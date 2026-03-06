巴黎時裝周｜Chloé探討民俗真諦：相較機械式完美 更重於人手痕跡

巴黎時裝周｜以柔美的波希米亞風格，深得女生們喜愛的Chloé，日前在巴黎時裝周中，呈獻最新2026冬季系列時裝秀。相較現今冰冷的機械式操作，Chloé創作總監Chemena Kamali傾向承載靈魂與情感的手作，因此最新系列以「民俗」（Folk）為題，並延續其隨性自由的風格美學。



2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé出席嘉賓名單

韓國女團MEOVV日籍成員 Anna（田中杏奈），有份出席Chloé 2026冬季系列時裝秀。她穿上鵝黃色荷葉邊套裝，加上絲質面料更顯高貴典雅，而手上的天鵝手袋，為造型增添趣味和甜美感覺。

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé出席嘉賓名單：MEOVV日籍成員 Anna（田中杏奈）(Getty Images)

此外，美國著名主持人Oprah Winfrey、創作歌手Olivia Rodrigo、模特兒Paris Jackson及日本模特兒Emma都有出席觀賞時裝秀。

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé時裝秀日期/時間/地點

時裝秀選在當地時間3月5日上午10時（香港時間下午5時）、於巴黎UNESCO聯合國教科文組織總部舉行。由Chiara Stephenson擔任場內設計，以輕淡的風景色調，搭以朦朧的霧氣，猶如置身清晨廣闊的郊野。

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé時裝秀日期/時間/地點 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé時裝秀主題

這一季是對人性、共情與奉獻的反思。 Chloé創作總監Chemena Kamali

隨著科技日益發達，人們漸依賴機械，甚於直接的情感聯繫。Chemena Kamali提出「民俗」的重要性，強調人性色彩、社群精神及共情心，希望透過每樣手工製作物料，展現出人手的痕跡，而服飾並非冷冰冰的死物，「每一針一線都投入了時間、心力與奉獻。對我來說，這是一條通往感受更多人性、獲得更多連結感的路徑。 」

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé時裝秀主題 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé冬季系列重點：皺褶層次花邊

沿用過去的風格與設計，今次採用更多的荷葉花邊，透過多層次重疊，打造出線條和垂墜魅力，加上皺褶隨擺動躍動，更顯優雅感覺。

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé冬季系列重點：皺褶層次花邊 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Chloé冬季系列重點：民族風圖騰

提及「民俗」，當然聯想到多種繁複的圖騰，Chemena Kamali為冬季系列注入護身符般的設計細節，以及靈性圖騰飾品，搭以鮮艷色調、碎花圖案和格紋，締造出華麗感十足的波希米亞風格。