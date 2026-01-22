馬年手袋推薦｜$590起入手新年必備紅色手袋：COS/Tods/LONGCHAMP

【2026馬年系列/馬年手袋推薦】踏入新一年，想在丙午火馬年搶盡先機，當然要好好利用開運顏色！無論是想增強運勢，或提升事業與貴人運，選擇喜慶且象徵馬速如火的成功能量的紅色調就最好不過，以下將為你精選了新年必備紅色手袋。



紅色手袋推薦｜Tod's Magenta Bag Flap Bag in Leather Small HK$16,600

這款外形集腋下包與枕頭包特點於一身的Magenta Bag Flap Bag，線條簡約，紅色小牛皮並不會過份誇張搶眼，單肩設計加上優雅的金屬條，容量實用，無論手提或揹側都同樣好搭。

紅色手袋推薦｜LONGCHAMP Le Roseau 手提包 HK$5,500

來自馬年限量版膠囊系列的Le Roseau 手提包，用上全新的柔順小牛皮，標誌性的金色竹節扣變成正面點綴金色 Longchamp 騎士標誌搭配別緻蝴蝶結細節，低調展現奢華節慶氛圍。

紅色手袋推薦｜DELVAUX Brillant Charms 紅色手袋鑰匙扣 HK$12,000

擔心紅色手袋太過張揚，或無法融入穿搭的話，不妨選擇小配件，讓自己運氣倍增、財運亨通。這款以經典Brillant手袋為靈感的手袋鑰匙扣，造型小巧且充滿趣味，以Box Calfskin小牛皮打造，隨附可拆卸皮革腕帶，能輕鬆點綴造型。

紅色手袋推薦｜STAND OIL Mushy Bag HK$1,008

來自2025秋冬系列的Mushy Bag，是款大容量手提單肩流浪包。腋下包外型配合柔軟拉鍊，加上側邊帶扣設計，透過可折疊的按鈕設計，輕鬆實現不同自然垂墜線條，展現隨性鬆弛感。

紅色手袋推薦｜Sam Edelman ELEANOR HK$3,500

偏好大容量的話，這款來自馬年新春系列的ELEANOR，結合時尚與實用性，大容量設計能夠輕鬆應付日常通勤或旅行，另外袋中更附上可拆式拉鏈小包，讓收納更為方便。

紅色手袋推薦｜COS ENVELOPE BAG HK$‌590

作為經典的手袋配搭，信封袋不單是長青不過時的設計，更能夠好好收藏所需的必需品，如手機、銀包或鑰匙等。這款ENVELOPE手袋以無鉻皮革製成，配合長斜帶，能夠融入不同造型當中。