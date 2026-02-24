倫敦時裝周Burberry冬季系列是致英倫的情書：將倫敦塔橋帶到會場

每逢倫敦時裝周，不得不提品牌Burberry，以經典格紋圖案，在時尚界闖出名堂。在今個時裝周中，Burberry在最後一日，發布最新2026冬季系列，由創意總監Daniel Lee帶領設計團隊，為日常的乾濕外套，附加優雅的時尚語言，不追逐主流、以英倫的從容自信態度，在明亮的時裝天橋上漫步。



2026冬季倫敦時裝周｜Burberry出席嘉賓名單

Burberry時裝秀有著多位品牌大使及嘉賓出席，包括泰國演員Bright、韓國女團少女時代成員允兒、男團Stray Kids成員Seungmin、香港演員吳千語及台灣藝人徐熙娣（小S）二女許韶恩（Lily）。傳奇級模特兒Kate Moss更與女兒Lila Moss一同觀賞時裝秀，兩人擺甫士時氣勢十足。

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry出席嘉賓：Lila Moss與母親Kate Moss (Getty Images)

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry時裝秀日期/時間/地點

適逢品牌170周年，Burberry冬季系列在當地時間23日下午7時（香港時間24日凌晨3時）舉行。首次選址倫敦Old Billingsgate，那裡是泰晤士河岸的一幢維多利亞式建築，在19世紀因最大魚市場而聞名，並可眺望當地地標 —— 倫敦橋及倫敦塔橋。

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry時裝秀主題

英國倫敦的冬季雲霧濃罩，創意總監Daniel Lee在辦公室，整天聽見雨水拍打窗邊，於是便在今次給倫敦的情信（時裝秀）中，化為「天氣之子」，為場地設計出陰暗的氛圍，塑膠地板上亦呈現水灘，場景就如雨後的倫敦大街。

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry時裝秀主題 (Getty Images)

最矚目的藝術裝置，莫過於微型的倫敦塔橋，以「維修中」的方式呈現，可見散落的配件準備組合在一起，鐵架上亦設多個細小的藍色燈光，點亮整個「革新中」的城市。此外，座位以黑色絲絨覆蓋，加上幽暗燈光投射到地板，打造出城市的優美夜色。

這反映出英國首都努力實行中的力量及持續的演變進化。 Burberry

2026冬季倫敦時裝周｜最矚目的藝術裝置，莫過於微型的倫敦塔橋，以「維修中」的方式呈現。 (Getty Images)

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry冬季系列預熱

在Burberry時裝秀進行前夕，原來美國創作歌手Teyana Taylor，早在英國電影學院獎（BAFTA）中，揭示出今個系列的重點。她將日常輕便的乾濕外套，轉成能登上隆重場合的華麗禮服，以多層的荷葉邊領口，打造出華麗優雅的舞台風格。

2026冬季倫敦時裝周｜Teyana Taylor早在英國電影學院獎（BAFTA）中，揭示出Burberry今個系列的重點。 (Getty Images)

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry冬季系列 (Getty Images)

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry冬季系列重點

今個2026冬季系列，Daniel Lee欲探索乾濕外套的多元性，將第一次世界大戰英國軍隊的服裝，演變成嶄新及聚焦女性的時尚專屬領域。因此，可見多種材質和組合，包括長針織物、皮革腰帶、bouclé針織、梭織格紋和毛茸領口等，其中一個造型更將倫敦地圖，呈現在外套上，展現出浪漫的英倫美學。

2026冬季倫敦時裝周｜Burberry冬季系列重點：乾濕褸的時尚語言 (Getty Images)

此外，Daniel Lee將毛茸的飛行員外套，添上經典格紋圖案，亦設有皮革連身工裝，締造出中性的軍隊風格美學。