得。由於蘇丹內戰，Anok Yai兒時過著難民生活，曾受校園歧視和欺凌，直至大學的設校派對時，她被攝影師拍下照片並上傳至社交媒體，一夕之間獲得不少經紀公司聯絡，同時開啟她的時尚之路，更成為第二位黑人擔任PRADA的開場模特兒。

11月時尚快訊｜Anok Yai 獲得時尚大獎年度模特兒 (IG@anokyai)

11月時尚快訊｜6日：Coach 全新假日系列

迎接聖誕，Coach精選多款手袋，包括經典Tabby手袋、Empire手袋及Brooklyn手袋等，加上Teddy大衣及剪羊毛羽絨服，打造出一個溫暖聖誕。品牌亦匯集一眾家族成員：Elle Fanning、Charles Melton、木村光希及田小娟等，以「Courage to Be Real」理念為主題，透過冒險探索勇敢、真實和自信。

11月時尚快訊｜Coach 全新假日系列 (品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Loro Piana 2025 Holiday Gifting期間限定店

即日起至23日，Loro Piana在金鐘太古廣場開設2025 Holiday Gifting期間限定店，除了展示Unico毛毯和Grande Unita圍巾，亦擺放品牌首個餐具系列，以提倡法國18世紀瓷器傳統，以及品牌的精堪紡織技藝。同場提供繡字訂製，打造出珍貴和獨一無二的感覺。

11月時尚快訊｜Loro Piana 2025 Holiday Gifting期間限定店 (品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Longchamp Green Concept門店

Longchamp以象徵品牌活力與好奇個性的亮綠色，在金鐘太古廣場開設「Green Concept Store」概念店。從地板到天花板採用亮綠色裝飾，傳遞大膽和樂觀的精神，並透過細節點綴，體現品牌歷久彌新的傳統和傳承。