化妝品沾到衣服怎麼辦？6招急救技巧：粉底、唇膏印一抹即淨

穿上心儀的衣物出門，最擔心莫過於在穿脫或補妝時，不慎讓粉底、唇膏沾到衣領和袖口位，特別是穿著白襯衫、淺色衣物時，就需要更為小心。以下為大家整理出不同化妝品污漬處理技巧懶人包，即使遇到突發狀況，也能輕鬆地拯救愛衫，延長衣物壽命。



化妝品去漬懶人包！讓污跡瞬間隱形

衣服染上粉底怎麼辦？補妝時不小心沾上唇膏印如何處理？無論是哪種污漬，處理的大原則都是愈快愈好，在污漬未完全深入纖維前進行急救。同時，處理過程中建議在衣物下方墊一塊乾淨毛巾，防止污漬在溶解過程中滲透到衣物的另一面。

化妝品去漬懶人包 (freepik)

衣物去漬技巧1. 粉底液污漬

粉底液大多含有油脂成分，若不慎沾染，切忌直接用水揉搓，否則會令污漬擴散至纖維深處。最有效的急救方法是利用剃鬚膏或洗潔精，因為洗潔精具有極佳去油能力，只需滴少量在污漬處，用乾淨毛巾或紙巾輕輕打圈按壓，待油脂溶解後再用清水沖洗即可。若是頑固的粉底印，亦可嘗試噴上少許酒精，再以吸水性強的布料吸走殘餘色料。

衣物去漬技巧2. 唇膏/唇釉污漬

唇膏色澤濃郁且含有大量蠟質與油脂，處理起來相對棘手。這時凡士林便是你的救星！先在唇膏印上塗抹薄薄一層凡士林，稍等幾分鐘讓其軟化色蠟，再用化妝棉由外向內輕輕擦拭。

另外，含有酒精成分的卸妝水或噴髮膠亦是居家必備的去漬神器，對準污漬處噴灑後靜置，再放入洗衣機清洗。

衣物去漬技巧2. 唇膏/唇釉污漬 (freepik)

衣物去漬技巧3. 眼線筆污漬

眼線筆通常具備強效防水性，普通洗衣液未必能完全清除。建議先使用棉花棒蘸取適量的眼唇卸妝液，在污漬背面反覆輕點，將色料推出表面，避免其滲透。待色塊變淡後，再塗上少許肥皂水輕揉，便能輕鬆解決深色痕跡。

衣物去漬技巧4. 睫毛膏污漬

睫毛膏一旦乾涸後容易結塊，處理時要格外小心。先用膠紙或軟毛刷輕輕印走衣物表面多餘的乾硬塊狀物。再將洗潔精與溫水混合，用牙刷蘸取少量溶液，沿著衣物纖維方向輕輕刷洗。記住動作要輕，以免破壞布料表面，最後再按正常程序清洗即可。

衣物去漬技巧5. 眼影污漬

眼影屬於粉末狀污漬，切忌第一時間最沾水，否則粉末會變成泥狀並滲入纖維。第一步應先用風筒的冷風檔將表面的浮粉吹走，或用潔淨乾布輕輕拍除。若衣物上仍殘留顏色，可用海綿蘸取少許卸妝膏，在污漬位置打圈按摩，帶走剩餘的細微粉末後再沖洗。

衣物去漬技巧5. 粉末狀污漬 (freepik)

衣物去漬技巧6. 指甲油

若指甲油仍未乾透，可先以紙巾輕輕吸走。對於已經乾涸的污漬，可嘗試在衣物內側先做褪色測試，確認布料安全後，使用洗甲水由外向內點擦。若擔心洗甲水傷害精緻纖維，使用揮發性的白電油亦是專業人士常用的技巧。