巴黎時裝周Jonathan Anderson將上季設計變得更Dior:浪漫秘密花園

來到巴黎時裝周，Dior發布最新2026秋冬系列，由創意總監Jonathan Anderson率領創作團隊，以品牌優雅浪漫的設計歷史，結合其現代實用美學，打造出富新鮮活力的詩篇。以下整理Dior 2026秋冬系列時裝秀的重點，除了保留上一季的設計細節，亦展現出Jonathan從不喜歡默守成規的設計公式。



2026秋冬巴黎時裝周｜Dior出席嘉賓名單

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、男團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin ）、Anya Taylor-Joy、Charlize Theron、Tontawan、EJAE，以及Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams都有到場支持。「LingOrm」更穿上型格造型，略帶嬉皮士風格，展現出時尚與隨性。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior出席嘉賓名單：BLACKPINK成員Jisoo (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior時裝秀日期/時間/地點

每次都會在時裝周前段舉行，Dior 2026秋冬系列時裝秀，選在當地時間3月3日下午2時30分（香港時間下午9時30分）展出。嘉賓們相繼現身法國巴黎著名景點杜樂麗花園（Jardins des Tuileries），準備觀賞Jonathan Anderson打造的最新系列。

呼應自然與花卉的主題，Jonathan Anderson選擇杜樂麗花園，除了是世界最美花園之一，品牌過去亦曾多次辦時裝秀，在2020年至2025年期間，更曾與羅浮宮博物館合作，展開保護和復修花園。杜樂麗花園擁有長久歷史，由法國王后Catherine de’ Medici 在1564年委託興建，其後園林設計師André Le Nôtre為路易十四重新設計。

多年來一直是一座「觀看與被觀賞」的舞台。 Dior

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior時裝秀日期/時間/地點 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior時裝秀主題

延續杜樂麗花園的邂逅精神，Dior在園內建造一座仿造的公園，在八角形水池上漂浮人工睡蓮，締造出真難難分的模糊空間。而模特兒身上的花卉設計，更與園林中小花互相呼應，展現出巴黎歷數不衰的戲劇張力。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior在杜樂麗花園建造一座仿造的公園。(Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：保留上一季設計

雖然Jonathan Anderson首作被評品牌風格改變，不過他仍深信自己的設計，今次注入更多浪漫主義元素，讓服飾更融入品牌基因。從他的設計中，可見他傾向瓶身輪廓，採用高腰並強調寬臀，展現出優美和顯眼的曲線。如皺褶層次短裙或衣襬，都在強調下半身，讓腿部比例更顯重要。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：保留上一季設計 (Dior提供)

同樣以扁平的短版外套為焦點，今次特添加皺褶花邊，不僅展現出柔和浪漫的一面，亦提升厚實的線條感覺，造型上更為紮實俐落。

強調輕盈活躍的感覺。裙襬採用大荷葉邊，更顯優美和知性。Jonathan Anderson將白色布料縫在裡面，讓裙襬看來更像一朵朵馬蹄蘭，糅合玫麗魅力與趣味。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior 2026 秋冬系列 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior 2026 春夏系列 (Dior提供)

南瓜短裙近年流行，Jonathan Anderson今次增添蛋糕裙設計，看來更具生動活力，而後方的垂墜設計，亦展現出優雅和莊重的氛圍。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：不對稱剪裁

追求對稱的強迫症人士需小心！2026秋冬系列中的多套造型，都以不對稱設計：不同長短的斜線剪裁，來展現身材線條，打造更優美的形象。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：不對稱剪裁 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：最新手袋

沒有復刻經典袋款，在整個時裝秀中的手袋，全是Jonathan Anderson的新作。除用運用麂皮、毛冷和絨面等材質，他亦將經典金屬字母中的「O」字，轉為扣帶的一部分，使手袋更為簡約，但散發高級知性的魅力。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：最新手袋 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：最新手袋 (Dior提供)

他亦喜愛hobo的設計，以兩款新袋展示其簡約美學。

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：最新hobo手袋 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列重點：最新hobo手袋 (Dior提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Dior秋冬系列其他袋款