4月時尚快訊｜迎接夏天：日內瓦鐘錶展、《穿Prada的惡魔2》造型

4月時尚快訊｜藝術三月剛過，4月迎接夏天的來臨，各大品牌不僅呈獻最新夏季系列，亦有瑞士日內瓦的「Watches and Wonders 2026」，以及不同的潑水節活動。以下持續更新時尚界的最新消息與快訊，助大家緊貼熱潮！



4月時尚快訊｜8日：HEARTS ON FIRE「WHAT’S YOUR SIGNATURE? 」全球宣傳企劃

為迎接30周年，HEARTS ON FIRE邀請多位現代女性，展現出各自的天賦光芒和獨特個性，並透過將鏡頭化作鏡面，倒映出由女性自行定義、與別不同的沉著自信。宣傳企劃同時展出全新DREAM系列，以唯美鑽光和細緻工藝，來襯托出每位女性的真誠與鮮明個性。

4月時尚快訊｜HEARTS ON FIRE「WHAT’S YOUR SIGNATURE? 」全球宣傳企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜6日：《穿Prada的惡魔2》日本東京活動

著名美國電影《穿Prada的惡魔》原班人物推出第二季，香港將在4月30日上映。分別飾演雜誌主編及助理的梅莉史翠普（Meryl Streep）和安妮夏菲維（Anne Hathaway），日前率先現身日本東京預熱活動，造型瞬即吸引眾人注意。梅莉史翠普穿上CHANEL紅色禮裙，透過黑色透視締造視覺對比，加上俐落髮型盡展優雅；安妮夏菲維則以Valentino黑白禮裙的皺紋設計，展現出復古玩味，搭以胸前的紅色點綴，展現出艷麗感覺。

4月時尚快訊｜梅莉史翠普以CHANEL造型出席《穿Prada的惡魔2》日本東京活動 (品牌提供)

4月時尚快訊｜安妮夏菲維以Valentino造型出席《穿Prada的惡魔2》日本東京活動 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Chaumet 全新ENVOL系列

Chaumet再以大自然為靈感，在金鐘太古廣場專門店展出最新ENVOL高級珠寶系列。設計採用標誌性藍色為基礎，結合首次由大明火琺瑯工藝製成的羽翼圖案，以及邃濃鬱的午夜藍寶石，締造優雅動人的篇章。珠寶亦可分拆佩戴，展現出工藝與實用兼重的美學。

4月時尚快訊｜Chaumet 全新ENVOL系列 (Kristie Chu攝)

4月時尚快訊｜2日：GUCCI 呈獻「GUCCI MEMORIA」展覽

重述GUCCI的105年品牌歷史，在2026年米蘭設計周期間推出由Demna策劃的展覽，選址歷史悠久的Chiostri di San Simpliciano（Piazza Paolo VI, 6），並邀請大家沉浸於一段串聯過去與現在的敘事之中。展覽將於4月21日至26日對外開放，有興趣可於官網預約入場。

4月時尚快訊｜GUCCI 呈獻「GUCCI MEMORIA」展覽 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：JIL SANDER 與PUMA聯名系列

主打簡約美學的JIL SANDER，延續與PUMA的創意合作，推出全新K-Street聯名系列鞋款，將精緻的製鞋理念轉化為流線型運動鞋，打造出線條流暢及舒適的體驗。

4月時尚快訊｜JIL SANDER 與PUMA聯名系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Gigi Hadid 演繹Miu Miu全新手袋系列

Miu Miu全新Arcadie與Wander手袋系列廣告企劃中，由攝影師Steven Meisel掌鏡，Gigi Hadid演繹出現代獨立女性的自信。她穿上中性色調服飾，正在一間帶有復古氛圍的公寓內，優雅地坐在一張椅子上，讓空間形成鮮明的年代對比，刻劃出個人的自主與存在感。

4月時尚快訊｜Gigi Hadid 演繹Miu Miu全新手袋系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Montblanc 最新腕錶系列

在Watches and Wonders舉行前，Montblanc發布新系列腕錶。其中Iced Sea系列的0 Oxygen日期顯示自動機械腕錶，設計讚頌「冰海冰川」（Mer de Glace）的地質特色，將保存完好的樹木碎屑加到錶盤設計上。另一款則以夏天日落的溫暖珊瑚色調為靈感，展現活力色彩。

4月時尚快訊｜Montblanc 最新腕錶系列 (Kristie Chu攝)

Montblanc Star Legacy系列Nicolas Rieussec計時腕錶則向巴黎賽馬、國王的製錶師及首款滴墨式計時碼錶致敬。錶盤圖案源自Victor Adam在1829年的作品《四騎師策馬疾馳》（Four Jockeys storm with their horses），配搭米色暈染飾面，締造復古質感。錶帶背面同樣設有巴黎地圖圖案，打造細緻奢華的魅力。

4月時尚快訊｜2日：Pandora x Disney 聯名系列

繼續與攜手Disney呈獻更多夢幻飾品。Pandora最新「迪士尼公主系列」以經典人物故事為靈感，包括《仙履奇緣》及《魔雪奇緣》，展現出新時代女性的堅定與優雅。此外，「迪士尼貓奇系列」則以《富貴貓》為主題，將Marie的俏皮與自信個性，化為細緻的飾品工藝。

4月時尚快訊｜Pandora x Disney 聯名系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜1日：袁澧林 出席第50屆香港國際電影節

第50屆香港國際電影節在4月2日至12日舉行，香港演員袁澧林於開幕典禮中，以CHANEL造型展現出中性型格的魅力。恤衫為創意總監Mattieu Blazy為品牌打造的首個春夏系列，借鑑男裝恤衫設計，並重新演繹成柔美的廓形、細膩的細節，配搭拖尾中長裙，締造出effortless的優雅形象。