Fendi創意總監與Baugette手袋的情意結！FW26展示米蘭的浪漫主義

米蘭時裝周中，剛慶祝100周年的Fendi，迎來新任創意總監Maria Grazia Chiuri，日前發布品牌首作，將其擅長的浪漫設計，注入品牌基因，展現出嶄新的魅力。過往Chiuri曾在Fendi工作，現時再次回巢，作品當然不少得具情意結的法棍包（Baugette手袋），同時揭示今年的熱門趨勢發展。



2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi出席嘉賓名單

不少明星都有到場，包括i-dle成員宋雨琦、Stray Kids隊長方燦和LE SSERAFIM成員許允真，其中雨琦與允真都以牛仔套裝作造型，締造中性與隨性的魅力。 此外，為電影《Kpop獵魔女團》主角Rumi對話配音的聲優Arden Cho、中國演員倪妮及香港時尚達人馬天佑都有出席觀賞時裝秀，場面熱鬧。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi出席嘉賓名單：i-dle成員宋雨琦 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi時裝秀日期/時間/地點

Fendi 2026秋冬系列時裝秀在當地時間2月25日下午2時（香港時間9時）舉行，選址品牌位於意大利米蘭Via Solari的總部大樓。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi時裝秀日期/時間/地點 (Fendi官網)

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi時裝秀主題/風格

會場設計簡潔，水泥地板上顯示義大利文「Meno Io, Più Noi」及英文字句「Less I, More Us」（捨我之見，成眾之美），在舞台上方的射燈照射下，份外顯得重要。對此，Maria Grazia Chiuri參考品牌第二代繼承人Paola、Anna、Franca、Carla及Aldan的創作共識，相信時尚是經由多雙手的成果，而非僅靠創作天才單人匹馬。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi時裝秀主題/風格 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi時裝秀主題/風格 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：法棍包與Maria的關聯

去年慶祝百周年時，品牌第三代繼承人Silvia Fendi重返擔任創意總監；今年Maria Grazia Chiuri將Silvia設計的Baugette手袋，重新演繹成多元創作，展現出不同的法棍魅力。Chiuri在1989年入職Fendi，1997年在Silvia的帶領下，有份協助發展Baugette手袋，與手袋結下不解之緣。因此這次以Baugette為主角，亦顯示出她對手袋的多年情懷。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：法棍包與Maria的關聯 (Fendi提供)

+ 1

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：別致Collar

Chiuri曾在Valentino及Dior工作，創作傾向女性浪漫主義，並將這種風格帶回老東家。整個系列以優雅的女性身體廓形，配搭以帶個性叛逆感的可拆卸衣領（detachable collar ），展現出女性的剛強力量，而且非常適合用於辦公室風格造型。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：別致Collar (Fendi提供)

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：中性共融

女性與男性氣質，不再是非此即彼的二元對立，而是形容共同特質的詞彙。 Fendi

在時裝天橋上可見男女模特並肩而行，以模糊衣櫥的性別界限。Chiuri特別設計出中性服飾，例如無領恤衫和西裝外套，在男女模特兒同行下，詮釋共同特質的詞彙。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi秋冬系列重點：動物圖案

最新系列可見經典動物紋元素，亦是近年回歸的熱潮之一，稍為點綴可以增添奢華感，結合復古典雅風格，散發高級強勢的氛圍。