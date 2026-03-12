奧斯卡2026｜時間/直播/嘉賓/候選名單一覽！香港酒吧榮登盛事
第98屆奧斯卡頒獎典禮將於下周一（16日）舉行。這項每年一度的盛事，不僅是對演員們實力的認同，過去亦製造不少名場面，至今依然不時提起。以下整理有關奧斯卡和賽前的重點資訊，大家準備好迎接新一年的得獎者了嗎？
奧斯卡2026｜日期/時間/觀看方法
即將舉行的奧斯卡頒獎典禮，假美國洛杉磯荷里活的杜比劇院（Dolby Theatre）展開，並在當地時間3月15日晚上6時30分（香港時間16日早上6時30分）直播紅地氈，捕捉候選明星和嘉賓進場。而頒獎典禮的開始時間，為晚上7時（香港時間16日早上7時），香港觀眾可透過Viu TV收看；而台灣及美國則分別由串流平台Disney+及Hulu直播。
奧斯卡2026｜主持人及頒獎班底
今屆奧斯卡由回歸第二年的美國名嘴Conan O’Brien擔任主持，與一眾頒獎嘉賓頒發24個部門獎項，包括增設的「最佳選角」（Best Casting）。頒獎嘉賓陣容頂盛，包括安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Gwyneth Paltrow、上屆影后Mikey Madison、Demi Moore、「鐵甲奇俠」Robert Downey Jr.、「美國隊長」Chris Evans及新生代演員Chase Infiniti等。至於表演嘉賓則保持神秘。
奧斯卡2026｜香港著名酒吧登上奧斯卡！
若喜歡小酌一杯，都會認識這間難預約的中環酒吧 —— Bar Leone，去年榮登「世界50最佳酒吧」首位，今次應品牌Tequila Don Julio的邀請，登上奧斯卡盛事，在賽後官方派對Governors Ball中，為一眾荷里活明星特調雞尾酒，包括青瓜Highball「Best in Show」及粟米粉浸泡Gin「Golden Cut Margarita」。
奧斯卡2026｜歷年名場面回顧
不經不覺奧斯卡將近一個世紀（100年），留下不少深刻事跡。例如曾有兩屆沒有主持、主持Ellen DeGeneres與多位巨星「世紀合照」及外賣員在會場內送外賣披薩等，充滿驚喜與歡樂。
奧斯卡2019｜第二次沒有主持 過來人Anne Hathaway：吃力不討好
此外，亦曾發生不少尷尬事，Emma Stone便曾因工作人員擺烏龍，在宣布獲得「最佳女主角」後，於台上被告知頒錯得獎者；其好姊妹Jennifer Lawrence，亦曾在2013年上台時，被身穿的長裙絆跌，被鏡頭拍住整個過程。女星Regina King其後重蹈覆轍，幸好獲得「美國隊長」Chris Evan在旁相救。
歷屆奧斯卡尷尬又溫馨場面：眾星台下食pizza 女星絆倒男神迎救
奧斯卡2026｜最佳電影候選
．《罪人》（Sinner）
．《一戰再戰》（One Battle After Another）
．《哈姆尼特》（Hamnet）
．《F1電影》（F1: The Movie）
．《情感的價值》（Sentimental Value）
．《暴蜂尼亞》（Bugonia）
．《科學怪人》（Frankenstein）
．《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）
．《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）
．《鐵路夢影》（Train Dreams）
今屆最受注目的電影，包括由Ryan Coogler執導的驚慄懸疑電影《罪人們》，破紀錄獲得16項提名；而里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》，亦共有13項提名。電影《哈姆尼特》來勢洶洶，今年先後在金球獎和英國電影學院獎中，分別榮獲「劇情類最佳影片」及「最佳英國電影獎」，成為奧斯卡的熱門候選之一。
奧斯卡2026｜最佳女主角候選
．Jessie Buckley ——《哈姆尼特》（Hamnet）
．Emma Stone ——《暴蜂尼亞》（Bugonia）
．Renate Reinsve ——《情感的價值》（Sentimental Value）
．Kate Hudson ——《藍色情歌》（Song Sung Blue）
．Rose Byrne ——《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I’d Kick You）
「最佳女主角」競爭激烈：Jessie Buckley先後在金球獎及英國電影學院獎封后；Rose Byrne亦在金球獎中，獲得音樂及喜劇類「最佳女主角」；加上兩屆影后得主Emma Stone、話題電影《藍色情歌》主演Kate Hudson，以及Renate Reinsve，無論最終誰得獎，實力都毋庸置疑。
奧斯卡2026｜最佳男主角候選
．Michael B. Jordan ——《罪人》（Sinner）
．Leonardo DiCaprio ——《一戰再戰》（One Battle After Another）
．Timothée Chalamet ——《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）
．Ethan Hawke ——《藍月》（Blue Moon）
．Wagner Moura ——《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）
「甜茶」Timothée Chalamet及Wagner Moura都在今屆金球獎中先拔頭籌，其他候選還有里安納度、米高B佐敦及Ethan Hawke，高下難分。
關於奧斯卡頒獎典禮
首屆奧斯卡頒獎典禮在1929年5月16日舉辨，由電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）呈獻，以頌揚在電影製作、演技、導演、編劇和技術製作等範疇的傑出表現。獎項由學院具資格投票的會員選出，包括行業資深學者及其他獲學院邀請加入的電影製作人，各自根據所屬電影部門投票，並由所有人投選「最佳影片」。而從第98屆開始，投票會員需要看畢所有候選電影，方可在最後回合投票。