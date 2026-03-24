瑪莉珍鞋2026｜「Gorpcore」掀熱潮！韓韶禧、娜璉演繹休閒造型

【機能風瑪莉珍鞋｜Gorpcore Mary Jane】有著甜美百搭及復古外型的Mary Jane，是不少女生鞋櫃中必有的鞋款。經常有走路久了腳會痛，或是圓頭設計讓寬腳板的人感到擠壓不舒，讓人卻步。然而，近年掀起了Gorpcore Mary Jane熱潮，結合了運動元素，款式更舒適耐走及穩固包覆，在甜美造型與舒適間取得平衡。



機能風瑪莉珍鞋1. adidas Samba Jane HK$799

adidas Samba Jane是將品牌經典鞋款Samba，融入Mary Jane的特色，帶來了一對日常百搭鞋款。這款鞋保留了Samba的經典T-TOE（T字拼接）和品牌標誌的鋸齒狀三條紋，但鞋面設計是富Mary Jane特色的T字搭帶。此外鞋身使用優質柔軟皮革，大大提升舒適度；並以魔鬼氈扣帶取代鞋帶，更方便穿脫。

機能風瑪莉珍鞋1. adidas Samba Jane HK$799（adidas）

機能風瑪莉珍鞋2. New Balance Mary Jane Breeze KR₩139,000（約HK$728）

New Balance以經典球鞋型號 2002作為靈感，打造出這款Mary Jane Breeze，甫推出即火速售罄。這款Mary Jane結合了IMEVA鞋底技術，讓穿著體驗更好、更舒適。而這款鞋子目前共推出了深棕色、黑色以及灰色，都百搭又甜美優雅的配色。

機能風瑪莉珍鞋2. New Balance Mary Jane Breeze KR₩139,000（約HK$728）（New Balance.kr）

機能風瑪莉珍鞋3. FILA ECHAPPE VC v2 MARY JANE KR₩99,000（約HK$517）

由韓韶禧率先演繹的FILA ECHAPPE VC v2，是一款結合MARY JANE、芭蕾舞鞋以及運動鞋特色的鞋款，很適合搭配日常休閒造型。這款採用了抗菌、防臭的 Ortholite鞋墊及減壓泡棉，全日長時間行走也能保持舒適；此外，搭配便利的魔鬼氈設計，穿搭更便利。

機能風瑪莉珍鞋3. FILA ECHAPPE VC v2 MARY JANE（FILA.kr）

機能風瑪莉珍鞋4. Hoka Bondi Mary Jane Beech Wood Stucco HK$1,999

HOKA早前結合「Gorpcore（戶外機能）」與「Balletcore（芭蕾舞風）」的全新鞋款——Bondi Mary Jane。將品牌標誌性的極厚底盤與瑪莉珍的俏皮輪廓合而為一，設計打破傳統跑鞋的框架，鞋面採用優雅的深Ｕ字型開口與可調式搭帶，粗獷厚底與秀氣鞋面的強烈對比，展現出極具辨識度的前衛街頭感。運動鞋配色以溫潤、內斂的大地色系為主軸，有別於純黑或純白的單一，這種帶有自然氣息的燕麥沙色調，不僅自帶高級質感，更能完美融入各種日常穿搭。

機能風瑪莉珍鞋4. Hoka Bondi Mary Jane Beech Wood Stucco （Hoka）

機能風瑪莉珍鞋5. Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS HK$1,040

Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS，是以品牌熱銷的 MEXICO 66為靈感，融合了經典復古跑鞋、芭蕾舞鞋與Mary Jane風格，款式優雅。鞋身設計採用花形切割的品牌經典虎爪紋，部分款式搭配亮粉材質、金屬光澤感或緹花蕾絲材質，充滿法式浪漫。

機能風瑪莉珍鞋5. Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS HK$1,040（Onitsuka Tiger）

機能風瑪莉珍鞋6. VIVAIA Jogger Sneakerinas HK$1,139

韓國人氣女團 TWICE 成員娜璉演繹的VIVAIA Jogger Sneakerinas，是品牌的大熱款式，更可自由更換的鞋帶及鞋飾，展現自我風格。鞋身選用環保緞面物料製作，型號Carol配備三層鞋底結構及可摺疊設計，還備有具支撐力的厚底氣墊以支援更長時間步行。鞋款亦可機洗，日常打理更為輕鬆方便。

機能風瑪莉珍鞋6. VIVAIA Jogger Sneakerinas HK$1,139（品牌提供）

機能風瑪莉珍鞋7. NikeSKIMS 分趾跑鞋 US$160（約HK$1,254）

這款分趾跑鞋是NikeSKIMS 的首款運動鞋，以鮮明又細緻的設計理念打造。以全新流線感設計細節，經典分趾鞋頭設計順應足部構造，中足處單條束帶可輕鬆穿脫，又能穩固包覆。簡潔中底設計呼應Rift鞋款的赤足跑步設計宗旨，加上外底品牌標誌紋路，集種種特色機能於一身，任何場合都適穿。