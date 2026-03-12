奧斯卡2026｜時間/直播/嘉賓/候選名單一覽！香港酒吧榮登盛事

第98屆奧斯卡頒獎典禮將於下周一（16日）舉行。這項每年一度的盛事，不僅是對演員們實力的認同，過去亦製造不少名場面，至今依然不時提起。以下整理有關奧斯卡和賽前的重點資訊，大家準備好迎接新一年的得獎者了嗎？



奧斯卡2026｜日期/時間/觀看方法

即將舉行的奧斯卡頒獎典禮，假美國洛杉磯荷里活的杜比劇院（Dolby Theatre）展開，並在當地時間3月15日晚上6時30分（香港時間16日早上6時30分）直播紅地氈，捕捉候選明星和嘉賓進場。而頒獎典禮的開始時間，為晚上7時（香港時間16日早上7時），香港觀眾可透過Viu TV收看；而台灣及美國則分別由串流平台Disney+及Hulu直播。

奧斯卡2026｜日期/時間/觀看方法

奧斯卡2026｜主持人及頒獎班底

今屆奧斯卡由回歸第二年的美國名嘴Conan O’Brien擔任主持，與一眾頒獎嘉賓頒發24個部門獎項，包括增設的「最佳選角」（Best Casting）。頒獎嘉賓陣容頂盛，包括安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Gwyneth Paltrow、上屆影后Mikey Madison、Demi Moore、「鐵甲奇俠」Robert Downey Jr.、「美國隊長」Chris Evans及新生代演員Chase Infiniti等。至於表演嘉賓則保持神秘。

奧斯卡2026｜主持人：Conan O'Brien

奧斯卡2026｜香港著名酒吧登上奧斯卡！

若喜歡小酌一杯，都會認識這間難預約的中環酒吧 —— Bar Leone，去年榮登「世界50最佳酒吧」首位，今次應品牌Tequila Don Julio的邀請，登上奧斯卡盛事，在賽後官方派對Governors Ball中，為一眾荷里活明星特調雞尾酒，包括青瓜Highball「Best in Show」及粟米粉浸泡Gin「Golden Cut Margarita」。

奧斯卡2026｜香港著名酒吧登上奧斯卡！

奧斯卡2026｜歷年名場面回顧

不經不覺奧斯卡將近一個世紀（100年），留下不少深刻事跡。例如曾有兩屆沒有主持、主持Ellen DeGeneres與多位巨星「世紀合照」及外賣員在會場內送外賣披薩等，充滿驚喜與歡樂。

奧斯卡2019｜第二次沒有主持 過來人Anne Hathaway：吃力不討好

奧斯卡2026｜歷年名場面回顧：主持Ellen DeGeneres與多位巨星「世紀合照」

奧斯卡2026｜歷年名場面回顧：外賣員在會場內送外賣披薩

此外，亦曾發生不少尷尬事，Emma Stone便曾因工作人員擺烏龍，在宣布獲得「最佳女主角」後，於台上被告知頒錯得獎者；其好姊妹Jennifer Lawrence，亦曾在2013年上台時，被身穿的長裙絆跌，被鏡頭拍住整個過程。女星Regina King其後重蹈覆轍，幸好獲得「美國隊長」Chris Evan在旁相救。

歷屆奧斯卡尷尬又溫馨場面：眾星台下食pizza 女星絆倒男神迎救

奧斯卡2026｜歷年名場面回顧：「美國隊長」Chris Evan幫助險些跌倒的Regina King。

奧斯卡2026｜最佳電影候選

．《罪人》（Sinner）

．《一戰再戰》（One Battle After Another）

．《哈姆尼特》（Hamnet）

．《F1電影》（F1: The Movie）

．《情感的價值》（Sentimental Value）

．《暴蜂尼亞》（Bugonia）

．《科學怪人》（Frankenstein）

．《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）

．《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）

．《鐵路夢影》（Train Dreams）



今屆最受注目的電影，包括由Ryan Coogler執導的驚慄懸疑電影《罪人們》，破紀錄獲得16項提名；而里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》，亦共有13項提名。電影《哈姆尼特》來勢洶洶，今年先後在金球獎和英國電影學院獎中，分別榮獲「劇情類最佳影片」及「最佳英國電影獎」，成為奧斯卡的熱門候選之一。

奧斯卡2026｜最佳女主角候選

．Jessie Buckley ——《哈姆尼特》（Hamnet）

．Emma Stone ——《暴蜂尼亞》（Bugonia）

．Renate Reinsve ——《情感的價值》（Sentimental Value）

．Kate Hudson ——《藍色情歌》（Song Sung Blue）

．Rose Byrne ——《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I’d Kick You）



「最佳女主角」競爭激烈：Jessie Buckley先後在金球獎及英國電影學院獎封后；Rose Byrne亦在金球獎中，獲得音樂及喜劇類「最佳女主角」；加上兩屆影后得主Emma Stone、話題電影《藍色情歌》主演Kate Hudson，以及Renate Reinsve，無論最終誰得獎，實力都毋庸置疑。

奧斯卡2026｜最佳女主角候選：Emma Stone

奧斯卡2026｜最佳男主角候選

．Michael B. Jordan ——《罪人》（Sinner）

．Leonardo DiCaprio ——《一戰再戰》（One Battle After Another）

．Timothée Chalamet ——《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）

．Ethan Hawke ——《藍月》（Blue Moon）

．Wagner Moura ——《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）



「甜茶」Timothée Chalamet及Wagner Moura都在今屆金球獎中先拔頭籌，其他候選還有里安納度、米高B佐敦及Ethan Hawke，高下難分。

奧斯卡2026｜最佳男主角候選：里安納度

關於奧斯卡頒獎典禮

首屆奧斯卡頒獎典禮在1929年5月16日舉辨，由電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）呈獻，以頌揚在電影製作、演技、導演、編劇和技術製作等範疇的傑出表現。獎項由學院具資格投票的會員選出，包括行業資深學者及其他獲學院邀請加入的電影製作人，各自根據所屬電影部門投票，並由所有人投選「最佳影片」。而從第98屆開始，投票會員需要看畢所有候選電影，方可在最後回合投票。