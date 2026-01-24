43歲華裔女導演趙婷奪金球獎又提奧斯卡　談創作：允許自己被看見

將自己完整地交予這個世界，包括那些為之羞愧、害怕，與不甚完美的部分。



2026年1月11日晚，第83屆金球獎頒獎典禮在洛杉磯揭開帷幕。

當頒獎嘉賓念出「最佳劇情片《哈姆奈特》（Hamnet）」時，全場沸騰，導演本人甚至都呆住了，一張「驚呆」表情包當晚就走紅社媒。

43歲的華裔導演趙婷，曾憑藉《浪跡天地》（Nomadland）大放異彩，如今攜新作重返巔峰。

影片製片人史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）作為團隊代表率先發言，他動情地說道：

我深知，這個星球上只有一位導演能講述艾格尼絲與莎士比亞、以及那些大地與森林之靈的故事，那就是極其、極其、極其卓越的趙婷。

除了拿下分量最重的最佳劇情片大獎，影片主演傑西·巴克利（Jessie Buckley）也憑藉震懾人心的表演斬獲了劇情類最佳女主角。她在獲獎感言中感謝趙婷：「你讓我理解了講述故事的力量，旅程可以觸及到的距離，以及生活所能抵達的最深處。」

而趙婷則在演講時引用了男主角保羅·麥斯卡（Paul Mescal）對她說過的話，恰恰也是《哈姆奈特》的靈魂所在：

作為藝術工作者，最重要的便是展現脆弱，允許自己被看見，將自己完整地交予這個世界，包括那些為之羞愧、害怕，與不甚完美的部分。如此以來，觀看者們也才能更完整地接納他們自己……讓我們敞開心扉，讓我們看見彼此，讓我們繼續允許自己被看見。

許多觀眾聽完後感到深深的共鳴，敢於暴露內心的脆弱，真的很需要勇氣。

這一次，那個真誠的趙婷，終於回來了。

聚焦女性視角，以家庭視角重塑莎翁史

與大多數聚焦於威廉·莎士比亞文學成就的作品截然不同，趙婷的《哈姆奈特》是一次視角的徹底顛覆。她沒有選擇仰望這位文豪，而是將鏡頭對準了他謎一般的妻子艾格尼絲，以及他們因瘟疫夭折的兒子哈姆奈特。

趙婷坦言：

之前的《浪跡天地》講述了失去和身份的迷失，但《哈姆奈特》處理悲傷的方式是不同的。它關於如何將人類的極端體驗進行鍊金般的轉化，最終達到一種「合一」的境界。

這種「鍊金」集中體現在對艾格尼絲的塑造上。在原著作者瑪吉·奧法雷爾的筆下，艾格尼絲像是一個與自然通靈的女巫，擁有某種屬於直覺和野性的力量。而趙婷則用自然主義美學，將這種神性展現得淋漓盡致。

她在談及這種創作衝動時說道：「所謂的『巫術』其實就是極高的敏感度，是去傾聽而不是訴說。」

於是，我們看到了一個遊離於主流敘事之外的莎士比亞家庭。年輕的拉丁語教師威廉（保羅·麥斯卡 飾）與艾格尼絲，如同兩個孤獨靈魂在森林邊緣碰撞。趙婷用大量的特寫和手持攝影，呼吸、眼神和肢體的觸碰，捕捉了這對愛人之間流動的張力。

然而，當瘟疫奪走了他們11歲的小兒子哈姆奈特，這種田園牧歌被徹底粉碎。

電影中有一場令人印象深刻的尖叫戲：「那聲尖叫……是集體的悲傷從傑西·巴克利的身體裏噴湧而出。我們的祖先知道如何通過身體表達情緒，他們哀嚎、他們以此起舞。」

最終，莎士比亞逃往倫敦，試圖用戲劇文字來療愈創傷；而艾格尼絲則留守故土，在記憶廢墟中獨自面對無盡的悲傷。

趙婷並沒有將這部電影拍成一部傳統的傳記片，而是還原了書中的悲傷氛圍。她用大量的自然光、手持攝影和極具沉浸感的音效設計，讓觀眾彷彿能夠觸摸到艾格尼絲指尖的露水，感受到她喪子後心碎的呼吸。

影片的高潮部分，發生在倫敦的環球劇場。幾年後，艾格尼絲來到倫敦，第一次觀看丈夫創作的戲劇《哈姆雷特》。當她坐在觀眾席中，看着舞台上的王子為死去的父親復仇，呼喊着與自己兒子相同的名字時，時空彷彿發生了交疊。那一刻，她終於理解了丈夫內心深處的悲傷。

