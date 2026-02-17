馬年開運大法｜送蘭花給長輩可添福氣！玄學家分享貼揮春最佳時間

馬年開運｜踏入農曆馬年，若然想整年行大運，不妨從穿搭玄學著手，以細節增添氣場。玄學家黃小祈向「01女生」分享馬年的開運大法，大家不妨參考。



馬年開運大法｜貼揮春方法

馬年新春開運的方法，一是年廿九除夕貼揮春，二是年初五招財神，三是初五或初七以年花開運，四是摸獅頭「攞彩頭」，五是取「一」字的吉兆。

先說「揮春」。揮春不僅是節慶裝飾，更象徵家風與吉祥。正確的張貼方式，不僅合乎傳統禮俗，也寓意新的一年順利安康，並能承載祝福與正能量。

今年最佳張貼時機為農曆年廿八至除夕，除夕早上6 點至中午12點，陽氣最盛，寓意生氣盎然。張貼前，將舊揮春撕下並撕破，以「除舊佈新」迎接新歲。注意：新揮春不可直接覆蓋在舊的上面。

第二，春聯位置與上下聯，以屋內視角為準，左側貼上聯，右側貼下聯。若站在門外貼：右側貼上聯，左側貼下聯。橫批讀法：面對大門，由右向左閱讀。

第三，大門及單字貼法細節：大門「福」字：必須正貼，切勿倒轉，以免福氣受阻。單字「春」：傳統大門不宜貼，可貼於房門或窗戶，象徵春意融入家中。

第四，張貼技巧與心法：春聯應貼平貼直，避免歪斜或氣泡；上下聯與橫批內容應相互呼應，彰顯家運與吉祥若對上下聯有疑慮，可依屋內視角作判準，聲調僅作輔助。心境提醒：張貼時保持心境平和，避免說不吉利的話、粗口、抱怨或爭吵；貼前可先清理雙手並保持乾淨，心中默念祝福與美好願望，讓春聯承載正能量。

五、紙墨選擇：紅紙＋黑色墨水，端正典雅，傳統書法感強適合重視書法抒發與文化禮俗的人；紅紙＋金色油墨，光彩鮮明、華貴喜慶，適合重視吉祥、祝福與精神氛圍的人。

掌握以上原則後，無論張貼上下聯、橫批，或「福」「春」字，都能既合乎傳統，又寓意吉祥安康，順利迎接新的一年。同時，透過心境的淨化與祝福意念，以及紙墨的恰當選擇，更能增強春聯所承載的吉祥與福氣。最重要是貼揮春的過程，心中有願望，可以念出口或在心中許願，保持內心平靜，此時切忌家中產生是非不和的行為。

馬年開運大法｜年初五送與接：「送窮日」與「接財神」

正月初五，傳統上同時被稱為「送窮日」與「接財神」。兩個說法看似不同，實際上指向同一件事——整理舊有狀態，為新一年騰出空間。

人過日子，所求往往不多。努力未必即時見到回報，但大多數人並不奢望橫財，只希望生活能夠穩定運作，保留選擇，而不被現實拖住。

所謂「送窮」，重點不在驅趕厄運，而在清理。清走不再需要的物件、已失效的安排與習慣，讓空間回復簡單，節奏重新建立。當負擔減輕，事情自然較容易推進。

至於「接財」，關鍵在於家中是否具備承接的條件。最基本的一點，是屋內乾淨、通道暢順。由門口進屋，經客廳，再到廚房或露台，這一條動線應保持通暢，無雜物阻礙。動線清晰，象徵入口已開，新的東西才容易進來，也容易留下。

通道整理妥當後，可將在外購置的財神像、招財進寶擺設，或從財神殿請回的信物，例如開運風車，安置於家中光線好、氣順的位置。隨後，按照傳統準備三牲酒禮──豬肉、全雞、全魚，加上一些酒水──象徵對財神的敬意與誠心。此時，也可向財神許下願望——誠心表達所需，足夠便好，勿過貪心；願望具體、清楚，越詳細越容易讓財神明白心中真正的需要。同時，也承諾努力回報生活與社會，讓付出與收穫有對應；願望達成後，更要兌現對社會的回饋，保持心懷感恩。

送與接，本就是一體兩面。先清走阻塞，才談承接；先整理空間，生活才有餘裕向前。正月初五的意義，不在於儀式是否周全，而在於完成這次整理，並以誠心、具體、適度的態度迎接新一年。

馬年開運大法｜送蘭花給長輩添福氣

另一新春開運方法，是新蒸頭拜年的時候，為重要人物送贈如蘭花等年花。若是長輩，可送贈兩朵蘭花，再以紅絲帶捆綁，附上一封一百元利是，寓意好事成雙；如對方有功名要獲取，例如參加比賽，可送贈一支蘭花，象徵一枝獨秀。

情況許可下，你可與親朋好友互相送贈，取獲贈的福氣。若想自己建立福氣，也自行購買年花催運，你可以利是封佈置年花，經過自己的手氣，會更有靈氣；努力經營過後，福氣會來得更大。

日子方面，以玄學角度，初五和初七特別重要，這兩日分別是接財神和人日，如此兩天拿到好意頭，有好意頭入屋，代表上天對你的認同，是上天賜予的祝福。

馬年開運大法｜送蘭花給長輩添福氣 (黃小祈師傅提供)

馬年開運大法｜摸獅頭「攞彩頭」

同時，「摸獅頭」也是一個象徵「攞彩頭」之舉，寓意為一年之始取一個順勢而行的開端，為新一年討個好意頭。

新年期間，各區將陸續出現舞獅活動，若你有機會摸獅頭，一般被視為合宜的觸摸位置，包括獅額與獅頭頂，象徵抬頭有光；由獅背至獅尾一氣呵成，寓意事情由頭行到尾；至於獅嘴外圍與下巴位置，亦可輕觸，取其出口順暢、人緣和合之意。簡言之，由頭而行至尾，萬意自然完整。

至於應避免觸碰的地方，亦須留意分寸。獅角在傳統中被視為鎮煞之物，隨意拉扯屬失禮之舉，亦可能影響舞獅者平衡。獅鬚、獅眼及獅口內部，多被視為戲弄，並非求吉之道。至於獅腳，屬舞者發力與重心所在，涉及安全，更不宜接觸。

過年摸獅頭，講究的從來不是多與少，而是識唔識分寸。得體而行，本身已是好意頭。

馬年開運大法｜幸運數字

此外，今年凡是公司名稱，或註冊品牌的名字，如有「一」或「1」字的，配合今年馬年，是最吉利最如意的祝賀，同樣道理，貼揮春最理想就是「一馬當先」。

最後，中國人過農曆新年，視為一個很大的節日，很多習俗或者喜忌要跟隨，其實很容易形成壓力，當過了初七之後，這些習俗可以解除，心理壓力都會解除。緊記，別執着於每件事都要做到最理想，這樣只會徒添壓力。祝福大家，馬年事事順利，一帆風順，一馬當先！

玄學家黃小祈 (師傅提供)

玄學家簡介

黃小祈｜玄學家

黃小祈，鑽研紫微斗數逾30年，九十年代曾到台北拜師，精通南派斗數，以命理助人洞察先機，趨吉避凶。