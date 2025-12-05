12月時尚快訊｜品牌換上聖誕裝飾！韓國LV新地標　LISA華麗出席

12月時尚快訊｜踏入12月，各大品牌都佈置聖誕裝飾，同時也有不少溫暖的新品。到底整個月會有多溫暖和夢幻？以下的時尚快訊，千萬不要錯過！



12月時尚快訊｜5日：Mardi Mercredi 節日針織系列

冬日最重要保暖，Mardi Mercredi最新系列以針織及毛衣為主，在經典小雛菊刺繡和標誌上，融入最新亮麗色調，加上舒適柔軟的溫暖材質，營造出低調而富活力的氛圍。由12月6日至7日，首50位分別在指定專門店打卡，更可獲得品牌與「和興」聯乘推出的薰衣草天然精油滾珠瓶。

12月時尚快訊｜Mardi Mercredi 節日針織系列 (品牌提供)

12月時尚快訊｜5日：Hetras 登陸香港

深得韓星G-DRAGON、尹普美和朴韓星等喜愛的韓國手工香氛品牌Hetras，正式登陸香港，於銅鑼灣波斯富街設置專門店。店內設計以極簡美學為主，透過木材、啞光石材和磨砂玻璃的組構，洋溢溫暖舒適的家居感覺。品牌所推出的產品，為自然萃取與潔淨配方，以田間採收溫和的植物為原料，打造逾30款香氣選擇，讓都市人在繁忙生活中找回自己的平衡。

12月時尚快訊｜Hetras 登陸香港 (品牌提供)

12月時尚快訊｜4日：Louis Vuitton 韓國明洞新世界總店開幕

韓國再有新地標。Louis Vuitton於明洞附近的新世界總店，開設Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul，將服飾系列糅合當地文化和藝術，展現出別樹一格的嶄新體驗。在開幕當日，不少品牌大使及好友都有份出席，包括BLACKPINK成員LISA、申敏兒、全智賢、防彈少年團成員j-hope、Stray Kids成員Felix、孔劉和鄭浩妍等，場面星光熠熠。

12月時尚快訊｜Louis Vuitton 韓國明洞新世界總店開幕 (品牌提供)

12月時尚快訊｜4日：Gucci Demna展開「若有似無」的時裝秀

在時裝周完結不久後，Gucci創意總監Demna已率先完成明年2月的作品，並親自操刀拍攝「Generation Gucci」，展開一場虛構的時裝秀，並記錄下造型合輯，展示出新一季的設計理念。延續春夏系列的復古和典雅，系列以典藏棱紋絲綢巧製的輕盈西裝掀開序幕，並模擬用舊的織法，締造富質感的細節。

12月時尚快訊｜Demna展開「若有似無」的時裝秀 (品牌提供)

12月時尚快訊｜2日：CHANEL 美國紐約工坊系列時裝秀

CHANEL藝術總監Matthieu Blazy的首個工坊系列時裝秀，在周二（2日）選址美國紐約百年歷史Bowery地鐵站舉行，透過模特兒演繹候車、通話和讀報等日常情境，展現出不同年代的氛圍，以及服飾飄揚時的動感。

12月時尚快訊｜CHANEL 美國紐約工坊系列時裝秀 (品牌提供)

12月時尚快訊｜2日：Louis Vuitton 狗狗系列

為愛犬配襯溫暖的打扮，Louis Vuitton呈獻一系列寵物精品，如重新設計的頸圈、狗帶和胸帶，參照1913年推出、首款旅行狗屋，以Monogram圖案點綴整個系列。該系列同時設有個人化服務，可以在皮革狗帶的環圈手柄或Monogram皮革頸圈內側燙印愛寵的名字。