死亡不是終點，而是像堆肥一樣，成為生命循環的一部分。

金球加冕，口碑「封神」

隨着金球獎最佳劇情片和最佳女主角兩座獎盃的落袋，《哈姆奈特》成為了今年頒獎季當之無愧的領跑者。

早在特柳賴德電影節首映時，影片就已顯露出「神作」的潛質。目前，影片在「爛番茄」網站上依舊保持着驚人的100%新鮮度，在Metacritic上的評分也高達95分，被多家權威媒體列為「年度必看」。

媒體的讚譽主要集中在趙婷對情感的處理，以及兩位主演「靈魂級」的表演上。

《衛報》評論稱，趙婷的這部作品不僅是關於悲劇的，更是一次「大膽的莎士比亞式悲劇的重塑」，保羅·麥斯卡和傑西·巴克利的表演「令人着迷且心碎」。

《荷里活報道者》則援引史匹堡的評價，認為趙婷通過這部電影證明了自己是「這一代最傑出的敘事者之一」，她成功地將個人化的家庭悲劇升華為全人類共通的情感體驗。

尤其是剛剛斬獲金球影后的傑西·巴克利，她貢獻了職業生涯迄今為止最震撼的表演。影評人盛讚她是影片的「跳動之心」，認為她飾演的艾格尼絲擁有「一種剝離了所有人為修飾的、潛藏在表象之下的野性」。

在影片的高潮部分，艾格尼絲第一次在劇場看到丈夫排演《哈姆雷特》，聽到台上王子呼喚死去兒子的名字時，巴克利展現出的複雜情緒被譽為「教科書級別的演技」。正如趙婷所說，巴克利在那個時刻「學會了不抓得那麼緊，學會了放手也是一種愛」。

許多觀眾在觀影后表示，《哈姆奈特》帶來的情感衝擊是毀滅性的。有觀眾寫道：

這部電影會摧毀你，但也會以一種奇怪的方式治癒你。它讓我們看到，愛並沒有結束，只是它的形式改變了。

隨着金球獎的勝利，《哈姆奈特》在接下來的奧斯卡征程中幾乎已經提前預定了席位。在經歷了全球市場疲軟之後，觀眾和學院顯然都更渴望這樣一部製作精良、情感真摯的作品。

趙婷的電影之路

要理解趙婷為何會拍出《哈姆奈特》這樣的電影，需要回顧她並不算長，但卻異常精彩的導演生涯。趙婷的電影世界，始終貫穿着對「局外人」的關注。

她的前三部作品，《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）、《再生騎士》（The Rider）和《浪跡天地》，構成了一個描繪美國邊緣人群的「邊境三部曲」。

這些影片的主角，都是被現代社會遺忘或忽視的人：印第安保留地的迷茫青年，因傷無法再從事牛仔競技的年輕騎手，以及在經濟大衰退後開着房車四處漂泊的現代遊牧民。

趙婷用一種近乎紀錄片的方式，捕捉演員們最真實的生活狀態。她的鏡頭語言冷靜、克制，卻充滿了詩意和共情。她不刻意製造戲劇衝突，而是讓故事在日常生活的細節中緩緩流淌，最終匯聚成一股強大的情感力量。

正是這種獨特的風格，讓她在2020年憑藉《浪跡天地》登上了事業的巔峰。

這部由法蘭絲·麥杜雯（Frances McDormand）主演的影片，橫掃了威尼斯金獅獎、金球獎、英國電影學院獎等一系列大獎，並最終在第93屆奧斯卡金像獎上，將分量最重的最佳影片和最佳導演兩座小金人收入囊中。

趙婷的成功，被視為是華裔導演闖美的一次偉大勝利。她向世界證明了，最樸素、最真誠的故事，同樣可以擁有最震撼人心的力量。

如果說「邊境三部曲」是趙婷向外探索，關注廣袤世界中那些被遺忘的個體；那麼《哈姆奈特》則是她向內探索的結晶，將鏡頭聚焦於家庭內部最私密、最深刻的情感風暴。

它依然關於「局外人」，依然充滿了對自然和生命的敬畏，依然用詩意的鏡頭語言。但與此同時，它又比趙婷以往的任何作品都更具戲劇張力，情感也更為濃烈。

從《浪跡天地》的奧斯卡之巔，到如今《哈姆奈特》的萬眾期待，趙婷的電影之路，每一步都留下了清晰而堅定的作者印記。

這位才華橫溢的導演，在經歷了商業洗禮後，正以一種更加成熟、更加自信的姿態，回歸到她最擅長的領域，繼續為我們講述那些關於愛、失去與人性的永恆故事。

