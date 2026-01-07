1月時尚快訊｜美好消息迎接新一年：VCA將於香港設展、Dior新手袋

1月時尚快訊｜踏入2026年，以美好消息迎接新一年。除了馬年限定系列，不少品牌將舉辦春夏系列活動，並邀請城中名人參與，共同感受濃厚的節日氣氛。「01女生」在新一年繼續緊貼和整理最新的時尚資訊，讓大家更快瞭解時尚界的趨勢。



1月時尚快訊｜24日：Van Cleef & Arpels「Poetry of Time時間的詩篇」展覽

為頌揚世家精湛的製錶工藝，品牌將於1月24日至2月8日期間，在中環4號碼頭設立「Poetry of Time時間的詩篇」展覽，透過不同的章節展示，揭開品牌的大師工藝奧秘，讓大家更加認識品牌的流長歷史和創作。

除了「Poetic Complications詩意複雜功能腕錶系列」、「Extraordinary Dials非凡錶盤系列」與「Extraordinary Objects非凡工藝臻品系列」等傑作，還有以珠寶訴說時間的珍藏在香港首度亮相，在富詩意的氛圍裡增添特別驚喜。

1月時尚快訊｜Van Cleef & Arpels「Poetry of Time時間的詩篇」展覽 (品牌提供)

1月時尚快訊｜19日：LVMH Watch Week 2026

第七屆LVMH Watch Week將一連3日於意大利米蘭展開，匯聚集團旗下9個品牌，包括Bvlgari,、Daniel Roth、Gérald Genta、Hublot、L’Epée 1839、Louis Vuitton、TAG Heuer、Tiffany & Co.及Zenith，展示最新的工藝與創作。

1月時尚快訊｜6日：Hermès 全新Slim d'hermès Hippocampe工藝腕錶

延續Slim d'hermès系列腕錶的歷史，今度再加入新成員，以深海生物為靈感，當中Hippocampe款式由倫敦插畫家Stuart Patience設計，運用特殊的皮革鑲嵌工藝，將海馬的曲線優雅地呈現於錶盤上，配搭39.5毫米白K金錶殼，展現矚目時尚。而藍寶石水晶錶底蓋，更能清晰顯出愛馬仕自製H1950超薄自動上鏈機芯，締造精緻魅力。

1月時尚快訊｜Hermès 全新Slim d'hermès Hippocampe工藝腕錶 (品牌提供)

1月時尚快訊｜5日：Louis Vuitton 宣布申敏兒任品牌大使

韓國演員申敏兒成為最新的Louis Vuitton韓國區品牌大使！品牌欣然表示，申敏兒是位多才多藝的演員，在電視劇及電影方面，都得到廣泛的演技實力認同，包括《我們的藍調時光》、《海岸村恰恰恰》及《惡緣》等，「自帶優雅及溫暖氣質，她繼續得到廣泛觀眾們的喜愛。」

申敏兒過去與品牌關係密切，曾出席西班牙及首爾的高訂珠寶活動，早前品牌於新世界首爾總店的開幕活動，她亦獲邀出席。

1月時尚快訊｜Louis Vuitton 宣布申敏兒任品牌大使 (品牌提供)

1月時尚快訊｜4日：Swarovski 品牌大使Ariana Grande佩戴品牌訂製培育鑽石耳環

在第31屆評論家選擇電影獎（ Critics Choice Awards）中，Ariana Grande憑電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）獲得提名。當晚她佩戴Swarovski訂製培育鑽石耳環出席，配襯粉紅紡紗禮裙，締造華麗和迷人的感覺。

1月時尚快訊｜Swarovski 品牌大使Ariana Grande佩戴品牌訂製培育鑽石耳環 (品牌提供)

1月時尚快訊｜2日：Dior 全新Bow手袋

Dior創意總監Jonathan Anderson創作的最新袋款，以獨立的蝴蝶結造型脫穎而出，配搭簡潔流暢的線條和廓形，開拓其專屬的高級簡約美學世界。手袋體現實用風格，配備隱藏式開合和可拆式鏈帶，加上金屬環扣與蝴蝶結巧妙交織，以方便輕鬆出行。