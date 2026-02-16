馬年開運手袋｜助新年展開超強運勢！編輯開箱Chloé、Valextra款

馬年開運手袋開箱｜甲午馬年將至，每逢新年都會添置新衣，迎接美好與幸運到來。紅色手袋不僅帶喜慶氛圍，而且為造型增添活力點綴，甚至助新一年展開超強運勢。



馬年開運手袋｜Valextra 迷你柔緞水桶袋 HK$16,000

秉承對品質與細節的堅持，手袋靈感取自新年的駿馬，透過牠們的鬃毛線條，製成整齊、充滿動感的流蘇，隨著手袋擺動，演繹出行動、優雅及生命力。加上緋紅色絲綢製成的袋身，可配金屬鏈條肩帶，結合奢華與實用性。

馬年開運手袋｜Valextra 迷你柔緞水桶袋 (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Valextra 迷你柔緞水桶袋 (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Chloé Small Chloé Spin Tote Bag in Grained Leather HK$10,900

以雌馬的自由灑脫，詮釋女性沉穩與隨性的姿態，並化成手袋吊飾，透過品牌字字與馬形徽標，來增添靈動感。手袋外形較扁身，可擺放一般隨身物品，同時扣起變成手提袋，以便不同的襯搭。

馬年開運手袋｜Chloé Small Chloé Spin Tote Bag in Grained Leather (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Chloé Small Chloé Spin Tote Bag in Grained Leather (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Anteprima Mini Boxxie Wirebag HK$2,995 & Animale Cavallo Platino 999 Bag Charm HK$2,995

品牌最新推出的款式，以迷你輕巧的保齡球袋造型，打造出可愛活力的氛圍，結合微閃爍的材質和鏈帶，打造出精緻迷人的感覺。手袋設有艷麗的啞紅色，為造型增添矚目，配搭以999純銀Wire製作的駿馬造型吊飾，締造朝氣勃勃的景象。

馬年開運手袋｜Anteprima Mini Boxxie Wirebag & Animale Cavallo Platino 999 Bag Charm (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Loro Piana Extra Bag L23 Saddle Leather HK$33,400

展現莊重優雅的迷人感覺。手袋採用牛皮革搭水波紋，打造出精緻獨特的魅力，鎖頭使用同樣紋理，以和諧一致感覺。袋內可擺放簡單隨身物品，設有肩帶側揹，非常適合拜年時襯搭。

馬年開運手袋｜Loro Piana Extra Bag L23 Saddle Leather (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Loro Piana Extra Bag L23 Saddle Leather (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Longchamp Le Roseau 洋紅色手提包 HK$6,550

Longchamp透過今個新年展現童趣，配合經典Le Roseau袋款，打造獨特的體驗。採用紅色光滑小牛皮，加入俐落與個性的蝴蝶結，以及標誌性竹節扣點綴，展現出清新活力的氛圍。

馬年開運手袋｜Longchamp Le Roseau 洋紅色手提包 (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜Longchamp Le Roseau 洋紅色手提包 (陳葦慈 攝)

馬年開運手袋｜RIMOWA Groove Cross-Body Bag Small, Pink HK$9,250

延續行李箱的加寬溝槽式紋理設計，與光滑皮革形成鮮明對比，而且輕盈卻不失結構感，天加平衡風格與實用性。袋內設有間隔，方便整理物品，並採用品牌行李箱的專利手柄設計，打造時尚和獨特的魅力。